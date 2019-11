Au cours de la l’ouverture de la conférence Dreamforce de Salesforce qui s’est tenue ce mardi, le fondateur de Salesforce, Marc Benioff, s’est entretenu avec le PDG d’Apple, Tim Cook. Durant leur échange, Tim Cook a tenu à rappeler que la protection de la vie privée ne devrait pas être perçue comme une fonctionnalité qui peut être intégrée après coup, soulignant qu’il s’agit plutôt d’un élément qui doit être pris en considération tout au long du processus de développement, lors de la création de nouveaux produits.À ce propos, il a déclaré : « Vous pouvez voir ce qui se passe lorsque les entreprises se réveillent un jour et décident qu’elles vont faire quelque chose en matière de protection de la vie privée. Vous ne pouvez pas le faire. Vous devez l’intégrer ».Ces dernières années, Cook est monté aux créneaux à plusieurs reprises pour rappeler l’importance accordée par Apple à la protection de la vie privée, alors que les législateurs (notamment en Europe avec le RGPD) et les régulateurs accentuent de plus en plus la pression sur les grandes entreprises de l’industrie technologique afin qu’elles se préoccupent davantage de la manière dont les données des consommateurs sont traitées, exploitées et sécurisées. Le patron d’Apple soutient depuis longtemps que le respect de la vie privée est un droit humain fondamental et l’entreprise a fait de cette valeur l’élément central de certaines de ses campagnes marketing Rappelons qu’en 2016, la firme de Cupertino a rejeté la demande du FBI de créer une version de son système d’exploitation iOS qui permettrait aux forces de l’ordre d’accéder au smartphone verrouillé d’un suspect impliqué dans une fusillade à San Bernardino. Cook disait à l’époque que le FBI voulait qu’Apple crée « l’équivalent logiciel du cancer ».Le patron de la marque à la pomme a également abordé le sujet des valeurs défendues par son entreprise. Il a expliqué à ce propos : « Nous n’avons jamais fixé l’objectif d’être les premiers. Nous nous sommes toujours fixé comme objectif d’être les meilleurs. Nous n’avons jamais cherché à en tirer le meilleur, mais à être les meilleurs et à avoir les meilleurs ».La réaction d’Apple est très attendue dans un dossier brulant en rapport avec la protection de la confidentialité des internautes qui concerne plus précisément la technologie DNS-over-HTTPS (DoH). Pour rappel, le protocole DNS-over-HTTPS a été l’un des sujets d’actualité de l’année, car il donne la possibilité aux navigateurs Web de masquer les requêtes et les réponses DNS dans le trafic HTTPS d’apparence normale afin de rendre le trafic DNS d’un utilisateur invisible. Il compromet par la même occasion la capacité des observateurs tiers du réseau - tels que les FAI - à détecter et filtrer le trafic de leurs clients. En théorie, la mise en œuvre à grande échelle de cette technologie permettrait aussi de lutter plus efficacement contre l’Eavesdropping et la manipulation de DNS par des attaques de l’homme du milieu.Tandis que les défenseurs de la vie privée et les éditeurs de navigateurs dans leur grande majorité considèrent le DOH comme une aubaine pour les utilisateurs, les fournisseurs de services Internet et les fabricants d’appareils de sécurité réseau, plus sceptiques à l’égard de cette technologie, mettent en garde contre les dangers et abus qui découleraient de la mise en œuvre de ce projet. Aux USA par exemple, les géants de l’industrie des télécommunications et de la câblodistribution soutiennent que l’initiative DoH « pourrait interférer à grande échelle avec des fonctions Internet critiques et soulever des problèmes de concurrence des données ». Ils assurent par ailleurs que l’adoption de ce protocole va les empêcher de surveiller l’activité de leurs utilisateurs et qu’elle permettra à des acteurs tels que Google de transférer des millions d’utilisateurs vers leurs propres serveurs DNS, ce qui peut conduire à une concentration dangereuse du contrôle sur le DNS.Malgré tout, il apparait qu’au moins six éditeurs de navigateurs Web prévoient ou prennent déjà en charge le protocole DNS-over-HTTPS qui permet de chiffrer le trafic DNS et contribue à améliorer la confidentialité de l’utilisateur sur Internet sur leurs produits. En effet, des sources proches du dossier suggèrent que les principaux fournisseurs de navigateurs Web (notamment Microsoft, Google, Opera et Mozilla) prévoient d’implémenter ou ont déjà implémenté cette technologie dans leur navigateur respectif, sous une forme ou sous une autre. Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi, Edge et Brave sont tout particulièrement concernés par cette annonce. Nous savions déjà que Mozilla et Google font partie des fervents défenseurs de cette technologie. Mais récemment, Microsoft a annoncé que Windows - donc pas seulement Edge - va améliorer la vie privée des utilisateurs en adoptant le protocole DNS-over-HTTPS et l’éditeur de logiciel a présenté les principes directeurs de son initiative.La décision d’Apple vis-à-vis du DoH est très attendue. L’entreprise qui se targue d’être un modèle en matière de protection de la confidentialité des utilisateurs de ses appareils et de ses services devrait, en toute logique, rejoindre les partisans du DoH et suivre la voie tracée par Microsoft en procédant à une implémentation de ce protocole dans son navigateur Safari et ses systèmes d’exploitation iOS et macOS.Que pensez-vous des déclarations faites par Tim Cook au sujet du respect de la vie privée et des valeurs prônées par Apple ?Quelle sera la réaction d’Apple concernant le protocole DoH d’après vous ?