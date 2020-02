Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde, a récemment annoncé sur son compte Instagram qu’il consacrera 10 milliards de dollars de sa fortune pour lutter contre le changement climatique. Son don le plus important à ce jour (2 milliards de dollars) a été dévoilé en septembre 2018, il était destiné aux familles sans abri et à la construction d’un réseau d'écoles maternelles à Montessori, un effort qu'il avait annoncé avec son ex-femme, MacKenzie.Avec de vastes centres de données qui alimentent le Cloud computing et un réseau mondial pour l'expédition et la livraison des colis, l'impact d'Amazon sur l'environnement est considérable. En septembre, la société a révélé pour la première fois sa propre empreinte carbone, révélant qu'elle avait émis environ 44,4 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 2018 - l'équivalent de la combustion de près de 600 000 camions citernes d'essence.« Cela les placerait dans le top 150 ou 200 des émetteurs dans le monde », aux côtés de producteurs de pétrole et de gaz et des industriels, a déclaré Bruno Sarda, président de CDP North America, une organisation à but non lucratif qui encourage la divulgation des émissions de carbone, dans une interview à l'époque.Bezos affirme que son nouveau Fonds Bezos pour la Terre financera « des scientifiques, des militants, des ONG — tout effort qui offre une réelle possibilité d’aider à préserver et à protéger le monde naturel ». Sur la publication du fondateur du géant Amazon qui a révélé en juillet dernier investir sa fortune dans l'espace parce qu’il pense que nous détruisons la terre , on pouvait lire le discours suivant :« Le changement climatique est la plus grande menace pour notre planète. Je veux travailler aux côtés d’autres personnes à la fois pour amplifier les moyens connus et pour explorer de nouvelles façons de lutter contre l’impact dévastateur du changement climatique sur cette planète que nous partageons tous ».« Nous pouvons sauver la Terre. Cependant, il faudra une action collective de la part des grandes entreprises, des petites entreprises, des États-nations, des organisations mondiales et des individus ».Cette nouvelle annonce fait suite à la pression croissante exercée par certains employés de Bezos qui réclamaient une implication plus forte de leur entreprise et de leurs dirigeants en matière de défense environnementale, notamment pour la protection de la biodiversité en Amazonie. Depuis des mois, certains employés s’organisent au sein d’Amazon pour pousser l’entreprise vers des politiques plus respectueuses de la planète. Cette pression a peut-être contribué à la décision prise par Amazon en septembre dernier de commander 100 000 camions électriques à une entreprise du Michigan dans laquelle Amazon a investi et de viser des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2040 dans le cadre du programme interne de l’entreprise de mise en conformité aux accords de Paris sur le climat.Le mois dernier, des employés militants ont défié une politique d’Amazon interdisant aux employés de commenter les pratiques commerciales de l’entreprise sans l’aval de la direction. Des centaines d’employés rebelles ont demandé à Amazon de faire plus pour lutter contre le changement climatique, notamment en arrêtant de soutenir des compagnies pétrolières et gazières qui utilisent les services de Cloud computing d’Amazon.Le poste Instagram de Bezos n’est pas vraiment détaillé. Par exemple, il ne précise sur quelle période le milliardaire compte étaler son aide financière de 10 milliards de dollars (sur un an ou sur plusieurs décennies ?). Il ne précise pas non plus les priorités qui seront abordées directement dans le cadre de cet effort. Toujours est-il qu’avec 10 milliards de dollars, Jeff Bezos pourrait financer de nombreux types de projets différents.Source : Instagram Que pensez-vous de cette initiative ?