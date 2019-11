Plus de 740 000 véhicules prêts pour l'autonomie sur le marché mondial en 2023 Selon les prévisions de Gartner 0PARTAGES 12 0 D'ici 2023, les ajouts nets dans le monde de véhicules équipés de matériel permettant une conduite autonome sans surveillance humaine atteindront 745 705 unités, contre 137 129 unités en 2018, selon Gartner. En 2019, les ajouts nets s'élèveront à 332 932 unités. Cette croissance proviendra principalement de l’Amérique du Nord, de la Grande Chine et de l’Europe occidentale, les pays de ces régions étant les premiers à introduire une réglementation sur les technologies de conduite autonome.



Les ajouts nets représentent l’augmentation annuelle du nombre de véhicules équipés de matériel de conduite autonome. Ils ne représentent pas les ventes d’unités physiques, mais démontrent plutôt la variation nette du nombre de véhicules prêts pour l’autonomie.



« Pour le moment, il n’existe pas de véhicules autonomes de pointe en dehors de la phase de recherche et développement sur les routes du monde », a déclaré Jonathan Davenport, analyste principal de la recherche chez Gartner. « Il existe actuellement des véhicules dotés de capacités autonomes limitées mais qui reposent toujours sur la supervision d'un conducteur humain. Cependant, beaucoup de ces véhicules ont du matériel, notamment des caméras, des radars et, dans certains cas, des capteurs lidar, qui pourraient permettre une autonomie totale. Avec une mise à jour logicielle en direct, ces véhicules pourraient commencer à fonctionner avec des niveaux d’autonomie plus élevés, raison pour laquelle nous les classons comme "prêts à l’autonomie" ».



Alors que les prévisions de croissance pour les véhicules à capacité de conduite autonome sont rapides, les ajouts nets de véhicules utilitaires autonomes restent faibles en valeur absolue par rapport aux ventes équivalentes de véhicules autonomes grand public. Le nombre de véhicules équipés de matériel pouvant permettre la conduite autonome sans surveillance humaine dans le segment des consommateurs devrait atteindre 325 682 en 2020, tandis que le segment commercial ne verra que 10 590.





Absence de réglementation empêchant le déploiement de véhicules autonomes



Selon Gartner, actuellement aucun pays ne dispose de réglementation active permettant aux véhicules autonomes prêts à la production de fonctionner légalement, ce qui constitue un obstacle majeur à leur développement et à leur utilisation.



« Les entreprises ne déploieront pas de véhicules autonomes tant qu’il ne sera pas clairement établi qu’elles pourront fonctionner légalement sans supervision humaine, car les constructeurs automobiles sont responsables des actes du véhicule lors de leur fonctionnement autonome », a déclaré Davenport. « À mesure que nous observons une réglementation plus normalisée concernant l’utilisation de véhicules autonomes, la production et le déploiement augmenteront rapidement, bien que cela puisse prendre plusieurs années ».



Des situations comme celles traversées par



Le NTSB a exhorté la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) à exiger des entités testant des véhicules autonomes de soumettre un rapport d'auto-évaluation de la sécurité à l'agence pour qu'elle puisse déterminer si ces plans incluent des mesures de protection appropriées. Il a déclaré que les États devraient faire plus pour surveiller les véhicules.





Le coût des capteurs, un facteur limitant



D'ici 2026, le coût des capteurs nécessaires pour offrir une fonctionnalité de conduite autonome sera environ 25% inférieur à celui de 2020. Même avec un tel déclin, ces réseaux de capteurs auront toujours des coûts prohibitifs. Cela signifie que, au cours de la prochaine décennie, les fonctionnalités autonomes avancées ne seront disponibles que sur les véhicules premium et les véhicules vendus aux flottes de services de mobilité.



« Les robots taxis de recherche et développement dotés de capacités de conduite autonome avancées coûtent entre 300 000 et 400 000 dollars chacun », a noté Davenport. « Les dispositifs lidar sophistiqués, qui sont un type de capteur nécessaire pour ces véhicules autonomes avancés, peuvent coûter plus de 75 000 $ par unité, ce qui représente plus du double du prix de votre voiture de consommation moyenne. Cela met la technologie des véhicules autonomes de niveau supérieur hors de portée du marché grand public, du moins pour le moment ».



