Dragonfly Futurefön : le téléphone à financement participatif du futur était une arnaque, Un homme d'affaires californien reconnu coupable devant un tribunal de Chicago 9PARTAGES 12 0 Lancé en 2014, le Dragonfly Futurefön était un projet à financement participatif qui avait pris d'assaut Indiegogo un site web de financement participatif basé à San Francisco, en Californie et créé par Danae Ringelmann, Slava Rubin, et Eric Schell en 2008. Il avait permis de recueillir plus de 340 000 dollars des donateurs intéressés, soit 340 fois le montant initialement recherché.



L'appareil, selon c’est concepteur était conçu pour remplacer les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes par un seul gadget doté de fonctions téléphoniques, d'un grand écran, d'un clavier physique et pouvant exécuter à la fois Android et Windows, en fonction des besoins de l'utilisateur.



Le Dragonfly Futurefön, doté d'un mécanisme pliable spécial qui permettrait à un utilisateur de la plier dans un format plus pratique à transporter et une partie détachable (le Slingshot) pouvant servir de téléphone autonome ou de tablette, étant donné que chacun de ses deux écrans mesure 7 pouces de diagonale. Sur la version WinDroid, le Slingshot utilise Android, tandis que la base utilise Windows, l’utilisateur pouvant sélectionner le système d’exploitation à utiliser en fonction de ses besoins. Une version de Dragonfly exclusivement pour Android était également disponible.





Cela semblait en fait trop beau pour être vrai compte tenu des prix proposés. L'appareil offrant deux écrans Super AMOLED de 7 pouces avec une résolution de 2560 x 1440 (résolution combinée de 5120 x 1440 sur un écran de 12 pouces), un processeur multicœur pour le processeur Slingshot et un processeur multicœur x86 pour la base, 4 Go de RAM dans le Slingshot et 4 Go de RAM dans la base, 128 Go de stockage sur le Slingshot et au moins 128 Go de stockage sur la base, deux logements pour carte SD, deux antennes LTE, deux caméras frontales et arrière, une batterie de 3 200 mAh sur le Slingshot et une batterie de grande capacité sur la base.



Pour les prix appliqués, le moins cher Android Dragonfly coûtait à cette période 300 $ US, tandis que le WinDroid le plus abordable se vendait à 400 $ US. Le Dragonfly était annoncé pour la fin du premier trimestre 2015 ou le début du deuxième trimestre 2015.



En 2014, de nombreuses grandes entreprises de l'électronique ont poursuivi des idées similaires. En 2011, Motorola avait lancé une coque d'ordinateur portable pleine grandeur pour son téléphone Atrix Android, appelée Lapdock. Le Razer Edge 2013 était un ordinateur portable très puissant qui servait également de console de jeu portable. L'Asus PadFone 2012 était un téléphone de 4 pouces qui s'insérait parfaitement dans une tablette de 10 pouces associée à un clavier de type ordinateur portable et à un stylet électronique, qui était également un casque sans fil.





Atrix de Motorola

Les gadgets à financement participatif, quant à eux, envahissaient le monde. Facebook venait d'acquérir le casque de réalité virtuelle Oculus Rift à financement participatif pour 2 milliards de dollars. Plus de 85 000 personnes avaient soutenu une montre intelligente, étonnamment bonne appelée le Pebble. Une entreprise a réuni 13 millions de dollars pour construire un refroidisseur.



Le Futurefön n'était pas un pari sûr, mais pour beaucoup de contributeurs, cela semblait être un risque calculé. « Cela ne verra probablement jamais la lumière du jour, mais c'est trop cool de ne pas revenir pour 200 dollars », pensait Tschiltsch. Tschiltsch est l’un des nombreux partisans en colère d’Indiegogo qui ont déclaré que le créateur de Futurefön, Jeffrey Batio, les avait accompagnés de mensonges d’excuses et promesses sur des produits truqués.



La campagne Indiegogo aurait été conçue pour dissiper les doutes. IdealFuture a décrit Batio comme un entrepreneur qui construisait du matériel informatique personnel exotique depuis des décennies. Sa page Indiegogo vantait un « ordinateur portable avec multi-écrans » qu'il avait dévoilé en 2002, appelé Xentex Flip-Pad. La vice-présidente des médias sociaux, Bridget Hogan, a affirmé dans une interview qu'IdealFuture avait déjà un fabricant basé aux États-Unis, ce qui lui permettait d'envoyer le Futurefön dans un délai de six mois.





Smartphone + Tablet + Ultrabook = Xentex Flip-Pad

Selon Jeffrey Batio, l'homme d'affaires de Santa Clara, le projet était sur la bonne voie lorsque son partenaire manufacturier coréen a fait faillite, tuant effectivement le produit. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette histoire. Un procès intenté par des investisseurs en colère a accusé Xentex de dissimuler de graves problèmes techniques qui ont condamné le projet. Les plaignants ont allégué qu'il avait dépensé l'argent de l'entreprise pour des maisons et des voitures de luxe, rendant les difficultés financières de l'entreprise encore plus difficiles à surmonter.



Les procureurs fédéraux de Chicago avaient déjà annoncé en juin de cette année que Jeffrey Batio, âgé de 50 ans, avait été reconnu coupable de 12 chefs d'accusation, notamment de fraude postale. Selon les procureurs, les sociétés de Batio ont prétendu produire un seul appareil qui pourrait fonctionner comme un ordinateur portable, une tablette et un téléphone intelligent, ainsi qu'un autre appareil qui, selon l'homme d'affaires, était un ordinateur portable multi-écrans. Les procureurs ont déclaré que Batio avait fait de fausses déclarations sur ses entreprises et ses produits.



Source : Idealfuture, washingtontimes



On comprends donc qu'il a arnaquer d'autres investisseurs non ?

Car c'est pas avec 340 000$ partagés en 3 qu'on peut s'acheter une villa et une voiture de luxe aux USA et ce même en pleine campagne...





Ça paye toujours la piscine à débordement...

"La société Mars One Ventures, qui promettait d'envoyer des hommes coloniser Mars est en faillite. Le projet était très critiqué et régulièrement accusé d'être une arnaque."

Tu peux acheter ton épicerie dans le tier monde ou alors utiliser ces fonds pour monter une arnaque encore plus grosse, exemple :"La société Mars One Ventures, qui promettait d'envoyer des hommes coloniser Mars est en faillite. Le projet était très critiqué et régulièrement accusé d'être une arnaque."

