Coronavirus : les annulations de neuf conférences technologiques majeures Franchissent la barre du milliard de dollars en perte économique directe 27PARTAGES 6 0 La perte économique directe de l'annulation de neuf conférences technologiques majeures, y compris Google I/O, l'évènement F8 de Facebook, le Mobile World Congress et maintenant le SXSW à cause du coronavirus, a déjà dépassé le milliard de dollars, selon les estimations de la société de renseignement de données PredictHQ. Ce nombre ne couvre que les pertes subies par les compagnies aériennes, les hôtels, les restaurants et les prestataires de transport qui gagneraient normalement de l'argent grâce aux achats des participants, il n'inclut même pas les entrées des entreprises concernées.



Quelque 480 millions de dollars (la perte la plus importante) sont dus à l'annulation du Mobile World Congress, qui devait accueillir plus de 100 000 participants à Barcelone le mois dernier. Elle est suivie par le SXSW, une conférence sur la technologie, la musique et le cinéma à Austin qui a réuni environ 280 000 participants l'année dernière et dont l'annulation récemment annoncée pourrait entraîner 350 millions de dollars de pertes directes selon PredictHQ.





Alors qu'un certain nombre d'évènements, dont Facebook F8 et Adobe Summit, seront quand même tenus en ligne, cet effort n'empêche pas la perte économique importante de l'annulation de l'évènement physique. PredictHQ examine les pertes dans quatre catégories : les billets d'avion, l'hébergement, la nourriture et le transport. Cela signifie qu'il s'agit d'une estimation très prudente, car elle n'inclut pas les pertes subies, par exemple, des sponsors d'évènements, les achats que les employés pourraient avoir effectués ou les impacts accessoires sur l'économie locale.



PredictHQ a déclaré qu'il y avait une augmentation de 500% des annulations et des reports d'évènements majeurs le mois dernier, et l'International Air Transport Association a augmenté ce mois-ci les estimations des pertes de voyages des compagnies aériennes dues à l'épidémie de coronavirus à 113 milliards de dollars.



Ces annulations surviennent alors que plus de 3400 personnes sont décédées et plus de 100 000 ont été diagnostiquées avec un coronavirus. De nombreuses entreprises technologiques, dont Twitter et Square, ont proposé à leurs employés de travailler à domicile. Plusieurs autres grandes sociétés, comme Amazon, ont annulé des voyages non essentiels, notamment à l'international. Les mentions de travail à domicile ont également grimpé en flèche le mois dernier dans les transcriptions des entreprises publiques. Si davantage d'entreprises suivent l'exemple de ces entreprises technologiques, cela pourrait entraîner un test de la capacité des gens à travailler à la maison en masse plutôt qu'au bureau.



Pour vous faire une idée de l'ampleur du phénomène, voici la liste des évènements technologiques en France et dans le monde ainsi que les décisions officielles.



France :

Big Data Paris 2020 - 9 et 10 mars 2020 (reporté au 27 et 28 mai 2020 au Palais des Congrès de Paris)

IT Partners - 11 et 12 mars 2020 (reporté à une date ultérieure)

Solutions Ressources Humaines - 17,18 et 19 mars 2020 (reporté au 27 et 28 mai 2020 au Palais des Congrès de Paris)

Documation - 17, 18 et 19 mars 2020 (reporté au 27 et 28 mai 2020 au Palais des Congrès de Paris)

Cloud Datacenter - 18 , 19 mars 2020 (reporté au 23 et 24 septembre à Paris Expo – Porte de Versailles)

IoT World - 18 et 19 mars 2020 (reporté au 23 et 24 septembre à Paris Expo – Porte de Versailles)

BIM World 31 mars et 01 avril 2020 (reporté au 26 et 27 mai à Paris Expo – Porte de Versailles)

Orange Business Summit - le 01 avril 2020 (reporté au 22 septembre 2020 au Carroussel du Louvre)

Paris Blockchain Week Summit (31 mars-1er avril à Paris) - Reporté aux 9 et 10 décembre

Monde (février) :

Mobile World Congress MWC Barcelona à Barcelone (24-27 février à Barcelone) - annulé

RSA Conference (24-28 février à San Francisco) - s'est tenu comme prévu, sans toutefois la participation d'IBM, AT&T, Verizon et autres

Symposium Gartner CIO/ITxPo (18-22 octobre à Orlando) - va se tenir comme prévu

Monde (mars) :

Cisco Live Melbourne (3-6 mars à Melbourne) - annulé

Sommet Adobe (29 mars-2 avril à Las Vegas) - l'évènement sera tenu en ligne uniquement

Apple WWDC (juin) - à confirmer - Apple n'a pas encore fait d'annonce

Sommet d'Atlassian 2020 (31 mars-2 avril à Las Vegas) - annulé, reporté partiellement sur Atlassian Remote Summit

Black Hat Asia 2020 (31 mars-3 avril à Singapour) - reporté au 29 septembre-2 octobre

Domopalooza (18-19 mars à Salt Lake City, Utah) - l'évènement sera tenu en ligne uniquement

EmTech Asia (24-36 mars à Singapour) - reporté aux 4-5 août

F5 Agility 2020 (du 16 au 19 mars à Orlando, Floride) - l'évènement sera tenu en ligne uniquement

Sommet mondial du marketing sur Facebook (9-12 mars à San Francisco) - annulé

Conférence des développeurs de jeux (GDC - Game Developers Conference) (16-20 mars à San Francisco) - reporté à l'été 2020

