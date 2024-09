Un pari directionnel sur la valeur de sa marque

Hello everyone! I have something incredible to share today, as we are introducing the launch of our Official Trump Coins! The ONLY OFFICIAL coin designed by me—and proudly minted here in the U.S.A. The President Donald J. Trump First Edition Silver Medallion will be available… pic.twitter.com/9SP1PaLOTh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2024

Facteurs contribuant à la chute

L'expiration des accords de blocage : l’un des principaux facteurs de cette chute est l’expiration des accords de blocage qui empêchaient Trump et d’autres initiés de vendre leurs actions. Avec la levée de ces restrictions, un volume important d’actions a été mis en vente, exerçant une pression à la baisse sur le cours.

Performance financière : les résultats financiers de Trump Media montrent une situation préoccupante. Malgré des liquidités de 344 millions de dollars et aucune dette, l'entreprise a enregistré des pertes nettes significatives. Les revenus générés par Truth Social et d'autres initiatives n'ont pas suffi à compenser les coûts opérationnels élevés.

Confiance des investisseurs : la confiance des investisseurs a été ébranlée par les incertitudes entourant la stratégie de croissance de l'entreprise et les perspectives de rentabilité à long terme. Les investisseurs s'inquiètent également des implications politiques et juridiques potentielles liées à l'implication de Donald Trump.

Concurrence intense : le marché des médias sociaux et des technologies est extrêmement compétitif. Des géants comme Meta, Google, et Twitter dominent le secteur, rendant difficile pour des nouveaux venus comme Trump Media de s'imposer et de capturer une part de marché significative.

Stratégies potentielles pour redresser la situation

Diversification des produits : Trump Media pourrait explorer de nouvelles avenues de revenus en diversifiant ses produits et services. Par exemple, l’intégration de fonctionnalités de commerce électronique ou de services premium sur Truth Social pourrait attirer de nouveaux utilisateurs et générer des revenus supplémentaires.

Partenariats stratégiques : établir des partenariats avec d'autres entreprises technologiques ou médias pourrait renforcer la position de Trump Media sur le marché. Ces collaborations pourraient offrir des synergies et des opportunités de croissance mutuelle.

Amélioration de la gouvernance : renforcer la gouvernance d'entreprise et adopter des pratiques de transparence accrues pourraient aider à restaurer la confiance des investisseurs. La mise en place d'un conseil d'administration indépendant et diversifié pourrait également apporter une perspective nouvelle et équilibrée à la gestion de l'entreprise.

Innovation Technologique : investir dans la recherche et le développement pour introduire des technologies innovantes et différenciatrices pourrait aider Trump Media à se démarquer de la concurrence. Par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience utilisateur sur Truth Social pourrait attirer une base d'utilisateurs plus large et plus engagée.

