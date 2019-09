Les utilitaires de santé embarqués dans les dispositifs connectés peuvent-ils contribuer à sauver des vies ? Cas de la Apple Watch et de la fonctionnalité Détection de chute 0PARTAGES 7 0 Si vous portez votre Apple Watch Série 4 ou modèle ultérieur au poignet et que celle-ci détecte une chute importante et brutale, elle émet une vibration et une sonnerie d’alarme et affiche un message d’alerte. Vous pouvez choisir de contacter les services d’urgence ou d’ignorer l’alerte en appuyant sur la Digital Crown, en touchant Fermer dans l’angle supérieur gauche ou le message « Je vais bien ».



Si votre Apple Watch détecte que vous bougez, elle attend que vous répondiez au message d’alerte et n’appelle pas automatiquement les services d’urgence. Si, à l’inverse, elle ne détecte aucun mouvement pendant une minute environ, elle lance l’appel automatiquement. Une fois l’appel passé, elle envoie un message à vos contacts d’urgence pour leur indiquer votre position et les informer qu’elle a détecté une chute et contacté les services d’urgence. Votre montre utilise la liste des personnes à contacter en cas d’urgence figurant dans votre fiche médicale.





Si votre Apple Watch détecte que vous êtes immobile pendant une minute environ, elle lance un compte à rebours de 30 secondes pendant lequel elle émet des vibrations et une sonnerie d’alerte. La sonnerie devient de plus en plus forte afin que vous ou une personne située à proximité puissiez l’entendre. Si vous ne souhaitez pas appeler les services d’urgence, touchez Annuler. À la fin du compte à rebours, l’Apple Watch contacte automatiquement les services d’urgence.



Une fois la communication établie, l’Apple Watch diffuse un message audio qui informe les services d’urgence que vous avez fait une chute. Votre montre communique votre position en précisant vos coordonnées (latitude et longitude). Lors de la première diffusion, le volume audio est au maximum, mais celui-ci est ensuite réduit afin que vous, ou quiconque se trouvant à proximité, puissiez parler à la personne qui a répondu à l’appel d’urgence. Le message est lu en boucle jusqu’à ce que vous touchiez « Arrêter le message enregistré » ou que l’un des interlocuteurs raccroche.



Ces utilitaires peuvent-ils vraiment contribuer à sauver des vies ?



Bob Burdett était à vélo juste avant midi le 15 septembre et allait retrouver son fils pour aire du VTT dans le parc régional de Riverside. Il était à plusieurs kilomètres de son domicile de South Hill et allait être en avance puisque le rendez-vous était fixé pour 12h30. Durant le trajet, Burdett, 62 ans, a pris un virage à un peu plus de 30 km/ h. Il a fait une chute et sa tête, protégée par un casque, a heurté le sol si violemment qu'il en a été assommé. Une chute suffisamment brutale pour être perçue comme telle par les capteurs de son Apple Watch.



« Un coup aussi violent aurait pu me tuer si je ne portais pas de casque », a déclaré Burdett. Ce dernier saignait abondamment au-dessus de son œil gauche. Son épaule et quelques côtes ont été déplacées. Quand il s'est réveillé, il était dans une ambulance sur le chemin du centre médical Providence Sacred Heart.



Sa Apple Watch avait appelé le 911 via la fonction de détection de chute, qui envoie une alerte si le porteur est immobile pendant 60 secondes après une chute. Sa montre a envoyé un message aux services médicaux d'urgence à 12h02, et une ambulance s'est trouvé sur les lieux dans les minutes qui suivaient.



Son fils a également reçu un message d'alerte : « la Apple Watch de mon père m'a envoyé un message me disant qu'elle a "détecté une chute violente" avec une carte indiquant son emplacement. Ce n'était pas loin de notre lieu de rencontre. Nous avons roulé directement là-bas, mais il était parti quand nous sommes arrivés. Une autre mise à jour de la montre m'a indiqué que son emplacement a été modifié et il se trouvait désormais au SHMC sur la carte ».





Bien sûr ce n'est pas la première fois que cette fonctionnalité a contribué à sauver une vie. En février, Toralv Østvang, un Norvégien de 67 ans, avait fait une grave chute dans sa salle de bain au milieu de la nuit. La fonctionnalité de détection de chute de son Apple Watch a automatiquement alerté les secours.



Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux pour constater qu'Østvang gisait inconscient dans une mare de sang. La fille du blessé témoigne : « cela aurait pu être tellement pire. Nous nous sommes demandé toute la matinée ce qu’il se serait passé s’il n’avait pas porté de smartwatch ? Il n’avait pas pris son smartphone pour aller à la salle de bain. Les secours sont arrivés incroyablement vite. La chute était vraiment grave, cela lui a peut-être sauvé la vie ».



Néanmoins, comme beaucoup d'outils, il faut souligner qu'il arrive à cette fonctionnalité de faire un peu trop de zèle, comme le notent plusieurs utilisateurs dans les forums d'Apple. Ces utilisateurs décrivent des situations très variées où le gyroscope et l'accéléromètre de la montre ont jugé pertinent d'afficher l'alerte alors qu'ils n'étaient aucunement en train de se casser la figure.



Chez l'un c'est en retirant des décorations d'un arbre de Noël, plusieurs l'ont eu en frappant des mains (applaudissements, jeux avec un animal…) ou en tapant sur les genoux. Ailleurs c'est tout bêtement en posant la montre sur une table, ou encore en cuisinant alors qu'ils éminçaient des aliments. Dans un cas c'était après avoir fait un geste sec au volant et dans un autre après une poignée de main vigoureuse.



D'autres ont vu le scénario se reproduire tellement de fois qu'ils ont décidé de faire changer leur Apple Watch



Sources : Seattle Times, forum Apple



Et vous ?



Avez-vous un dispositif connecté ? Lequel ?

Dispose-t-il d'utilitaires de santé ? Les avez-vous activé ?

La quantité de faux-positifs est-elle susceptible de vous en dissuader ?

Les utilitaires de santé embarqués dans les dispositifs connectés peuvent-ils contribuer à sauver des vies ou les cas répertoriés sont trop peu nombreux pour se prononcer ?

Ces utilitaires peuvent-ils devenir un argument de vente de ces dispositifs ?

Seriez-vous disposé à partager vos données personnelles (comme la localisation et autre) avec le dispositif / service et donner l'autorisation de lancer des appels / messages à votre place ?



Des téléviseurs intelligents et d'autres appareils domestiques connectés, collectent et transmettent des données très sensibles à des tiers c'est ce que révèle une récente étude

USA : un projet de loi imposerait à une entreprise une amende de 40 000 USD pour chaque enregistrement effectué par son dispositif domestique connecté sans la permission de l'utilisateur

Amazon et Ring distribuent leurs dispositifs de surveillance connectés en utilisant les agents de police comme des représentants commerciaux

