Dark Sky est une application conçue pour donner des prévisions météorologiques toutes les minutes pour un endroit précis. Sa version 6.8.4, mise en ligne, le 31 mars est marquée par une nouveauté majeure : elle n’est désormais disponible que sur l’App Store et ne sera donc plus téléchargeable via le Play Store de Google. La raison ? L’équipe de Dark Sky a annoncé le même jour que l’application a été rachetée par Apple, pour un montant non communiqué.« Notre objectif a toujours été de fournir au monde les meilleures informations météorologiques possibles, d’aider autant de personnes que possible à rester au sec et en sécurité, et de le faire d’une manière qui respecte votre vie privée », a indiqué Adam Grossman, co-fondateur de Dark Sky. Pour atteindre cet objectif, l’équipe de Dark Sky a choisi de rejoindre Apple.« Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de toucher beaucoup plus de personnes, avec beaucoup plus d’impact, que nous ne pourrions jamais le faire seuls », a-t-il ajouté.Aucun changement n’est à signaler pour les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch désireux d’obtenir l’application, qui coûte 3,62 euros sur l’App Store. En revanche, le service aux utilisateurs et abonnés qui ont déjà installé les versions précédentes de Dark Sky via le Play Store de Google reste disponible jusqu’à ce que l’application soit définitivement fermée, le 1er juillet 2020. À cette date, les abonnés encore actifs recevront un remboursement.Les prévisions météorologiques, les cartes et les intégrations vont se poursuivre jusqu’au 1er juillet 2020. Au-delà de cette période, le site Internet de Dark Sky restera actif pour prendre en charge les clients API et iOS App.Pour ce qui est de l’API, le service pour les clients existants ne change pas. Mais les nouvelles inscriptions ne seront plus possibles. D’ailleurs, l’API fonctionnera plus à partir de la fin 2021.« Dans le cadre de cette transition, l’utilisation de Dark Sky par Apple est soumise à la politique de confidentialité d’Apple », conclut Adam Grossman.Source : Dark Sky Que pensez-vous de cette acquisition ?