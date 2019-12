La Russie décide de moderniser son encyclopédie locale pour contrer Wikipédia Que Poutine considère comme n'étant pas fiable 8PARTAGES 9 0 Wikipedia est l’une des plus grandes sources d’informations qu’on puisse retrouver sur le net. Le site contient une panoplie d’informations sur presque tous les sujets. Tout cela est possible, car la plateforme est gérée en tant que projet de collaboration ouverte par une communauté d'éditeurs bénévoles qui peuvent chacun y supprimer, modifier ou ajouter librement des contenus. De ce fait, beaucoup craignent que Wikipédia soit rempli d'erreurs et c’est d’ailleurs le cas de Vladimir Poutine, actuel président de la Russie qui a déclaré que Wikipédia n'était pas fiable et devait être remplacé.



C’est ainsi qu’on apprend que la Russie a décidé de moderniser son encyclopédie locale afin de contrer Wikipédia que son président considère comme n’étant pas fiable. Il s’agira donc de créer un nouveau site en ligne pour son encyclopédie nationale (grande encyclopédie russe) qui est le successeur de l'encyclopédie principale de l'Union soviétique. Cette grande encyclopédie russe est pour le moment disponible dans un format électronique de base et le nouveau portail en ligne que veut mettre sur pied le gouvernement devrait coûter environ 31 millions de dollars.





Bien que certains y voient un projet visant à faire de la propagande, pour le gouvernement russe, ce serait juste une façon de proposer aux gens, des informations fiables constamment mises à jour sur la base de sources de connaissances vérifiées scientifiquement. Il faut rappeler qu’en 2015, en vertu d'une législation interdisant aux sites de proposer des contenus liés à la drogue, la Russie avait brièvement bloqué la version russe de Wikipédia, car un article du site contenait des informations sur le cannabis.



Moscou a également mis en place des contrôles en ligne plus stricts sur le segment russe d’Internet afin que celui-ci puisse continuer à fonctionner même s’il est coupé de toute infrastructure étrangère. Il n’est pas impossible que Wikipédia soit plus tard totalement remplacé par ce nouveau site que veut mettre sur pied le gouvernement russe. C’est d’ailleurs ce qu’a proposé Poutine le mois dernier en arguant que de toute façon, ce serait une information fiable offerte sous une forme moderne.



Comment appréciez-vous cette décision du gouvernement russe ?