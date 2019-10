Emboitant le pas de ses homologues chinois et américain, le président de la Russie Vladimir Poutine a récemment approuvé la mise en œuvre d’un ambitieux programme de développement national axé sur l’intelligence artificielle (IA). Ce programme devrait permettre à la Russie de rester compétitive dans le domaine de l’IA en assurant la croissance accélérée de cette technologie au niveau national ainsi que l’indépendance technologique du pays d’ici 2030. Les grandes lignes de ce vaste programme de développement national axé sur l’IA sont contenues dans un décret publié sur le site du Kremlin.Il faut rappeler que depuis 2017, l’actuel président russe martèle que celui « qui deviendra le leader dans l’intelligence artificielle deviendra le maître du monde ». Et contrairement au chef d’entreprise américain Elon Musk qui estime que « la compétition pour l’intelligence artificielle entre les pays va probablement causer la Troisième guerre mondiale », Poutine soutient l’idée selon laquelle l’IA est inéluctablement l’avenir de toute l’humanité.L’administration Poutine n’a, pour le moment, fourni aucune précision concernant le montant exact des investissements attendus, mais a indiqué que ces fonds serviront à financer la recherche dans le domaine de l’IA, à améliorer le système de formation et à accroître la disponibilité des données et des ressources informatiques pour les utilisateurs. La Russie compte notamment se servir de l’IA pour optimiser l’automatisation de certaines tâches et les processus de prises de décisions. Elle veut contribuer à l’implémentation plus poussée de cette technologie dans des secteurs tels que la sécurité, la santé, l’enseignement ou le milieu des affaires afin d’améliorer le niveau de vie de la population.La Russie pourra s’appuyer sur l’éducation scientifique de qualité dispensée traditionnellement dans ses établissements d’enseignement supérieur et sur la performance du tissu technologique local, qui a vu naître des champions tels que Telegram (Internet et service de messagerie), Kaspersky (Internet et sécurité informatique) ou Yandex (Internet et moteur de recherche).: AFPQu’en pensez-vous ?