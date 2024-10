BREAKING: Here is the first look at Tesla’s Cybercab.



IT LOOKS SICK IN PERSON!! pic.twitter.com/V2rkKsjNqz — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2024

Tesla a dévoilé son robotaxi

Le cybercab présenté comme étant plus sûr que le taxi et moins cher que le bus urbain

Here’s my first ride in Tesla’s Cybercab. pic.twitter.com/EH62due0lJ — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2024

Tesla FSD doesn't rely on high definition maps, which means Autopilot can be enabled at locations the car has never seen before.



While it does take navigation into account to arrive at the correct destination, it will simply stay on the most likely path if no route or map is… https://t.co/oJGPqB4jIF — Tesla (@Tesla) September 29, 2023

Les doutes subsistent quant à la fiabilité de Full Self-Driving

Une nouvelle ère pour le transport urbain

Réduction des accidents: Les véhicules autonomes sont conçus pour réduire les erreurs humaines, qui sont à l'origine de la majorité des accidents de la route.

Gain de temps: Les passagers peuvent utiliser leur temps de trajet de manière productive, en travaillant ou en se relaxant, plutôt qu'en se concentrant sur la conduite.

Accessibilité améliorée: Les personnes qui ne peuvent pas conduire, telles que les personnes âgées ou handicapées, bénéficieront grandement de la disponibilité des véhicules autonomes.

Impact environnemental: Les véhicules autonomes peuvent optimiser les trajets et réduire la consommation de carburant, ce qui pourrait avoir un effet positif sur l'environnement.

Les défis et les critiques

La sécurité et la fiabilité de la technologie : Bien que Musk soit confiant dans les progrès réalisés, certains analystes restent sceptiques quant à la capacité de Tesla à fournir un service de robotaxi sûr sans intervention humaine. Des incidents récents impliquant des véhicules autonomes soulignent les défis techniques et les risques potentiels.

L'impact sur l'emploi : L'essor des véhicules autonomes pourrait avoir un impact significatif sur les emplois liés à la conduite, tels que les chauffeurs de taxi et de camion. La transition vers cette nouvelle technologie nécessitera des mesures pour accompagner les travailleurs concernés.

La protection des données personnelles : Les véhicules autonomes collectent une grande quantité de données sur les trajets et les habitudes des utilisateurs. La question de la protection de ces données personnelles devient cruciale, et les entreprises devront garantir leur sécurité et leur confidentialité.

Les infrastructures urbaines : L'adoption des véhicules autonomes nécessitera une adaptation des infrastructures urbaines. Les villes devront investir dans des technologies de communication et de contrôle pour gérer efficacement ces véhicules sur les routes.