Conclusion

La fortune politique de Donald Trump commence à diverger de sa fortune financière. Les actions du groupe de médias sociaux de l'ancien Président ont atteint leur plus bas niveau historique lundi, alors même que les derniers sondages suggèrent qu'il gagne du terrain dans quelques États clés.Le prix de l'action de Trump Media a chuté de près de 85 % depuis que la société a fait ses débuts en bourse à la fin du mois de mars. La baisse de lundi a laissé l'action à son niveau le plus bas depuis octobre 2021, lorsqu'il a été révélé que la société Digital World Acquisition Corp. prévoyait de fusionner avec Trump Media , alors une société privée.Digital World Acquisition Corp. se présente comme étant une société de chèques en blanc créée dans le but d'effectuer une fusion, un échange de capital-actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaires avec une ou plusieurs entreprises : « Bien que nous puissions rechercher une cible initiale de regroupement d'entreprises dans n'importe quelle entreprise ou industrie, nous avons l'intention de nous concentrer sur le regroupement avec une entreprise technologique de premier plan ». Les sociétés de chèques en blanc sont créées par un groupe d'investisseurs qui mettent leur argent en commun pour former une société écran. Cette société écran devient ensuite publique via une introduction en Bourse, levant des capitaux auprès des investisseurs.La nouvelle de cet accord a fait grimper les actions de DWAC de plus de 350 %. L'action a baissé dans les années qui ont suivi, avant de remonter au début de l'année 2024, dans l'attente de la fusion avec Trump Media.La capitalisation boursière de l'entreprise, qui avait franchi la barre des 10 milliards de dollars en mars, est désormais inférieure à 2,5 milliards de dollars. Trump détient près de 57 % des actions en circulation de la société, une participation qui vaut encore près de 1,4 milliard de dollars.Trump et d'autres initiés de la société étaient liés par des accords de blocage qui leur interdisaient de vendre leurs actions au cours des premiers mois qui ont suivi l'entrée en bourse de Trump Media. Ces restrictions ont expiré à la clôture de la Bourse jeudi.Le volume des transactions s'est considérablement accéléré avec la levée du blocage. Plus de 14 millions d'actions ont changé de mains jeudi et près de 22 millions ont été échangées vendredi, dépassant de loin le volume moyen sur 30 jours d'environ 8,3 millions d'actions.Les opérateurs ont échangé plus de 18,3 millions d'actions lundi.Jusqu'à récemment, le prix de sa société mère Truth Social était largement considéré comme un baromètre de ses chances en novembre.Lundi, un sondage publié par le New York Times et le Siena College a montré qu'il conservait son avance en Géorgie et qu'il devançait Kamala Harris en Arizona et en Caroline du Nord, à la suite de leur débat controversé de ce mois-ci, au cours duquel Donald Trump est devenu viral en affirmant que les immigrés mangeaient les animaux domestiques.Interrogé sur les récents mouvements de l'action, un porte-parole de Trump Media a partagé une déclaration défendant les activités de l'entreprise :« Trump Media a terminé le dernier trimestre avec 344 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et aucune dette, tout en lançant une plateforme de streaming in-app sur notre réseau de livraison de contenu personnalisé », peut-on lire dans la déclaration. « Avec d'autres innovations prévues prochainement, TMTG est optimiste quant à sa stratégie de croissance ».Trump, qui attire les utilisateurs de Truth Social et de nombreux investisseurs de la société, a déclaré plus tôt en septembre qu'il ne vendrait pas sa participation. Le prix de l'action a brièvement augmenté après ses remarques.D'autres investisseurs de la première heure n'ont pas fait de telles promesses. Il s'agit notamment du sponsor de DWAC, ARC Global, et de United Atlantic Ventures, une entité contrôlée par deux anciens candidats de l'émission de télé-réalité « The Apprentice » de Trump. ARC et UAV possédaient près de 11 % des actions en circulation de DJT, a indiqué Trump Media dans un document réglementaire déposé début septembre. Mais la participation d'ARC pourrait avoir augmenté après qu'un juge du Delaware a décidé, le 16 septembre, que Trump Media n'avait pas respecté un accord avec le sponsor et qu'il lui devait davantage d'actions.Étant donné que Donald Trump doit trouver des liquidités pour faire face à des amendes de plusieurs centaines de millions de dollars et qu'il ne dispose pas d'actifs non grevés qu'il pourrait facilement liquider, les investisseurs ne semblent pas disposés à prendre les propos de l'ancien locataire de la Maison-Blanche au pied de la lettre.La semaine dernière, il a annoncé son dernier plan de commercialisation : vendre des pièces d'argent d'une once à son effigie pour 100 dollars chacune, soit plus de trois fois leur valeur intrinsèque actuelle.Chamath Palihapitiya, l'un des premiers investisseurs de Facebook, connu pour avoir encouragé les SPAC lors de leur boom pandémique, a ironiquement prédit que TMTG était « un pari directionnel sur la valeur de sa marque » et quelque chose de semblable à la pièce de monnaie officielle de Trump qui vient d'être dévoilée. S'exprimant sur le podcast All-In peu après le début des transactions sur TMTG en mars, il a déclaré que l'action était « en fait une pièce de monnaie, une carte de baseball si vous voulez - une carte à collectionner par le biais d'une action » qui mise sur la reconnaissance du nom de l'ancien président et sur sa ressemblance.Trump a peut-être involontairement nui à sa propre histoire d'investissement en déclarant dimanche qu'il ne se représenterait pas à l'élection présidentielle s'il perdait en novembre. En se retirant de toute course future, il risque de perdre son influence sur la formation du parti républicain.Depuis son introduction en Bourse en mars 2024, l’action DJT a connu des hauts et des bas significatifs. Initialement, l’annonce de la fusion avec Digital World Acquisition Corp. avait propulsé le cours de l’action à des sommets, mais cette tendance haussière n’a pas duré. En septembre 2024, le cours de l’action a chuté de plus de 10%, clôturant à 12,15 $ par action, marquant une baisse de près de 85% par rapport à son pic initial.Parmi les facteurs ayant entraîné cette situation, nous pouvons citer :La situation actuelle de Trump Media est un exemple frappant des défis auxquels sont confrontées les entreprises technologiques émergentes. La capacité de l’entreprise à naviguer dans cette période tumultueuse déterminera son avenir et son rôle dans le paysage médiatique et technologique. Les stratégies qu’elle adoptera pour restaurer la confiance des investisseurs et innover seront cruciales pour sa survie et son succès à long terme.Source : Truth SocialPensez-vous que l’intégration de nouvelles technologies, comme une plateforme de streaming, est suffisante pour redresser la situation financière de Trump Media ?Quels sont, selon vous, les principaux facteurs qui influencent la confiance des investisseurs dans les entreprises technologiques émergentes ?La vente massive d’actions par les initiés est-elle un signe de manque de confiance dans l’avenir de l’entreprise ou simplement une stratégie financière courante ?Comment les plateformes comme Truth Social peuvent-elles se différencier dans un marché saturé et attirer une base d’utilisateurs fidèle ?À quel point la régulation et la gouvernance d’entreprise sont-elles cruciales pour la stabilité et la performance des entreprises technologiques ?