À l’ère du confinement décrété dans plusieurs pays, les individus, les entreprises, les organisations, les écoles n’ont d’autres choix que de se tourner vers les outils de travail à distance pour continuer à garder le contact tout en respectant la distance sociale. Pour ce faire, de nombreux utilisateurs ont porté leur dévolu sur Zoom, l’application de visioconférence félicitée pour sa facilité d’utilisation. D’autres utilisateurs se sont accrochés à Skype, l’outil de Microsoft permettant de passer des appels vidéo via internet. D’autres encore, majoritairement les professionnels, mais aussi des étudiants, des professeurs et de simples utilisateurs, se sont tournés Microsoft Teams, l’application de communication collaborative développée par la firme de Redmond.Si malgré toutes ces solutions, aucune ne répond à vos attentes, la Free Software Foundation (abrégée FSF) propose une liste d’applications open source permettant également d’effectuer des appels à distance tout en gardant le contrôle sur ses données. Parmi les applications recommandées par la FSF, nous avons Jitsi. Jitsi est un ensemble de projets open source qui permet de créer et de déployer facilement des solutions de visioconférence sécurisées. Au cœur de Jitsi se trouvent Jitsi Videobridge et Jitsi Meet, qui permettent d’organiser des conférences sur Internet.Plus en détail, Jitsi Meet est une application JavaScript WebRTC open source qui utilise Jitsi Videobridge pour fournir des vidéoconférences de haute qualité, sécurisées et évolutives. Il est constitué à la fois d’un client autonome et peut également être intégré dans une application. Jitsi Videobridge, qui est l’outil sur lequel s’appuie Jitsi Meet, se présente comme un routeur vidéo ou SFU compatible WebRTC qui permet de créer une infrastructure de vidéoconférence hautement évolutive (c’est-à-dire jusqu’à des centaines de conférences par serveur). Selon l’équipe de Jitsi, l’avantage de Jitsi Videobridge est qu’il ne mélange pas les canaux vidéo en un flux vidéo composite, mais relaie uniquement les canaux vidéo reçus à tous les participants à l’appel. Par conséquent, bien qu’il doit s’exécuter sur un serveur avec une bonne bande passante réseau, un processeur assez puissant n’est pas requis.S’appuyant sur Jitsi Meet, un autre projet nommé Jitsi Meet Electron a été créé. Ce projet mené depuis un bout de temps est une application de bureau de visioconférence conçue en utilisant le framework Electron qui permet de créer des applications desktop multiplateformes avec les technologies web comme JavaScript, HTML et CSS. Comme avantages, les auteurs du projet expliquent que l’application de bureau Jitsi Meet Electron fonctionne avec n’importe quel déploiement Jitsi Meet, intègre des mises à jour automatiques de Jitsi, admet des paramètres locaux, etc. Mais comme on peut l’imaginer, l’avantage majeur est de pouvoir utiliser ses compétences avec le framework Electron pour concevoir l’application ou le modifier.Pour utiliser l’application Jitsi Meet Electron avec une installation de Jitsi Meet, il est nécessaire d’activer l’API externe. De même, le serveur doit servir un fichier external_api.js à la racine de l’installation.Récemment, l’application de bureau Jitsi Meet Electron est passée à sa version 2.0. Dans cette nouvelle version, l’équipe de Jitsi Meet Electron annonce des changements comme des mises à jour de dépendances et la résolution de problèmes de sécurité. De même, des utilitaires Jitsi Meet Electron ont été mis à jour, ce qui permet d’avoir de nouvelles fonctionnalités telles que le partage audio du système (si le déploiement Jitsi Meet le prend en charge).Comme pour les versions antérieures, cette version 2.0 de Jitsi Meet Electron fonctionne aussi bien sur Windows, macOS et Linux. Cependant, les auteurs avertissent que les versions Windows et macOS ne sont pas signées, donc la mise à jour automatique ne fonctionnera pas. Les utilisateurs de Windows et macOS devront donc télécharger à nouveau l’application pour l’installer. Et lors de l’installation, un avertissement sera affiché sur les deux systèmes.Pour certains utilisateurs, Jitsi se présente comme la solution idéale pour concevoir et déployer des applications de visioconférence à moindres coûts et respectueuses de la vie privée. Toutefois, d'autres utilisateurs font remarquer que des efforts doivent être consentis pour améliorer la documentation, car elle est épouvantable.Source : Jitsi Meet Electron 2.0 Utilisez-vous Jitsi ou une de ses implémentations ? Quels sont ses avantages par rapport aux autres applications de visioconférence ?Avez-vous déjà testé Jitsi Meet Electron ? Quel retour d’expérience pouvez-vous en faire ?