Amazon annonce sa nouvelle gamme d'appareils Echo disponible en précommande Et prête la voix de l'acteur américain Samuel L. Jackson et d'autres célébrités à Alexa

Amazon vient de dévoiler une série de nouveaux produits connectés qui promettent de rendre votre maison plus intelligente. Tous ces nouveaux appareils Echo sont disponibles en précommande dès aujourd'hui. L'entreprise a par ailleurs indiqué que son assistant virtuel Alexa pourra bientôt imiter la voix de l'acteur américain Samuel L. Jackson et d'autres célébrités. Mais cette option devrait avoir un coup supplémentaire pour l'utilisateur, chaque voix coûtant 0,99 $.





On commence avec le tout nouvel Echo qui arbore un nouveau design et se décline en quatre coloris différents : bleu crépuscule, anthracite, gris bruyère et grès. Il offre les mêmes caractéristiques que l’Echo Plus, promet un son de meilleure qualité et sera disponible à partir du 16 octobre prochain aux alentours de 99,99 $.



Il y a ensuite l’Echo Flex d’Amazon, une prise intelligente incluant un connecteur USB type-A et un petit haut-parleur qui est livrée avec Alexa et est vendue à 24,99 $. L’Echo Flex peut se brancher sur une prise électrique standard et vous permet d’utiliser Alexa pour contrôler les appareils compatibles dans la maison.





Avec son nouvel Echo Dot, Amazon propose une horloge / alarme numérique équipée d’un affichage LED qui change automatiquement en fonction de la luminosité de votre pièce. Cet appareil coutera 59,99 $ et sera disponible à partir du 16 octobre.





Autre nouveauté d’Amazon : les Echo Frames. Il s’agit d’une paire de lunettes intelligentes autorisant un accès mains libres à Alexa. Elles vous permettent d’invoquer Google Assistant ou Alexa avec votre voix pour effectuer des tâches et interagir dans votre maison intelligente. Elles ont été conçues pour ressembler à des lunettes ordinaires et leurs verres peuvent être remplacés selon de vos besoins. Elles intègrent quatre micros haut-parleurs et ne seront d'abord compatibles qu’avec les appareils Android à leur sortie. Les Echo Frames couteront 179,99 $.





On retrouve également l’Amazon Echo Show 8, un dispositif compatible avec Alexa équipé d’une caméra avec obturateur, d’un écran HD de 8 pouces ainsi que d’un haut-parleur. L’Amazon Echo Show peut être utilisé pour lancer des contenus accessibles depuis le service Prime Video de la société, à condition que vous y soyez abonné. Il devrait arriver sur le marché le 21 novembre prochain.



Amazon a aussi dévoilé l’Echo Studio, une nouvelle enceinte connectée qui est équipée de cinq haut-parleurs directionnels intégrés, d’un woofer pour les sons graves de 5,25 pouces affichant 330 W de puissance à son compteur, d’un tweeter d’un pouce pour les sons aigus ainsi que de trois médiums de 2 pouces. Il autorise la lecture de musique sans perte est possible, grâce à un DAC 24 bits intégré et embarque un smart home hub Zigbee permettant de contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles. L’Echo Studio peut être jumelé à divers appareils. Il est vendu à 199,99 $ et sera disponible à compter du 7 novembre.





Dans la foulée, la société de Jeff Bezos a présenté ses Echo Buds, des écouteurs sans fil certifiés IPX4 qui supportent la technologie de réduction active du bruit du fabricant Bose et sont compatibles avec Alexa. Chacun d’eux intègre deux microphones extérieurs et un microphone intérieur pour réduire le bruit ambiant. Amazon promet jusqu’à cinq heures d'autonomie pour lecture de musique ou quatre heures d’appel avec une seule charge complète. Les Echo Buds d’Amazon coutent 129,99 $ et sortiront le 30 octobre prochain.





Signalons aussi l’Echo Glow Lamp, un globe lumineux rougeoyant pouvant être contrôlé par un autre dispositif Echo. Vous pouvez le faire pulser au rythme de la musique, lui demander changer la couleur d’éclairage ou d’imiter une bougie ou une cheminée pour 24,99 $. À côté de cela, Amazon a annoncé trois nouveaux produits : une caméra extérieure moins coûteuse, une toute nouvelle caméra intérieure et un dispositif qui vous permet d’intégrer les anciens systèmes de sécurité domestiques dans le système Ring Alarm.









Amazon a annoncé un nouveau routeur/répéteur Wifi Eero. Ce nouvel Eero est plus simple et moins cher que les modèles précédents (à partir de seulement 99 $) et disponible en lot de trois pour 249 $. Il a été conçu pour être bon marché, facile à installer et sécurisé. Il ne devrait pas concurrencer les autres modèles Eero, mais plutôt compléter l’offre d’Amazon.



Terminons avec l’Echo Loop d’Amazon, une bague intelligente compatible avec Alexa disposant d’un bouton d’action pour effectuer diverses tâches au sein de votre maison intelligente : lancer un appel, confirmer que votre porte est verrouillée, etc. L’Echo Loop peut durer toute une journée d’utilisation avec une seule charge. Il sera disponible en finition titane noir et dans les tailles S, M, L et XL à 129,99 $, mais ne peut être acheté que sur invitation.





« Nous aimons entendre les commentaires des clients sur la façon dont ils utilisent Alexa tout au long de leur journée, qu’il s’agisse d’écouter de la musique, de passer voir un être cher, d’essayer une nouvelle recette ou de jouer à un jeu avec la famille », a déclaré Tom Taylor, vice-président principal d’Amazon Alexa. « Nous espérons que ces nouveaux appareils Echo donneront aux clients encore plus de moyens d’accéder à Alexa -- que ce soit par le biais du meilleur appareil Echo à ce jour -- Echo Studio, un Echo Studio réimaginé et Echo Dot, de nouveaux designs comme Echo Show 8 et Echo Flex ou de nouvelles expériences pour Alexa en déplacement avec écouteurs, lunettes et une bague ».



