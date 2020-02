Un jeune californien de 21 ans se faisant appelé RyanRocks en ligne a plaidé coupable pour piratage des serveurs du géant japonais de l’industrie du jeu vidéo Nintendo à plusieurs reprises depuis 2016. RyanRocks (de son vrai nom Ryan S. Hernandez) a reconnu s’être servi de techniques de phishing pour accéder rapidement à des informations sur les projets de l’entreprise. L’accusé s’était déjà fait remarquer par le passé pour avoir publié un kit de développement Nintendo au sein duquel il aurait dissimulé un logiciel malveillant permettant d’accéder à distance aux machines infectées. À cause de cela, il se serait attiré les foudres de certains membres de la communauté de pirates de Nintendo.Selon l’acte d’accusation déposé au tribunal fédéral de l’État de Washington en décembre dernier, il a opéré avec un partenaire anonyme pour dérober les identifiants de connexion des employés pour les serveurs propriétaires de Nintendo. Hernandez a utilisé cet accès non autorisé pour « télécharger des milliers de fichiers, y compris des outils de développement propriétaires et des informations non publiques » sur les produits Nintendo à venir, et « accéder à des jeux vidéo piratés et inédits ».Les agents du FBI ont confronté Hernandez à son piratage en 2017, selon un communiqué de presse de l’accusation, et ont obtenu de ce dernier la promesse qu’il mettrait un terme à toutes ses activités malveillantes. Mais le jeune homme a poursuivi ses actes de piratage de 2018 à 2019, a précisé l’acte d’accusation, jusqu’à une descente des fédéraux en juin 2019 qui a permis d’obtenir des disques durs contenant des milliers de fichiers propriétaires de Nintendo. Les disques durs saisis contenaient aussi des images sexuellement explicites de mineurs dans un dossier intitulé « BAD STUFF », ont souligné les procureurs.RyanRocks a accepté de verser près de 260 000 dollars à Nintendo dans le cadre d’un accord. Les procureurs recommandent une peine de prison de trois ans pour les crimes de Hernandez lorsque le verdict sera prononcé en avril prochain.Source : Scribd (acte d'accusation)Qu’en pensez-vous ?