Boeing a découvert un autre bug logiciel sur le 737 Max, Mais la société reste confiante sur la remise en service de l'avion pour mi-2020 8PARTAGES 9 0 Alors qu’on croyait que les choses sont enfin en train de s’améliorer pour Boeing et ses avions 737 MAX, la découverte d’un bug dans le système informatique de l’avion vient compliquer la situation. Le bug a été découvert lors d'un audit de la technologie embarquée de l'avion, tenu le week-end dernier avec le régulateur américain de l'aviation. Le problème était qu'un voyant, conçu pour avertir d'un dysfonctionnement d'un système qui permet de soulever et d'abaisser le nez de l'avion, s'allumait alors qu'il n'était pas censé le faire.



Ayant découvert le problème, Boeing a immédiatement informé la Federal Aviation Administration (FAA) et la société fait savoir qu’elle travaille déjà à résoudre ce problème. C’est ce qu’a déclaré un porte-parole de la société : « Nous faisons les mises à jour nécessaires et travaillons avec la FAA sur la résolution de ce bug. Nos clients et fournisseurs sont constamment tenus informés des avancées. Notre priorité absolue est de garantir que le 737 Max est sûr et répond à toutes les exigences réglementaires. Nous intégrerons une modification du logiciel 737 Max avant la remise en service de la flotte pour nous assurer que ce voyant ne s'allume que comme prévu ».





Ce nouveau problème n’arrange pas les choses pour Boeing qui prévoyait remettre en service ses avions d’ici la mi-2020, mais jusqu'à ce que le défaut soit corrigé, il est peu probable que le 737 Max revienne dans le ciel. Par ailleurs, le chef de la FAA, Steve Dickson, a déclaré aux journalistes à Londres qu'un vol de certification pour le 737 MAX pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Il est donc plus qu’urgent pour Boeing de corriger ce bug le plus tôt possible afin de réussir ce vol de certification s’il veut à nouveau voir ses 737 Max dans le ciel.



Ce bug est rappelons-le, la troisième faille logicielle découverte et signalée depuis les crashs du 737 Max qui ont tué 346 personnes. Malgré tout ceci, Boeing s'attend toujours à ce que le 737 Max reprenne ses vols d'ici mi-2020. Seulement, la FAA a clairement fait savoir qu’elle ne fonctionne pas sur la base d’un calendrier prescrit, mais qu’elle suit un processus approfondi pour autoriser à nouveau les 737 Max à voler. Il ne reste plus qu’à espérer pour Boeing que le bug sera rapidement corrigé et qu’aucune autre surprise désagréable ne viendra remettre en doute la sûreté de ses 737 MAX.



