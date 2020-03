Certes, il n’est pas commode de parler de « révolution », mais, la nouvelle spécification ATX12VO est avancée par Intel comme un changement majeur en vue du rétablissement de l’équilibre des puissances des alimentations des PC. En fait, la modification majeure à travers cette nouvelle spécification est la suppression des rails de tension 3.3 V et 5 V de manière à ce que la boîte d’alimentation ne fournira plus que 12 V à la carte-mère, ainsi qu’à l’ensemble des matériels du PC (processeur, carte graphique, etc.). À cela s’accompagne ainsi le remplacement du connecteur ATX 24 pins actuels par une prise de 10 pins, laissant optionnel le branchement EPS 8.Qu’en sera-t-il alors des besoins en 5 V qui persisteront absolument à l’avenir ? C’est le cas par exemple des périphériques USB et de certains matériels alimentés en SATA (disques durs, SSD, lecteurs optiques, etc.) qui nécessitent une tension d’alimentation de 5 V. Pour cela, c’est à la carte-mère qui incombe le rôle de gérer les conversions nécessaires des tensions. Celle-ci sera donc dotée de nouveau connecteur d’alimentation SATA, en l’occurrence.L’un des principaux objectifs visés par ce changement majeur devant être apporté par ATX12VO est relatif aux exigences réglementaires mises en avant actuellement en matière d’efficacité énergétique. En plus, l’idée est de réduire significativement les coûts de production, comme l’a fait savoir le directeur de la recherche et développement de Corsair (un fabricant de PSU), Jon Gerow : ces coûts devraient baisser considérablement, alors que l’efficacité augmenterait. Dorénavant, il faut bien mentionner que ce changement, apporté par ATX12VO, impliquera d’abord les fabricants et les assembleurs, ce qui signifie probablement que cette nouvelle spécification concernera une liste très limitée de produits avant d’être démocratisée sur le marché. Les amateurs qui assemblent des machines individuellement ne verront sans doute pas de véritable différence en termes de coûts de production avec ATX12VO.Par exemple, la problématique du bruit pouvant être produit sur le PCB risque d’obliger les fabricants à déployer plus d’investissement dans la production des machines compatibles à cette nouvelle spécification. Dès lors, c’est la production à grande échelle qui pourrait apporter plus d’efficience sur ce plan.D’autres problématiques émergeront bien entendu, notamment à cause du transfert à la carte-mère des tâches de conversion des tensions. Il est vrai que cette nouvelle perspective offre une opportunité de personnaliser davantage le niveau des tensions suivant les besoins des matériels branchés sur la carte-mère : c’est cette dernière qui contrôlera les rails d’alimentation, tout en surveillant et calculant la consommation d’énergie. Les appareils sensibles aux surtensions et surintensités, tels que les contrôleurs USB et audio, seront plus en sécurité. Mais, il y a lieu également de se demander sur la nécessité de refroidissement que cela pourrait impliquer avec une possible dissipation thermique importante, étant donné aussi la fragilité avérée de la carte-mère vis-à-vis d’une éventuelle mauvaise alimentation.Il reste alors à voir si les fabricants vont soutenir Intel dans cette démarche, plutôt délicate. Cela déterminera donc le calendrier de sortie des produits ATX12VO, et les bricoleurs individuels devront attendre encore l’arrivée des cartes-mères prenant en charge cette nouvelle spécification sur le marché. Jusqu’ici, certains assembleurs et OEM se montrent quelque peu optimistes dans cette perspective.Sources : Intel Pensez-vous qu’Intel réussira ce pari pour le succès d’ATX12VO ?Qu’en sera-t-il des enjeux de la concurrence, notamment avec AMD qui continue à monter dans les parts de marché actuel ?