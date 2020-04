Avec plus de 360 000 personnes contaminées par le coronavirus, les États-Unis trônent en tête du triste classement des pays les plus touchés par la pandémie. Pour la seule ville de New York, l’on dénombre plus de 13 000 cas et plus de 4 750 décès. Et chaque jour, le nombre de contaminés et de décès ne décroit pas. Pour préparer le moral des Américains, Trump déclarait la semaine dernière «». Selon les prévisions du Dr Deborah Birx, la coordinatrice du groupe de travail sur le coronavirus à la Maison-Blanche, l’épidémie devrait faire entre 100 000 et 200 000 morts aux États-Unis si la riposte au coronavirus est menée comme il se doit. Si les mesures ne sont pas respectées correctement, l’on pourrait dépasser les 2 millions de morts.Pour éviter qu’un tel scénario se produise, les autorités du pays conseillent de suivre les recommandations de l’OMS en se lavant les mains fréquemment, en se couvrant la bouche ou en éternuant dans le pli du coude, en maintenant la distance sociale d’un mètre avec son entourage, et en respectant les mesures de confinement décrétées dans certains États. Malgré toutes ces mesures, les hôpitaux ne manquent pas de recevoir de nouvelles victimes du COVID-19.Pour soutenir les efforts du personnel médical qui est engagé en première ligne dans la lutte contre le COVID-19, Tim Cook a déclaré ce dimanche dans une vidéo publiée sur sa page Twitter que son entreprise a acheté plus de 20 millions de masques via sa chaine d’approvisionnement et compte les offrir aux centres hospitaliers des États-Unis.En plus de cela, le CEO d’Apple a informé que ses équipes de conception, d’ingénierie, d’exploitation et d’emballage travaillent également avec des fournisseurs pour concevoir, produire et livrer des écrans faciaux pour les travailleurs médicaux. Les écrans faciaux sont entièrement réglables et s’assemblent en moins de deux minutes, a-t-il souligné. La première livraison a été faite la semaine dernière à un hôpital de Santa Clara, en Californie, et les premiers retours du personnel médical sont très positifs. D’ici la fin de la semaine, il prévoit en livrer encore 1 million. Ensuite, il livrera ces équipements à un rythme soutenu de 1 autre million par semaine.Il ajouta que ses équipes et lui travaillent « en étroite coordination avec les professionnels de la santé et les responsables gouvernementaux à travers les États-Unis pour les acheminer là où les besoins sont les plus urgents ». Dans sa déclaration, le PDG d’Apple a souligné que son entreprise prévoit d’étendre rapidement la fourniture de ces écrans faciaux au-delà des États-Unis. Nous précisons que les masques sont fabriqués aux États et en Chine et les équipes d’Apple ainsi que ses fournisseurs travaillent ensemble pour la fourniture des écrans faciaux.Aux États-Unis, Tim Cook n’est pas le seul à faire des dons pendant ces périodes de pénurie de masques. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a également annoncé que son entreprise offrirait les 720 000 masques qu’elle avait achetés comme mesure de protection contre les incendies de forêt en Californie. Le CEO de Facebook déclara également que son entreprise prévoit d’en acheter des millions d’autres. Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a également récemment déclarer qu’il ferait don d’au moins 250 000 masques N95.Tous ces dons sont bienvenus dans un contexte où les masques sont considérés comme des biens rares. À New York, des médecins d’au moins deux hôpitaux auraient même été invités à réutiliser leurs masques pour préserver leur approvisionnement un peu plus tôt dans le mois de mars. Face à tous ces dons qui affluent, l’on se demande donc comment ces entreprises font pour s’approvisionner alors que certains gouvernements du monde entier peinent à s’en procurer.Pour ce qui concerne Tim Cook, il ajouta pendant son annonce que les agents de santé « méritent notre dette de gratitude pour tout le travail qu’ils font en première ligne ». En sus, Cook a encouragé le grand public à suivre les conseils des experts de la santé et à rester à la maison autant que possible. Le PDG d’Apple a également déclaré qu’il travaillait actuellement à domicile.Source : Twitter Quels commentaires faites-vous de tous ces dons ? Acte de markéting ou réelle preuve de soutien ?Comment expliquez-vous le fait que ces entreprises et ces personnes qui parviennent actuellement à se procurer des masques en grande quantité alors que de nombreux pays n’y arrivent pas ?