Conclusion

En 2016, Elon Musk a déclaré que les voitures autonomes de Tesla n'arriveraient pas avant deux ans. Un an plus tard, c'était « six mois, certainement », et les clients pourraient réellement dormir dans leur Tesla dans « deux ans ». En 2018, il s'agissait encore d'une « année » et les voitures seraient « 200 % plus sûres » que la conduite humaine. En 2019, il a déclaré qu'il y aurait « des caractéristiques complètes de conduite autonome cette année ».Puis, Musk a partagé sa vision du robotaxi, promettant une flotte de taxis autoguidés qui arriveraient dans les rues en 2020 . Le calendrier de la production en série a finalement été fixé à 2024 , et Musk a également déclaré en 2022 que le robotaxi n'aurait pas de volant ni de pédales et qu'il s'appuierait sur le logiciel de conduite autonome intégrale de Tesla (Full Self-Driving - FSD).En fait, il ne s'est pas passé une année sans que Musk ne promette l'arrivée imminente d'une Tesla entièrement sans conducteur.Tesla a (enfin) dévoilé jeudi soir son robotaxi tant attendu dans un studio d'Hollywood, mais les fans du constructeur de véhicules électriques devront attendre au moins jusqu'en 2026 avant qu'il ne soit disponible.Le PDG Elon Musk s'est arrêté sur la scène du studio Warner Bros. dans l'un des « Cybercabs » de l'entreprise, expliquant à la foule que ces véhicules élégants, alimentés par l'intelligence artificielle, n'ont ni volant ni pédales. Il a également exprimé sa confiance dans les progrès réalisés par l'entreprise en matière de technologie de conduite autonome, qui permet aux véhicules de rouler sans intervention humaine.Tesla a commencé à vendre ce logiciel, appelé « Full Self-Driving », il y a neuf ans. Mais des doutes subsistent quant à sa fiabilité.« Nous passerons de la conduite autonome supervisée à la conduite autonome non supervisée, où l'on peut s'endormir et se réveiller à destination », a-t-il déclaré. « Ce sera un avenir glorieux.Musk a déclaré que les voitures autonomes devraient être 10 à 20 fois plus sûres que les véhicules conduits par des humains et pourraient coûter aussi peu que 0,20 $ par kilomètre, contre 1 $ par kilomètre pour les bus urbains.Tesla prévoit de lancer la conduite entièrement autonome au Texas et en Californie l'année prochaine, avec la production du Cybercab d'ici 2026 (bien qu'il ait dit que cela pourrait être aussi tard que 2027). En outre, Tesla développe le robot Optimus, qui pourrait être disponible pour 20 000 à 30 000 dollars et qui est capable d'effectuer diverses tâches.« C'est une très grosse affaire », a déclaré Musk. « Il permettra de sauver des vies, beaucoup de vies, et d'éviter des blessures ».Musk a dévoilé le prototype de robotaxi lors de l'événement « We, Robot » organisé par Tesla sur le site de Warner Bros. à Burbank, en Californie, où de nombreuses routes non publiques ont été empruntées pour la démonstration. Tesla aurait cartographié la zone avant la démonstration, même si l'entreprise affirme qu'elle ne s'appuie pas sur des cartes haute définition pour alimenter sa fonction d'aide à la conduite Full Self-Driving (FSD).Musk tente d'éloigner Tesla de son activité principale, qui consiste à fabriquer et à vendre des véhicules électriques, pour l'orienter vers la production de robots et d'IA. La capitalisation boursière de Tesla équivaut à la valeur de presque tous les autres constructeurs automobiles mondiaux réunis. Une grande partie du cours de l'action de l'entreprise repose sur la promesse faite par Musk depuis des années de résoudre le problème de l'autonomie en mettant sur le marché un véhicule véritablement révolutionnaire, capable de se conduire tout seul partout où il le souhaite.Personne ne sait si le robotaxi de Tesla parviendra à accomplir cette tâche ardue. Musk a la réputation de défier les probabilités, mais les experts en véhicules autonomes ont régulièrement remis en question l'approche de Tesla en matière de technologie, en particulier en ce qui concerne l'offensive agressive de l'entreprise en faveur des systèmes avancés d'aide à la conduite de niveau 2, tels que l'Autopilot et Full Self-Driving (Supervised).Ces fonctions, qui ne sont pas autonomes et nécessitent une vigilance de tous les instants de la part du conducteur, peuvent être impressionnantes, mais elles sont également connues pour commettre des erreurs graves. Au début de l'année, un motocycliste de 28 ans a été tué par un conducteur de Tesla qui aurait utilisé le FSD. Tesla a été contraint de rappeler ses deux systèmes d'aide à la conduite en raison de l'attention accrue que les pouvoirs publics portent à ses prétentions en matière d'autonomie.Lors de l'événement, Musk a présenté l'idée des voitures autonomes comme un moyen de gagner du temps. « Pensez au temps cumulé que les gens passent dans une voiture », a-t-il déclaré, « et au temps qu'ils récupèrent et qu'ils peuvent maintenant consacrer à leurs livres, à regarder un film, à travailler, etc. »Pourtant, Tesla est à la traîne par rapport à des entreprises comme Waymo et Cruise, qui ont toutes deux accumulé des millions de kilomètres d'essais sur route avec leurs véhicules sans conducteur. Mais le lancement Certes, le lancement des robotaxis a été mouvementé, avec de nombreux incidents de véhicules bloqués, des embouteillages et même une poignée de blessés. Les autorités fédérales de réglementation de la sécurité interrogent plusieurs acteurs majeurs pour déterminer si la technologie qui alimente ces véhicules est sûre ou si elle doit faire l'objet d'un rappel.Les familles des conducteurs de Tesla qui ont été tués dans des accidents impliquant l'Autopilot ont poursuivi l'entreprise pour mort injustifiée. Et le mandat de Musk à la tête de X, anciennement Twitter, a aliéné de nombreux clients de Tesla à tendance progressiste, qui ont vu avec horreur Musk promouvoir des théories conspirationnistes de droite sur la plateforme.Le Cybercab représente une avancée majeure dans le domaine de la technologie autonome. Contrairement aux véhicules traditionnels, il n'a pas besoin de conducteur humain, ce qui pourrait révolutionner le transport urbain. Les passagers peuvent simplement monter à bord, sélectionner leur destination et laisser le Cybercab faire le reste. 