Accenture, avec 25,3 milliards $, reste la marque de services IT la plus précieuse au monde, Mais IBM et TCS réduisent l'écart grâce aux performances de leurs services IA et cloud, selon un rapport 0PARTAGES 2 0 Brand Finance, un cabinet indépendant d'évaluation d’entreprises de marques et de conseil en stratégie, a publié l’édition janvier 2020 de son rapport. Selon le rapport annuel sur les marques de services informatiques les plus précieuses et les plus fortes, malgré le fait qu’Accenture perd 4 % de la valeur de sa marque, qui a atteint 25,3 milliards de dollars, l’entreprise de conseil et de technologies a conservé sa position de leader mondial de marque de services informatiques la plus précieuse au monde. Accenture occupait ce rang l’année dernière avec une valeur de marque de 26,3 milliards de dollars devant IBM.



Le classement des marques de services informatiques les plus précieuses au monde a été élargi à 25 marques pour la première fois cette année. Il est dominé par les marques américaines et indiennes, qui occupent huit des dix premières places. Les deux seules marques non américaines ou indiennes à figurer dans le top 10 sont la marque française Capgemini, avec la valeur de la marque en hausse de 12 %, à 6,6 milliards de dollars, et la marque japonaise NTT Data, avec la valeur de la marque en hausse de 19 %, à 5,1 milliards de dollars. Selon le rapport de Brand Finance, ces deux marques de services informatiques sont celles qui ont connu la plus forte croissance dans le top 10.





Selon le cabinet de conseil, la valeur de la marque est définie par le bénéfice économique net qu'un propriétaire de marque obtiendrait en concédant une licence de sa marque sur le marché libre. La force d'une marque est l'efficacité de sa performance sur des mesures intangibles par rapport à ses concurrents, a déclaré Brand Finance. La société, qui évalue chaque année les plus grandes marques du monde, a expliqué la baisse de la valeur d’Accenture en ces termes : « La réduction de la valeur de la marque d'Accenture a été largement due à une baisse de la force de sa marque, des doutes faisant surface quant à la résilience future de sa marque face à l'évolution des demandes du marché ».



Les services d’'intelligence artificielle et cloud computing dynamisent la valeur de la marque d’IBM et TCS et réduisent l’écart avec Accenture



Selon le rapport des mesures de la valeur globale de la marque de Brand Finance, la division des services informatiques d'IBM, société multinationale américaine, avec la valeur de la marque en hausse de 4 % à 21,2 milliards de dollars, Tata Consultancy Services ou TCS, avec la valeur de la marque en hausse de 5 % à 13,5 milliards de dollars, ont réduit l'écart derrière Accenture et sont restées respectivement les deuxième et troisième marques de services informatiques en valeur.



Déjà en 2019, IBM occupait cette position avec une valeur de marque de 20,4 milliards de dollars. Et TCS, la plus grande entreprise indienne des IT, se maintenait à la troisième place avec une valeur de marque de 12,8 milliards de dollars, en tirant parti l'intelligence artificielle et l'automatisation robotique à travers ses programmes de transformation. Selon le rapport de janvier 2020, ces deux entreprises ont réalisé une performance cette année en se concentre sur les services d’IA et du cloud.



« Tant IBM que TCS ont connu une forte croissance de la valeur de la marque grâce à l'augmentation des performances de leurs services d'intelligence artificielle et de cloud computing, des domaines qui devraient continuer à connaître une forte croissance à moyen terme », lit-on dans le rapport. En outre, « la saturation des services de l'Internet des objets » et le besoin de services informatiques forts et fiables pour servir, stocker et analyser les appareils sont la raison pour laquelle IBM et TCS prennent de l'ampleur. Le rapport indique que les deux entreprises sont « fortement placées pour tirer profit des opportunités commerciales ».





Dans un communiqué, David Haigh, PDG de Brand Finance, a déclaré : « Accenture reste la marque de services informatiques la plus précieuse au monde, mais elle risque d'être remise en cause à long terme par l'essor d'IBM et de TCS, qui développent rapidement leurs services de cloud computing et d'intelligence artificielle ». « IBM et TCS sont tous deux bien placés pour tirer parti de la force de leur marque existante dans ce secteur stratégique de l'économie future ».



Accenture et IBM connaissent une diminution de leur force de marque alors que le TCS reste fort



En plus de calculer la valeur des marques, le cabinet détermine également la force relative des marques grâce à un tableau de bord équilibré de mesures évaluant les investissements en marketing, la participation des parties prenantes et les activités performance. Outre les prévisions de recettes, la force de la marque est un facteur crucial de sa valeur, d’après Brand Finance.



Selon ces critères, Accenture et IBM ont toutes deux perdu de leur force de marque, leurs notes ayant diminué de AAA à AAA- pour rejoindre TCS comme les trois marques de services informatiques notées AAA-, devançant largement les marques de services informatiques notées AA+, dont Cognizant (8,5 milliards de dollars), Infosys (7 milliards de dollars) et Wipro (4,3 milliards de dollars), qui ont maintenu une forte puissance de marque en se concentrant sur le service aux grandes entreprises.



Fujitsu et NTT Data connaissent la plus forte croissance de leur valeur de marque cette année



Cette année, Fujitsu a remporté le titre de la marque de services informatiques à la croissance la plus rapide au monde, avec une impressionnante augmentation de 29 % de la valeur de la marque, qui a atteint 3,3 milliards de dollars. La marque a tiré parti de l'expansion sur les marchés clés de l'EMEIA, par le développement de services et de solutions à valeur ajoutée pour les clients, lit-on dans le rapport. Notons également que Fujitsu a été nommée "Société de stratégie informatique compétitive" en 2019 par le ministère japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie et la Bourse de Tokyo, ce qui témoigne du prestige de la marque dans le secteur, d’après Brand Finance.





Quant à NTT Data, une autre marque japonaise (valeur de la marque en hausse de 19% à 5,1 milliards de dollars), elle a été la marque de services informatiques qui a connu la plus forte croissance dans le top 10, la valeur de la marque de la société ayant fortement augmenté en raison de l'augmentation des revenus attendus, selon le cabinet de conseil. NTT a réalisé une augmentation de plus de 18 % des nouvelles commandes reçues et a augmenté son revenu d'exploitation de plus de 6 %.



La marque Capgemini a atteint le cap AA+ et sa valeur a augmenté de 12 %



Capgemini a été un autre grand vainqueur de la marque cette année. La valeur et la force de la marque française ont toutes deux bénéficié de très bonnes performances tant en Amérique du Nord qu'en Europe, notamment grâce à la croissance de plus de 20 % du chiffre d'affaires de sa division de services numériques et de cloud computing, selon le rapport. En outre, Capgemini est en train de faire l'acquisition d'une autre marque française, Altran, et bien que les conditions de son offre de fusion limitent sa capacité à réaliser une fusion complète, il est probable que des synergies plus larges résultant de l'acquisition profiteront à la marque Capgemini, a estimé Brand Finance.



Parmi les nouveaux entrants dans le classement cette année, il y a le Finlandais Tieto, avec la valeur de la marque à 529 millions de dollars. Suite à sa récente fusion avec la marque norvégienne Evry, qui a donné naissance à TietoEvry, la nouvelle entité a conservé deux marques orientées vers le marché. Ce qui lui permet d'utiliser leurs capacités complémentaires et leur présence sur le marché pour débloquer des synergies dans les secteurs verticaux, ainsi que de récolter les fruits de l'expansion européenne, d’après le cabinet de conseil.