La perception du public quant à la sécurité, un facteur déterminant de croissance



Les problèmes de sécurité liés à la conduite autonome constituent un obstacle majeur à l’adoption généralisée des véhicules autonomes. Gartner note que pour le moment, les algorithmes de perception des véhicules autonomes sont encore légèrement moins capables que les conducteurs humains.



« Des investissements massifs ont été réalisés dans le développement de systèmes de perception de véhicules autonomes, avec plus de 50 entreprises engagées dans la mise au point d'un système considéré comme suffisamment sûr pour un usage commercial », a déclaré Davenport. Gartner prédit qu'il faudra attendre 2025 avant que ces systèmes démontrent des capacités d'un ordre de grandeur supérieur à celles des conducteurs humains.



Pour accélérer cette innovation, les entreprises technologiques utilisent un logiciel de simulation basé sur l'intelligence artificielle afin de comprendre comment les véhicules pourraient gérer différentes situations. Cela permet aux entreprises de générer des milliers de kilomètres de données de test de véhicules en quelques heures, des résultats qui demanderaient des semaines en test physique de conduite.



« L’un des plus gros défis à venir pour le secteur consistera à déterminer quand les véhicules autonomes seront suffisamment sûrs pour être utilisés sur la route », a estimé Michael Ramsey, directeur de l’analyste chez Gartner. « Il est difficile de créer des tests de sécurité qui capturent les réactions des véhicules dans un large éventail de circonstances. Il ne suffira pas pour un véhicule autonome d’être légèrement supérieur à la conduite qu’un humain. D'un point de vue psychologique, ces véhicules devront faire l'objet de beaucoup moins d'accidents dans l'optique de gagner la confiance du public ».



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des projections de Gartner ?

Pouvons nous déjà parler de véhicules autonomes ? Dans quelle mesure ?

Êtes-vous pour ou contre cette évolution dans la conduite ? Pourquoi ?

Seriez-vous tenté par une voiture de ce genre ?

Une menace pour les métiers liés à la conduite ?



Voir aussi :



Waymo propose désormais des courses « uniquement avec les passagers » dans ses voitures autonomes, mais prévoit de ne pas limiter sa technologie aux robot-taxis

Waymo fait savoir à ses clients que des voitures autonomes sans assistance humaine arrivent bientôt pour des tests dans le cadre d'un programme spécial

Voitures autonomes : UPS acquiert des actions dans TuSimple et teste des camions autonomes en Arizona depuis le mois de mai

