Des chercheurs auraient mis au point un système d'apprentissage par stimulation du cerveau permettant d'enseigner plus vite à une personne, Ont-ils réussi à télécharger des données dans le cerveau ? 57PARTAGES 6 0





Grâce à leur invention (à priori un stimulateur), les chercheurs du HRL Laboratories basé en Californie affirment avoir trouvé un moyen d’amplifier l’apprentissage, mais – pour le moment – à une échelle beaucoup plus réduite que celle du film hollywoodien « The Matrix » où certains protagonistes sont capables d’apprendre divers arts martiaux en quelques secondes seulement après que le programme adéquat ait été « téléchargé » directement dans leur cerveau. Ils pensent que ce pourrait être les premiers pas vers le développement de logiciels avancés qui feront de l’apprentissage instantané de type Matrix une réalité.





Dans le cadre de leur expérience, les scientifiques ont étudié les signaux électriques du cerveau d’un pilote entraîné et ont ensuite transmis les données recueillies à des sujets tests novices, alors qu’ils apprenaient à piloter un avion dans un simulateur de vol réaliste. L’étude mise à jour en 2019 a été publiée dans la revue Frontiers in Human Neuroscience. Elle a révélé que les sujets qui ont reçu une stimulation cérébrale par le biais de coiffes à électrodes ont amélioré leurs capacités de pilotage et ont appris la tâche 33 % plus vite qu’un groupe placebo.



Dans la mise à jour de 2019, les scientifiques du HRL Laboratories précisent aussi avoir découvert que la stimulation électrique du cerveau d’une personne avec un faible courant électrique (y compris la stimulation transuranienne par courant continu) permet de moduler l'apprentissage de compétences complexes du monde réel. Elle a notamment permis d’améliorer l'apprentissage et la rétention des compétences chez les sujets testés.





Commentant les résultats des travaux, Matthew Phillips, membre de l’équipe de recherche du HRL Laboratories, a déclaré : « Cela ressemble un peu à de la science-fiction, mais il y a une large base scientifique pour le développement de notre système », soulignant que le système d’apprentissage par stimulation du cerveau que son équipe mis au point par son équipe « est l’un des premiers du genre ».



Bien qu’il rappelle que « la tâche spécifique que nous envisagions était de piloter un avion, ce qui nécessite une synergie de performances à la fois cognitives et motrices », Matthews pense que la stimulation du cerveau pourrait éventuellement être mise en œuvre pour d’autres tâches telles que l’apprentissage de la conduite, la préparation aux examens ou l’apprentissage des langues.



Il a par ailleurs expliqué : « Il s’avère que certaines fonctions du cerveau, comme la parole et la mémoire, sont situées dans des régions très spécifiques du cerveau, de la taille de votre petit doigt […] Lorsque vous apprenez quelque chose, votre cerveau change physiquement. Les connexions sont établies et renforcées dans le cadre d’un processus appelé “neuroplasticité” […] “Ce que fait notre système, c’est qu’il cible en fait ces changements sur des régions spécifiques du cerveau au fur et à mesure que vous apprenez ».



Et Matthew Phillips de conclure : « Votre cerveau sera très différent du mien lorsque nous effectuerons une tâche. Nous avons découvert que la stimulation cérébrale semble être particulièrement efficace pour améliorer l’apprentissage ».





Pour résumer, les chercheurs du HRL Laboratories ont stimulé électriquement le cerveau de sujets tests pendant que ceux-ci utilisaient un simulateur de vol et ils se sont rendus que ces personnes ont appris 33 % plus vite et mieux que le groupe de contrôle. La stimulation électrique spécifique pendant l'entraînement pour améliorer l'efficacité est cependant complètement différente de la transmission quasi instantanée des connaissances dans le cerveau d'une personne. Notez que, parallèlement à ce travail, une autre étude a montré que les personnes intelligentes sont plus facilement distraites au travail.