Sommet du Gartner sur les données et l'analyse (Gartner Data and Analytics Summit) (23-26 mars à Grapevine, TX) - va se tenir comme prévu

Microsoft WSLConf (10-11 mars à Redmond) - l'évènement se déroulera en ligne uniquement

Microsoft MVP Global Summit (15-20 mars à Bellevue & Redmond, Wash.) - l'évènement se déroulera en ligne uniquement

Nvidia GTC - GPU Technology Conference (22-26 mars à San José) - l'évènement sera tenu en ligne uniquement

O'Reilly Strata Data & AI Conference (15-18 mars, San Jose, Californie) - reportée ; fusionnée avec Strata Data & IA (14-17 septembre)

OFC 2020 (8-12 mars à San Diego, Calif.) - va se dérouler comme prévu, mais des participants ont décommandé.

Oktane Live - (30 mars-2 avril) l'évènement se tiendra en ligne uniquement

SaaStr Annual 2020 - (10-12 mars à San Jose, Californie) - reporté à septembre 2020

Salesforce World Tour Sydney (4 mars à Sydney) - l'évènement se tiendra en ligne uniquement

SAS Global Forum (29 mars-1er avril à Washington, DC) - l'évènement a été annulé, mais des sessions sont proposées en ligne

SXSW (12-22 mars à Austin, Texas) - annulé

Monde (à partir d’avril):

Google Cloud Next (6-8 avril à San Francisco) - l'évènement sera tenu en ligne uniquement

IoT World Developer Conference (6-9 avril 2020 à San Jose, Californie) - va se tenir comme prévu

NAB Show - National Association of Broadcasters (18-22 avril à Las Vegas) - va se dérouler comme prévu

ODSC East 2020 - Open Data Science Conference (13-17 avril à Boston) - va se tenir comme prévu.

SaaS Connect - Cloud Software Association (15-16 avril à San Francisco) - va se dérouler comme prévu

Google News Initiative Summit (fin avril à Sunnyvale, Californie) - annulé

Dell World (du 4 au 7 mai à Las Vegas) - l'évènement sera tenu en ligne uniquement

Facebook F8 (6-8 mai à San Jose, Californie) - annulé

Google I/O (12-14 mai à Mountain View, Californie) - annulé

Percona Live Open Source Database Conference (18-20 mai à Austin, TX) - va se dérouler comme prévu

Recode Code Conference 2020 (26-28 mai à Beverly Hills, Calif.) - va se dérouler comme prévu

SAP SAPPHIRE NOW (12-14 mai à Orlando) - va se dérouler comme prévu

Shopify Unite 2020 developers conference (6-8 mai à Toronto) - l'évènement se tiendra en ligne uniquement

Microsoft Build (19-21 mai à Seattle, WA) - va se tenir comme prévu

Cisco Live (31 mai - 4 juin à Las Vegas) - va se tenir comme prévu

HPE Discover (23-25 juin à Las Vegas) - va se tenir comme prévu

TNW Conference (18-19 juin à Amsterdam) - reporté aux 1 er -2 octobre

-2 octobre VMworld (31 août - 3 septembre à San Francisco) - va se tenir comme prévu

Oracle Code One (du 21 au 24 septembre à Las Vegas) - va se dérouler comme prévu

Microsoft Ignite (21-25 septembre à la Nouvelle-Orléans) - va se tenir comme prévu

MWC Americas (28-30 octobre à Los Angeles) - va se dérouler comme comme prévu

La chaîne de production durement touchée



L'effet de la maladie se ressent également sur la fabrication dans l'industrie technologique. Le fournisseur d'analyses de la chaîne d'approvisionnement TrendForce a

La production de smartphones devrait diminuer de 12 % en glissement annuel ce trimestre, ce qui en ferait le trimestre le plus bas en cinq ans. La chaîne d'approvisionnement est à forte intensité de main-d'œuvre, et est donc fortement touchée par le report de la reprise du travail, et il y aura également des pénuries de composants en amont comme les modules de caméra.

Plusieurs fournisseurs de fibres optiques sont basés à Wuhan et représentent ensemble 25 % de la production mondiale. Le déploiement de la 5G en Chine pourrait être affecté en raison du besoin accru de câbles à fibres optiques dans les stations de base de prochaine génération.

Il est peu probable que les marchés des mémoires flash DRAM et NAND soient affectés en raison du stockage de matériaux et d'un haut niveau d'automatisation dans les usines de semi-conducteurs exploitées par des sociétés comme Samsung et SK Hynix.

La fabrication de consoles de jeux vidéo a été fortement touchée, mais la production de la prochaine génération ne devrait pas être affectée tant que l'épidémie peut être atténuée d'ici la fin de ce trimestre, puisque la PS5 et la Xbox Series X seront lancées pendant la saison des fêtes. La demande actuelle pour la PS4 et la Xbox One a déjà diminué en raison de l'anticipation des machines à venir, ce qui signifie que les pénuries de machines de la génération actuelle sont également peu probables.

Globalement, TrendForce s'attend à ce que les montres intelligentes, les ordinateurs portables et les haut-parleurs intelligents connaissent la plus forte baisse des prévisions précédentes. Les montres connectées devraient chuter de 16% par rapport aux attentes précédentes, bien que le rapport note que les ventes de produits wearables sont généralement beaucoup plus élevées au deuxième semestre de l'année lorsque des appareils comme l'Apple Watch sont mis à jour.

