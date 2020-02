Aucune preuve n'aurait été trouvée confirmant que les téléphones puissent causer des cancers, D'après un rapport de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis 11PARTAGES 4 0 Avec l’arrivée de la 5G, beaucoup s’inquiètent sur les effets secondaires que cette technologie pourrait avoir sur la santé humaine. En effet, 5G fonctionne à des fréquences beaucoup plus élevées que la 4G, ce qui fait craindre qu'elle puisse provoquer des tumeurs ou des cancers. Seulement, il se pourrait que ces inquiétudes soient vaines, car à en croire un rapport de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, il n’a été trouvé aucune preuve que les téléphones puissent causer les cancers.



Ce rapport a passé en revue 125 expériences menées sur des animaux et 75 sur des humains entre 2008 et août 2019. En clair, la FDA fait savoir qu’elle n’a trouvé aucun effet négatif quantifiable sur la santé humaine causé par des expositions égales ou inférieures aux limites d'expositions actuelles des téléphones portables. Il est important de préciser que la Federal Communications Commission (FCC) a fixé les limites d’exposition aux radiofréquences qui ne présentent pas de danger pour les humains et ceux-ci se situent entre 300 kilohertz et 100 gigahertz.



En prenant en compte le fait que la 5G couvre actuellement une plage comprise entre 25,250 GHz et moins de 100 GHz, ce qui est inférieur aux limites fixées par la FCC, on peut être tenté d’être d’accord avec les conclusions de ce rapport. De nombreuses études faites par le passé ont pu laisser penser le contraire, mais certains problèmes ont été décelés dans ces études par la FDA.





Comme le fait qu’un bon nombre de ces études sur les animaux utilisent l'exposition du corps entier de ceux-ci aux radiofréquences parce que c'est plus facile plutôt que de localiser l'exposition à une zone spécifique. Mais en procédant ainsi, les niveaux d'exposition auxquels les animaux dans ces études ont été soumis étaient bien supérieurs à ce à quoi un humain est exposé lorsqu’il tient un téléphone à l'oreille. Ce qui ne permettrait donc pas d’avoir des résultats très fiables.



En ce qui concerne les études sur les humains, le moyen le plus fiable aurait été de pouvoir placer un humain dans un laboratoire et de le soumettre à l’équivalent des rayonnements qu’il reçoit lorsqu’il tient son téléphone à l’oreille. Mais comme cela n’est pas possible, les enquêteurs ont dû se fier aux seules réponses des sujets sur l'utilisation des téléphones portables. Ce qui peut être problématique et ne prend pas en compte l'exposition aux radiofréquences provenant de sources autres que les téléphones portables.



Bien que Ajit Pai, président de la FCC, ait déclaré que la 5G soit une technologie sûre, il subsiste encore des doutes chez plusieurs personnes. D’ailleurs, on apprend que plus tôt ce mois-ci, la municipalité de Wohlen, en Suisse, a empêché les opérateurs de téléphonie de déployer des mâts pour diffuser la 5G. Ceci en raison des préoccupations des résidents concernant les effets potentiellement nocifs du rayonnement électromagnétique des tours. Si les conclusions de ce rapport s’avèrent exactes, alors il y a un grand travail de sensibilisation à faire pour que les choses changent. En attendant, la FDA a néanmoins exhorté les chercheurs à continuer d'étudier les effets des téléphones portables sur les humains, en particulier ceux prédisposés aux tumeurs.



