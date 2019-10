Capgemini obtient l'autorisation de la Commission européenne pour son projet d'acquisition d'Altran Et va créer un groupe pesant 17 milliards d'euros et de plus de 250 000 collaborateurs 5PARTAGES 10 0 En juin, le groupe de services informatiques Capgemini a annoncé qu’il allait lancer une OPA amicale à 14,00 euros par action sur la société de conseil en technologie Altran, payables en numéraire. Le montant total de la transaction devait alors s’élever à 3,6 milliards d’euros, avant prise en compte de la dette financière nette d’environ 1,4 milliard d’euros.



Les deux groupes ont expliqué que « ce rapprochement aura un impact immédiatement relutif, évalué à plus de 15% sur le résultat normalisé par action avant mise en œuvre des synergies ». Ils ont ajouté « qu’en 2023, après prise en compte des synergies, la relution devrait dépasser 25% ». L’accord a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration de Capgemini et d’Altran. Par ailleurs, Capgemini avait d’ores et déjà signé un accord définitif pour l’acquisition d’un bloc de 11% du capital d’Altran auprès d’actionnaires autour d’Apax Partners.



Capgemini a indiqué avoir sécurisé un financement relais de 5,4 milliards d'euros, comprenant l'achat des titres et le rachat de la dette brute de 1,8 milliard d'euros. Par ailleurs le Groupe bénéficiera, de par sa taille accrue et l’élargissement de son portefeuille d’offres, d’un accès démultiplié aux décideurs opérationnels des grands comptes de l’industrie (Aéronautique, Automobile, Sciences de la vie et Télécoms) tels que les directions de recherche, de production et de la supply chain.



Ce rapprochement devrait permettre à Capgemini d’accélérer son développement auprès des grandes entreprises technologiques et de l’Internet, en offrant au nouvel ensemble une taille critique dans le software engineering grâce à ses centres d’expertises, notamment en Inde et en Europe de l’Est. Le Groupe ambitionne ainsi de devenir un acteur de premier plan sur ce secteur clé.



Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini, a déclaré : « Ce projet de rapprochement de deux grands acteurs mondiaux permettra à Capgemini de prendre un leadership sur le segment très prometteur de la transformation numérique des entreprises industrielles, que nous appelons “Intelligent Industry”. La complémentarité et la puissance de nos expertises métiers et technologiques combinées constituent des atouts majeurs. Ainsi renforcé, le Groupe se positionne résolument comme le partenaire stratégique de ses clients, à même de leur permettre de tirer tous les bénéfices du déploiement du cloud, de l’IdO, de l’Edge computing, de l’intelligence artificielle et de la 5G. Je me réjouis d’accueillir au sein du Groupe les talents et les leaders d’Altran, qui partagent nos convictions et notre culture d’entreprise ».





Dominique Cerutti, Président-directeur général du groupe Altran, ajoute : « Ce projet de rapprochement s’inscrit parfaitement dans la vision d’Altran, telle qu’articulée dans son plan stratégique. Alors que les disruptions technologiques et la numérisation des industries s’accélèrent, Altran a développé de nouveaux modèles de services et renforcé son leadership avec une offre à forte valeur ajoutée pour les métiers d’ingénierie et de R&D de ses clients. Dans une industrie qui se consolide rapidement il n’y a aucun doute que Capgemini est le partenaire idéal pour construire ensemble un leader mondial de la transformation numérique. Cette opération est une formidable opportunité pour valoriser le talent de nos équipes et sera créatrice de valeur pour nos clients. »



L'opération vise la création d'un groupe de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de plus de 250 000 collaborateurs par le rapprochement d'un spécialiste du conseil et des services informatiques et d'un spécialiste des services d'ingénierie et de R&D. Grâce à l'opération, les deux groupes visent des synergies de coûts et de modèles opérationnels estimés « entre 70 et 100 millions d'euros avant impôts en année pleine » et un chiffre d'affaires annuel additionnel compris entre « 200 et 350 millions d'euros » d'ici trois ans.



La finalisation de ce rapprochement était envisagée d'ici la fin de l'exercice 2019. Le planning est réalisable. En effet, aujourd'hui, Capgemini a annoncé avoir obtenu l’autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations pour son projet d’acquisition d’Altran. Capgemini a dorénavant obtenu l’ensemble des autorisations réglementaires requises, notamment auprès du CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) aux États-Unis, et des autorités de la concurrence en Inde, aux États-Unis, au Maroc et désormais de la Commission européenne. Son offre publique d’achat amicale sur Altran est ouverte depuis le 16 octobre dernier. La date de clôture de l’offre sera désormais fixée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).



Source :



Voir aussi :



