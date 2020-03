Le gouvernement australien veut mettre en place dans les 12 prochains mois, un système de vérification de l'âge en ligne, Pour l'accès aux sites web pornographiques 36PARTAGES 4 0 Il se pourrait bien que dans les mois à venir, tout internaute australien soit obligé de faire vérifier son âge avant d’avoir accès à un site web pornographique. Cela fait partie des recommandations du Comité permanent de la politique sociale et des affaires juridiques de la Chambre des représentants australienne. Ce comité a publié jeudi dernier, un rapport appelant le commissaire à la sécurité en ligne, à élaborer une feuille de route pour introduire la vérification obligatoire de l'âge des internautes sur les sites de pornographie en ligne au cours des 12 prochains mois.



Dans ce rapport, le Comité a fait savoir que des mesures doivent être prises afin que la vérification puisse se faire sans que les données des internautes ne soient conservées par les sites en question et que si les données doivent être conservées, elles doivent être stockées de manière sécurisée. Pour que cela puisse être fait, le Comité a demandé à ce que la Digital Transformation Agency (DTA) travaille avec l'Australian Cyber Security Center (ACSC) pour produire des normes qui spécifient des exigences minimales en matière de confidentialité, de sûreté, de sécurité, de traitement des données, d'utilisabilité, d'accessibilité et d'audit des fournisseurs de vérification de l'âge et tenir compte des normes étrangères.





C’est dans le souci de protéger au mieux les mineurs que le Comité a fait cette proposition, car s’étant rendu compte de la pléthore de pornographie disponible sur les sites web à l'étranger, dans les résultats de recherche Google et sur les sites de réseaux sociaux. On peut le constater dans les déclarations d’Andrew Wallace, président du Comité : « Bien que la vérification de l'âge ne soit pas une solution miracle, elle peut créer une barrière importante pour empêcher les jeunes et en particulier les jeunes enfants de s'exposer à des contenus nuisibles en ligne. Nous ne devons pas laisser le parfait être l'ennemi du bien ».



Tim Watts, le porte-parole adjoint du parti travailliste sur les communications et la cybersécurité, a clairement affiché le soutien qu’apportait son parti à toute initiative visant à protéger les enfants contre les méfaits de la pornographie en ligne. Il a déclaré : « Nous devons nous assurer que nous utilisons toutes les mesures disponibles pour assurer la sécurité des enfants en ligne. Les syndicats examineront de près ce que le commissaire à la sécurité en ligne peut proposer pour résoudre ce problème difficile mais très important ».



Il faut rappeler qu’en octobre dernier, le Royaume-Uni qui avait essayé de mettre en œuvre la vérification de l'âge pour l’accès à la pornographie en ligne, a finalement décidé de ne pas continuer. Il ne reste plus qu’à espérer que cela se passera différemment en Australie.



Source :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Pensez-vous qu’une telle mesure puisse réduire l’accès des jeunes à la pornographie ?

Que proposeriez-vous comme mesure ?

Etes-vous pour ou contre ce genre de mesure en France ?



Voir aussi :



Le Royaume-Uni abandonne le projet de loi visant à contraindre les sites web pornographiques à vérifier l'âge des visiteurs, d'après un communiqué officiel

Des élus veulent obliger les réseaux sociaux et autres hébergeurs à vérifier l'identité réelle des internautes lors de leur inscription

L'Australie veut utiliser la reconnaissance faciale pour vérifier l'âge pour la pornographie en ligne, mais qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher ? Il se pourrait bien que dans les mois à venir, tout internaute australien soit obligé de faire vérifier son âge avant d’avoir accès à un site web pornographique. Cela fait partie des recommandations du Comité permanent de la politique sociale et des affaires juridiques de la Chambre des représentants australienne. Ce comité a publié jeudi dernier, un rapport appelant le commissaire à la sécurité en ligne, à élaborer une feuille de route pour introduire la vérification obligatoire de l'âge des internautes sur les sites de pornographie en ligne au cours des 12 prochains mois.Dans ce rapport, le Comité a fait savoir que des mesures doivent être prises afin que la vérification puisse se faire sans que les données des internautes ne soient conservées par les sites en question et que si les données doivent être conservées, elles doivent être stockées de manière sécurisée. Pour que cela puisse être fait, le Comité a demandé à ce que la Digital Transformation Agency (DTA) travaille avec l'Australian Cyber Security Center (ACSC) pour produire des normes qui spécifient des exigences minimales en matière de confidentialité, de sûreté, de sécurité, de traitement des données, d'utilisabilité, d'accessibilité et d'audit des fournisseurs de vérification de l'âge et tenir compte des normes étrangères.C’est dans le souci de protéger au mieux les mineurs que le Comité a fait cette proposition, car s’étant rendu compte de la pléthore de pornographie disponible sur les sites web à l'étranger, dans les résultats de recherche Google et sur les sites de réseaux sociaux. On peut le constater dans les déclarations d’Andrew Wallace, président du Comité : « Bien que la vérification de l'âge ne soit pas une solution miracle, elle peut créer une barrière importante pour empêcher les jeunes et en particulier les jeunes enfants de s'exposer à des contenus nuisibles en ligne. Nous ne devons pas laisser le parfait être l'ennemi du bien ».Tim Watts, le porte-parole adjoint du parti travailliste sur les communications et la cybersécurité, a clairement affiché le soutien qu’apportait son parti à toute initiative visant à protéger les enfants contre les méfaits de la pornographie en ligne. Il a déclaré : « Nous devons nous assurer que nous utilisons toutes les mesures disponibles pour assurer la sécurité des enfants en ligne. Les syndicats examineront de près ce que le commissaire à la sécurité en ligne peut proposer pour résoudre ce problème difficile mais très important ».Il faut rappeler qu’en octobre dernier, le Royaume-Uni qui avait essayé de mettre en œuvre la vérification de l'âge pour l’accès à la pornographie en ligne, a finalement décidé de ne pas continuer. Il ne reste plus qu’à espérer que cela se passera différemment en Australie.Source : Rapport Qu’en pensez-vous ?Pensez-vous qu’une telle mesure puisse réduire l’accès des jeunes à la pornographie ?Que proposeriez-vous comme mesure ?Etes-vous pour ou contre ce genre de mesure en France ?