Wing lance le premier service de livraison commerciale résidentielle par drone aux Etats-Unis Battant ainsi son concurrent Amazon 11PARTAGES 3 0 Vendredi dernier, pour la première fois aux Etats-Unis, un drone a effectué une livraison commerciale résidentielle programmée dans une maison de Christiansburg, en Virginie. La société responsable de cet exploit n’est autre que Wing Aviation, une filiale de Alphabet Inc, en collaboration avec FedEx Express, Walgreens et Sugar Magnolia, un distributeur local. Avec un certificat de transporteur aérien élargi de la Federal Aviation Administration (FAA), Wing est aujourd'hui la première entreprise à exploiter un service de livraison d'air commercial par drone directement aux États-Unis.



Cette première livraison a été effectuée dans le cadre du programme pilote d'intégration de systèmes d'aéronefs sans pilote du Département américain des transports. La petite ville de Christiansburg n’a pas été choisie au hasard par la société. Blottie dans les contreforts des montagnes Blue Ridge avec une population de 22000 habitants, Christiansburg se décrit comme une communauté très unie avec aucun gratte-ciel ou autre obstacle. Les drones de Wing peuvent donc aisément parcourir la ville pour récupérer les colis chez les détaillants locaux et les déposer aux portes des clients.





Au cours de ce premier lancement, plusieurs résidents de la ville de Christiansburg ont pu se faire livrer par drones et n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction. A son arrivée au point de livraison, l'aéronef dépose délicatement le colis dans un petit endroit désigné situé dans la cour ou dans l'allée du client, avant de retourner à l’entrepôt situé au nord de la ville. La livraison se fait environ 8 minutes après que le client ait passé sa commande, c’est ce qu’a laissé entendre Tom Raub, co-propriétaire de Sugar Magnolia : « Nous étions chez les clients quand ils ont commandé nos produits et ont observé avec beaucoup d'enthousiasme le drone livrer leur commande environ huit minutes plus tard ».



Il s’agit là d’une étape importante pour Wing qui bat ses concurrents parmi lesquels la société Amazon, qui prévoyait de débuter ses livraisons le 7 décembre prochain. Quant aux autres concurrents comme Uber, la société espère encore obtenir l’approbation du gouvernement fédéral. Pour ce qui est d'UPS, la société a obtenu plus tôt ce mois l'autorisation de la FAA, ce qui veut dire que les essais ne vont plus tarder. A ce rythme, les gens devraient donc déjà se préparer à voir ces petits engins inonder le ciel très bientôt.



Source : CNBC



Et vous ?



Comment appréciez-vous ce coup d'avance de Wing ?

Que pensez-vous des livraisons par drone ?



