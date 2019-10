Bill Gates pense que le gouvernement devrait réglementer les grandes entreprises de technologies plutôt que de les démanteler Car cela n'arrêtera pas les comportements anticoncurrentiels 42PARTAGES 12 0 Quand on voit toute l’influence que les technologies développées par ces entreprises exercent tous les jours sur la vie des utilisateurs, on comprend qu’il est urgent pour les législateurs de s’assurer qu’elles traitent bien les questions de vie privée et de cyberintimidation. Et alors que le gouvernement américain s'apprête à ouvrir un examen antitrust des grandes entreprises technologiques, telles que Facebook, Amazon, Google et Apple, le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a déclaré dans une interview qu'il était préférable de réglementer ces grandes entreprises plutôt que de les séparer.



« Si vous voulez vous débarrasser de la façon dont une entreprise se comporte, vous devriez simplement interdire cette façon de faire. Scinder la société en deux et faire en sorte que deux entités fassent le mal, ne semble pas être une solution ». C’est en ces propos que Bill Gates a exprimé son point de vue au cours d’une interview qui s’est déroulée au Economic Club de Washington. Gates a fait savoir qu’il s’attend à ce que le gouvernement mette en place des règles strictes pour ces entreprises et que l’accent soit mis sur la question de la confidentialité des données.





Un autre point important est celui lié au fait que les technologies développées par ces entreprises soient parfois utilisées à de mauvaises fins. A ce sujet, Gates a fait savoir qu’il revenait au gouvernement de s’assurer que cela ne se produise pas et que ce n’est en rien la faute à ces entreprises. « Je considère ces entreprises comme bien intentionnées et très innovantes. Il appartient au gouvernement d’encadrer ces innovations pour que les avantages l’emportent sur les inconvénients ».



Certains peuvent être très surpris du fait qu’aujourd’hui Gates soit partisan du contrôle de l’industrie technologique par le gouvernement, lui qui n'est pas étranger aux enquêtes antitrust. Rappelons que dans les années 90, Microsoft s'était retrouvé dans une bataille avec le gouvernement américain pour avoir intégré Internet Explorer à Windows, ce qui donnerait à son propre navigateur un avantage injuste sur ses concurrents, comme le navigateur Netscape. Au final, Microsoft avait évité d'être scindé en deux. Il ne reste plus pour ces entreprises qu’à espérer que le gouvernement soit du même avis que Gates.



Source : CNBC



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Que pensez-vous des arguments de Bill Gates pour empêcher le démantèlement des grandes entreprises de la technologie ?



Voir aussi :



Bill Gates : ne démantelez pas les géants de la technologie, cela n'arrêtera pas les comportements anticoncurrentiels, Il est plutôt préférable de les réglementer, selon lui

Bill Gates estime que sa « plus grande erreur » a été de rater le coche sur le secteur de l'OS mobile Au profit d'Android

Bill Gates : Steve Jobs était un expert en « lancer de sorts » pour garder les employés d'Apple motivés Un succès difficilement reproductible Quand on voit toute l’influence que les technologies développées par ces entreprises exercent tous les jours sur la vie des utilisateurs, on comprend qu’il est urgent pour les législateurs de s’assurer qu’elles traitent bien les questions de vie privée et de cyberintimidation. Et alors que le gouvernement américain s'apprête à ouvrir un examen antitrust des grandes entreprises technologiques, telles que Facebook, Amazon, Google et Apple, le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a déclaré dans une interview qu'il était préférable de réglementer ces grandes entreprises plutôt que de les séparer.« Si vous voulez vous débarrasser de la façon dont une entreprise se comporte, vous devriez simplement interdire cette façon de faire. Scinder la société en deux et faire en sorte que deux entités fassent le mal, ne semble pas être une solution ». C’est en ces propos que Bill Gates a exprimé son point de vue au cours d’une interview qui s’est déroulée au Economic Club de Washington. Gates a fait savoir qu’il s’attend à ce que le gouvernement mette en place des règles strictes pour ces entreprises et que l’accent soit mis sur la question de la confidentialité des données.Un autre point important est celui lié au fait que les technologies développées par ces entreprises soient parfois utilisées à de mauvaises fins. A ce sujet, Gates a fait savoir qu’il revenait au gouvernement de s’assurer que cela ne se produise pas et que ce n’est en rien la faute à ces entreprises. « Je considère ces entreprises comme bien intentionnées et très innovantes. Il appartient au gouvernement d’encadrer ces innovations pour que les avantages l’emportent sur les inconvénients ».Certains peuvent être très surpris du fait qu’aujourd’hui Gates soit partisan du contrôle de l’industrie technologique par le gouvernement, lui qui n'est pas étranger aux enquêtes antitrust. Rappelons que dans les années 90, Microsoft s'était retrouvé dans une bataille avec le gouvernement américain pour avoir intégré Internet Explorer à Windows, ce qui donnerait à son propre navigateur un avantage injuste sur ses concurrents, comme le navigateur Netscape. Au final, Microsoft avait évité d'être scindé en deux. Il ne reste plus pour ces entreprises qu’à espérer que le gouvernement soit du même avis que Gates.Source : CNBCQu’en pensez-vous ?Que pensez-vous des arguments de Bill Gates pour empêcher le démantèlement des grandes entreprises de la technologie ?