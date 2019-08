Purism dévoile les dernières spécifications du téléphone Librem 5 Qui ambitionne de protéger la vie privée des utilisateurs au prix de 700 $ 33PARTAGES 13 0 Après deux reports du lancement du Librem 5, l’entreprise Purism semble tenir maintenant le bon bout et annonce fièrement que les spécifications définitives du smartphone Librem 5 sont maintenant arrêtées. Sur la page officielle de l’entreprise Purism, l’on en sait un peu plus sur les caractéristiques matérielles qui vont soutenir le smartphone qui se veut protecteur de la vie privée des utilisateurs.



Affichage : Écran TFT IPS de 5,7 pouces avec une résolution de 720x1440

Processeur : i.MX8M (Quad Core) max. 1,5 GHz

Mémoire : 3 Go de RAM

Stockage : 32 Go de stockage interne eMMC

Stockage externe : stockage microSD Extension

Connectivité sans fil : 802.11abgn 2,4 GHz/5Ghz + Bluetooth 4

Bande de base : Modem Gemalto PLS8 3G/4 G avec carte SIM remplaçable sur une carte M.2 remplaçable

GPS : Teseo LIV3F GNSS

Carte mémoire : lecteur avec emplacement de carte 2FF (taille de la carte SIM)

Son : 1 hautparleur, prise casque 3,5 mm

Accéléromètre : IMU 9 axe (gyroscope, accéléromètre, boussole)

Caméra avant : 8 Mpixel

Caméra arrière : 13 Mpixel avec flash LED

Moteur de vibration : Inclus

USB Type C : Données USB 3.0, Chargement (Double Port), Sortie vidéo

Batterie : remplaçable par l’utilisateur — 3 500 mAh

Pour ceux qui sont plus tatillons, Purism propose également des informations plus détaillées du matériel de Librem 5 et les composants spécifiques inclus :



CPU : i.MX8M @ max. 1,5 GHz

Quad core Cortex A53, ARM 64 bits

GPU : OpenGL/ES 3,1, Vulkan, OpenCL 1.2

Cortex auxiliaire M4



RAM : 3 Go de RAM

Espace de stockage :

EMMC interne de 32 Go

Emplacement d’extension de stockage microSD (max. 2 To)



Affichage : Écran TFT 5,7 ″ IPS @ 720 × 1440

3 commutateurs de suppression de matériel :

WiFi/Bluetooth

Bande de base cellulaire

Caméras et microphone

Tous les 3 éteints = désactiver en plus IMU + compas et GNSS, lumière ambiante

et capteurs de proximité



Autres boutons : bouton d’alimentation, boutons de volume ±

Batterie : 3 500 mAh, remplaçable par l’utilisateur

Sans fil : 2,4 GHz/5 GHz + Bluetooth 4 802.11abgn

Bande de base :

Option 1 : modem Gemalto PLS8 3G/4 G avec carte SIM unique sur carte M.2 remplaçable

Option 2 : Broadmobi BM818 (fabriqué en Chine)

Plateau nanoSIM pour cellulaire



GPS : Teseo LIV3F GNSS

Appareils photo :

Caméra arrière à 13 MPixel

LED de flash pour caméra arrière

Caméra frontale @ 8 MPixel



Port USB Type-C :

Données USB3.0

Livraison de l’alimentation (port à double rôle)

Sortie vidéo



L’audio :

1 écouteur + microphone numérique

Prise casque 3,5 mm avec sortie stéréo et entrée microphone mono

Audio DAC : Wolfson Media WM8962

1 haut-parleur



Carte à puce : Lecteur avec emplacement pour carte 2FF (taille de la carte SIM)

Voyants de notification : LED RVB avec contrôle PWM par couleur

Autres capteurs, composants :

Capteur d’accélération, de gyroscope et de boussole (« 9 axes » de ST, LSM9DS1)

Détecteur de lumière ambiante et de proximité : VCNL4040

Moteur haptique





Comme on peut le constater, à l’heure où certains utilisateurs ne jurent que par le dernier matériel sorti, le Librem 5 lui n’intègre pas de capteur d’empreinte digitale, encore moins une reconnaissance Face ID. Il n’arbore pas non plus d’encoche sur sa façade. En outre, un seul capteur pour l'appareil photo est disponible et non pas plusieurs comme le veut la tendance actuelle.



Mais pour ceux qui défendent le projet, l’intérêt du Librem 5 se trouve ailleurs. En effet, le porteur du projet Todd Weaver, le PDG de Purism, n’avait pas pour ambition de sortir un smartphone avec des caractéristiques dernier cri lorsqu’il écrivait les pages du projet. Motivé par son désir de protéger ses communications téléphoniques avec ses enfants, Weaver qui est un expert des logiciels, du matériel et de ce qui se passe en arrière-plan dans les produits technologiques, souligne que lorsqu’il aura à communiquer avec ses enfants (qui sont encore à bas âge) au téléphone, l’auteur de l’application, par exemple [Facebook (et ses filiales, Whatsapp, Instagram), Snapchat, etc.], même avec un chiffrement non vérifié dans une application propriétaire, contrôle ces données. Le fournisseur du système d’exploitation (Apple ou Google) contrôle ces données. Le fournisseur de réseau (Sprint, AT & T, Verizon et autres) contrôle ces données. Et, bien sûr, les gouvernements ont également une influence sur l’une de ces organisations. C’est donc pour exclure tout ce beau monde des communications et des données privées que Todd Weaver a lancé son projet Librem 5.



Et pour ce faire, le Librem 5 tournera avec PureOS, le système d’exploitation dérivé de la distribution Debian. Il intègrera un chiffrement de bout en bout des SMS. De même, il est prévu que le code source de l’appareil soit publié après son lancement pour permettre aux utilisateurs de le modifier à leur guise ou de développer de nouveaux services et applications pour le smartphone.



Si tout se passe comme prévu, le Librem 5 devrait sortir au troisième trimestre de cette année. Il est actuellement disponible en prévente jusqu’au 31 juillet au prix de 649 $. Passez cette date, si vous désirez acquérir le Librem 5, il va falloir débourser 699 $.



Alors que les personnes soutenant ce projet soutiennent que c’est un prix raisonnable si l’on veut offrir au monde une alternative mobile plus favorable à la protection de la vie privée, d’autres utilisateurs par contre estiment qu’à ce prix, la protection de la vie privée a un gout de luxe.



Selon vous, est-ce un prix raisonnable que de vendre le Librem 5 à presque 700 dollars avec de telles caractéristiques et la protection de la vie privée ?



Allez-vous acheter le Librem 5 à sa sortie ?



Selon vous, ce projet pourra-t-il avoir du succès ?



Ou fera-t-il échec comme les premières tentatives open source avec le mobile ?



