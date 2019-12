L’arrivée des smartphones a grandement amélioré notre quotidien et la grande quantité d’applications qu’on peut y installer a tout pour nous séduire. Seulement, depuis toujours il s’est posé un réel souci au niveau de l’autonomie de la batterie, car toutes ces applications qui tournent parfois en arrière-plan, consomment énormément de mémoire et de batterie. Il a ensuite été proposé plusieurs solutions comme des power-bank entre autres, mais tout récemment, des chercheurs ont présenté une technologie qui permettrait de recharger un téléphone jusqu’à 80 % en seulement 60 secondes.C’est au Forum mondial des anciens étudiants de l'Université de Pékin, tenu le 1er décembre dernier, que le professeur Huang Yunhui de l'Université des sciences et technologies de Chine, a présenté cette technologie. Elle repose sur le mécanisme de construction et de synergie des matériaux d'électrodes composites à haute performance pour le stockage d'énergie. Son efficacité a déjà été démontrée sur un téléphone Huawei P30 ainsi que sur d'autres smartphones d'Oppo et de TCL.Plusieurs entreprises travaillent également sur la technologie de charge rapide, parmi lesquelles les sociétés Xiaomi et Vivo. D’ailleurs, Vivo prétend développer une technologie de charge rapide de 120W tandis que Xiaomi travaille sur une charge rapide de 100W. C’est grâce à toutes ces avancées que les chercheurs chinois affirment pouvoir à présent surmonter la nécessité de recharger rapidement les smartphones 5G.La présentation faite par le professeur Huang Yunhui laisse encore plusieurs personnes un peu sceptiques et certains se demandent combien de temps peut mettre une batterie rechargée de cette façon. Ils s’inquiètent de ce que cette charge rapide diminue l’autonomie de la batterie. Ils craignent qu’on puisse se retrouver avec des téléphones capables d’être totalement rechargés en moins de 2 minutes, mais qui ne mettraient pas une journée à complètement se décharger.Source : Channel News Qu’en pensez-vous ?Partagez-vous les mêmes inquiétudes de certains utilisateurs à propos de l’autonomie des batteries chargées avec cette technologie ?