Voitures autonomes : « Tous ceux qui comptent sur le lidar sont condamnés », selon Elon Musk, PDG et co-fondateur de Tesla D'ici 2023, les ajouts nets dans le monde de véhicules équipés de matériel permettant une conduite autonome sans surveillance humaine atteindront 745 705 unités, contre 137 129 unités en 2018, selon Gartner. En 2019, les ajouts nets s'élèveront à 332 932 unités. Cette croissance proviendra principalement de l’Amérique du Nord, de la Grande Chine et de l’Europe occidentale, les pays de ces régions étant les premiers à introduire une réglementation sur les technologies de conduite autonome.Les ajouts nets représentent l’augmentation annuelle du nombre de véhicules équipés de matériel de conduite autonome. Ils ne représentent pas les ventes d’unités physiques, mais démontrent plutôt la variation nette du nombre de véhicules prêts pour l’autonomie.« Pour le moment, il n’existe pas de véhicules autonomes de pointe en dehors de la phase de recherche et développement sur les routes du monde », a déclaré Jonathan Davenport, analyste principal de la recherche chez Gartner. « Il existe actuellement des véhicules dotés de capacités autonomes limitées mais qui reposent toujours sur la supervision d'un conducteur humain. Cependant, beaucoup de ces véhicules ont du matériel, notamment des caméras, des radars et, dans certains cas, des capteurs lidar, qui pourraient permettre une autonomie totale. Avec une mise à jour logicielle en direct, ces véhicules pourraient commencer à fonctionner avec des niveaux d’autonomie plus élevés, raison pour laquelle nous les classons comme "prêts à l’autonomie" ».Alors que les prévisions de croissance pour les véhicules à capacité de conduite autonome sont rapides, les ajouts nets de véhicules utilitaires autonomes restent faibles en valeur absolue par rapport aux ventes équivalentes de véhicules autonomes grand public. Le nombre de véhicules équipés de matériel pouvant permettre la conduite autonome sans surveillance humaine dans le segment des consommateurs devrait atteindre 325 682 en 2020, tandis que le segment commercial ne verra que 10 590.Selon Gartner, actuellement aucun pays ne dispose de réglementation active permettant aux véhicules autonomes prêts à la production de fonctionner légalement, ce qui constitue un obstacle majeur à leur développement et à leur utilisation.« Les entreprises ne déploieront pas de véhicules autonomes tant qu’il ne sera pas clairement établi qu’elles pourront fonctionner légalement sans supervision humaine, car les constructeurs automobiles sont responsables des actes du véhicule lors de leur fonctionnement autonome », a déclaré Davenport. « À mesure que nous observons une réglementation plus normalisée concernant l’utilisation de véhicules autonomes, la production et le déploiement augmenteront rapidement, bien que cela puisse prendre plusieurs années ».Des situations comme celles traversées par Tesla ou Uber suscitent des inquiétudes quant à la sécurité de l’industrie automobile naissante et autonome. Le National Transportation Safety Board a estimé que les régulateurs fédéraux et des États devaient faire davantage pour protéger les conducteurs, soulignant le « manque de normes de sécurité fédérales » pour les systèmes de conduite automatisés.Le NTSB a exhorté la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) à exiger des entités testant des véhicules autonomes de soumettre un rapport d'auto-évaluation de la sécurité à l'agence pour qu'elle puisse déterminer si ces plans incluent des mesures de protection appropriées. Il a déclaré que les États devraient faire plus pour surveiller les véhicules.D'ici 2026, le coût des capteurs nécessaires pour offrir une fonctionnalité de conduite autonome sera environ 25% inférieur à celui de 2020. Même avec un tel déclin, ces réseaux de capteurs auront toujours des coûts prohibitifs. Cela signifie que, au cours de la prochaine décennie, les fonctionnalités autonomes avancées ne seront disponibles que sur les véhicules premium et les véhicules vendus aux flottes de services de mobilité.« Les robots taxis de recherche et développement dotés de capacités de conduite autonome avancées coûtent entre 300 000 et 400 000 dollars chacun », a noté Davenport. « Les dispositifs lidar sophistiqués, qui sont un type de capteur nécessaire pour ces véhicules autonomes avancés, peuvent coûter plus de 75 000 $ par unité, ce qui représente plus du double du prix de votre voiture de consommation moyenne. Cela met la technologie des véhicules autonomes de niveau supérieur hors de portée du marché grand public, du moins pour le moment ».Les problèmes de sécurité liés à la conduite autonome constituent un obstacle majeur à l’adoption généralisée des véhicules autonomes. Gartner note que pour le moment, les algorithmes de perception des véhicules autonomes sont encore légèrement moins capables que les conducteurs humains.« Des investissements massifs ont été réalisés dans le développement de systèmes de perception de véhicules autonomes, avec plus de 50 entreprises engagées dans la mise au point d'un système considéré comme suffisamment sûr pour un usage commercial », a déclaré Davenport. Gartner prédit qu'il faudra attendre 2025 avant que ces systèmes démontrent des capacités d'un ordre de grandeur supérieur à celles des conducteurs humains.Pour accélérer cette innovation, les entreprises technologiques utilisent un logiciel de simulation basé sur l'intelligence artificielle afin de comprendre comment les véhicules pourraient gérer différentes situations. Cela permet aux entreprises de générer des milliers de kilomètres de données de test de véhicules en quelques heures, des résultats qui demanderaient des semaines en test physique de conduite.« L’un des plus gros défis à venir pour le secteur consistera à déterminer quand les véhicules autonomes seront suffisamment sûrs pour être utilisés sur la route », a estimé Michael Ramsey, directeur de l’analyste chez Gartner. « Il est difficile de créer des tests de sécurité qui capturent les réactions des véhicules dans un large éventail de circonstances. Il ne suffira pas pour un véhicule autonome d’être légèrement supérieur à la conduite qu’un humain. D'un point de vue psychologique, ces véhicules devront faire l'objet de beaucoup moins d'accidents dans l'optique de gagner la confiance du public ».Source : Gartner Que pensez-vous des projections de Gartner ?Pouvons nous déjà parler de véhicules autonomes ? Dans quelle mesure ?Êtes-vous pour ou contre cette évolution dans la conduite ? Pourquoi ?Seriez-vous tenté par une voiture de ce genre ?Une menace pour les métiers liés à la conduite ?