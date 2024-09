Les actions de Trump Media se préparent à une possible vente massive à la fin de la période de blocage

Comment saurons-nous que quelqu'un vend ?

Pourquoi les gens craignaient-ils que Trump ne vende ses actions ?

Qu'est-ce que Trump pourrait faire d'autre avec ses actions ?

Analyse des défis et opportunités

Conclusion

Investir dans les actions de Trump Media est souvent considéré comme un moyen de parier sur la fortune politique de Trump, l'ancien président et actuel candidat républicain. Trump Media a déclaré que son activité dépendait au moins en partie de la popularité de Trump, et les analystes estiment que la valeur de l'entreprise augmentera ou diminuera en fonction de ses perspectives électorales.La chute des actions pourrait indiquer que certains partisans de Trump n'ont pas été satisfaits de ce qu'ils ont vu lors du débat à Philadelphie.Les commentateurs politiques libéraux et conservateurs ont déclaré que Harris semblait mieux préparée, plus éloquente et plus équilibrée que Trump, qui a mordu à plusieurs reprises aux appâts qu'elle a lancés pour le faire dévier de son sujet. Mais pour les Trumpistes, c'était un autre constat : selon eux, Harris s'est fait aider secrètement pendant le débat grâce à des oreillettes Bluetooth déguisées en boucles d'oreilles.L'équipe de Harris, se montrant confiante, a défié Trump pour un autre débat juste après la fin du premier.Trump a déclaré qu'il ne serait peut-être pas d'accord. Dans un message publié sur Truth Social, il a répété que Harris ne voulait un autre débat que parce qu'elle avait été « battue à plate couture » : « Dans le monde de la boxe ou de l'UFC, lorsqu'un combattant est battu ou mis KO, il se lève et crie : "J'EXIGE UNE REVANCHE, J'EXIGE UNE REVANCHE ! ». Il en va de même pour le débat. Elle a été sévèrement battue hier soir. Tous les sondages nous donnent gagnants, dans un cas, 92-8, alors pourquoi ferais-je un match retour ? »L'ancien président Donald J. Trump et une poignée d'autres investisseurs vont enfin pouvoir faire ce qu'ils veulent des actions de la société mère de Truth Social - la plateforme de médias sociaux qui est devenue le principal porte-voix en ligne de Trump.Un accord de blocage qui interdisait à ces investisseurs de vendre leurs actions a expiré jeudi à 16 heures, heure de l'Est. Le prospectus de l'entreprise précise que les initiés pourraient vendre leurs actions dès la clôture du marché jeudi si les actions terminent la séance de négociation régulière à 12$ ou plus. L'action était en baisse mais a terminé au dessus des 12$ requis. Le blocage de six mois, qui s'appliquait à tous les gros actionnaires de Trump Media & Technology Group, était en place depuis que la société de médias sociaux avait achevé sa fusion avec une société écran publique riche en liquidités.Les investisseurs se sont surtout concentrés sur les projets de Trump concernant ses actions. Trump, candidat républicain à la présidence, a déclaré la semaine dernière qu'il n'avait pas l'intention de vendre ses actions. Sa principale participation dans la société, 115 millions d'actions, vaut près de 1,8 milliard de dollars, et son implication dans Truth Social est essentielle pour l'avenir de la société.Mais d'autres grands investisseurs, qui contrôlent collectivement plus de 20 millions d'actions, pourraient bien commencer à vendre une fois que le blocage aura expiré. Il s'agit notamment de deux candidats de l'émission « The Apprentice » qui ont participé à la création de Trump Media et d'un groupe d'investisseurs de la première heure dans la société écran avec laquelle Trump Media a fusionné en mars.Même si Trump s'accroche à ses actions, le cours de l'action de la société pourrait chuter si ces autres investisseurs vendent. L'action a déjà baissé de plus de 76 % par rapport à son niveau record d'il y a six mois, après la fusion.« Même si Trump ne le fait pas, il serait intéressant que d'autres initiés commencent à vendre, car cela donnerait une idée de ce qu'ils pensent de son état d'esprit en matière de vente », a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.Si Trump devait vendre à un moment donné, il devrait divulguer ces transactions dans un dépôt réglementaire auprès de la Securities and Exchange Commission dans un délai de deux à cinq jours. D'autres actionnaires pourraient également être tenus de déclarer leurs ventes, en fonction de la quantité d'actions qu'ils détiennent.Un autre moyen de savoir si des actionnaires vendent est de repérer un pic dans le volume des échanges d'actions de Trump Media. Chaque jour, environ neuf millions d'actions de Trump Media sont échangées. Si le volume dépasse ce niveau et que le prix des actions de Trump Media chute, il y a fort à parier que certains gros actionnaires se retirent.Si Trump vendait ses actions, cela pourrait indiquer un manque de soutien à Trump Media, qui perd de l'argent et génère de maigres revenus grâce à la publicité sur Truth Social, qui s'adresse à un public conservateur.Un afflux d'actions sur le marché pourrait également faire chuter le titre, ce qui nuirait aux quelque 600 000 petits investisseurs qui le détiennent et qui ont tendance à soutenir l'ancien président.La participation de 57 % de Trump dans la société a chuté de plus de 4 milliards de dollars au cours des derniers mois.Il pourrait par exemple placer certaines de ses actions en garantie d'un prêt. Une telle démarche ne constituerait pas une vente, mais devrait probablement être divulguée dans un document réglementaire.Si Trump décide de vendre, il pourrait opter pour une vente privée d'actions à un investisseur fortuné. Cela lui permettrait d'encaisser son argent auprès d'un investisseur qui pourrait être disposé à conserver les actions pendant un certain temps - en particulier si les actions ont été vendues par Trump avec une décote par rapport au prix du marché en vigueur.La fin de la période de blocage représente un moment critique pour Trump Media. Les investisseurs surveillent de près les mouvements de Trump et des autres premiers investisseurs, craignant que des ventes importantes ne fassent chuter encore plus le cours de l’action. Cette situation met en lumière la dépendance de l’entreprise à la popularité et aux décisions de Trump, ce qui crée une volatilité accrue sur le marché.En outre, les performances financières de Trump Media ont été décevantes, avec des pertes de 344 millions de dollars sur des revenus de moins de 2 millions de dollars au premier semestre de l’année. La plateforme Truth Social, bien qu’elle ait attiré une base d’utilisateurs fidèle, reste loin derrière les géants des réseaux sociaux en termes de revenus publicitaires et de nombre d’utilisateurs.La fin de la période de blocage des actions de Trump Media marque un tournant décisif pour l’entreprise. Alors que les investisseurs et les observateurs du marché scrutent chaque mouvement de Trump et de ses associés, l’avenir de Trump Media reste incertain. La capacité de l’entreprise à naviguer dans ces eaux tumultueuses dépendra en grande partie de la stabilité politique et de la capacité de Truth Social à attirer et à monétiser une base d’utilisateurs plus large.Source : Truth SocialQuels sont les risques et les avantages pour une entreprise de baser sa valorisation sur la popularité d’une seule personne ?Quels conseils donneriez-vous aux investisseurs pour gérer les risques associés à des entreprises fortement dépendantes d’une personnalité publique ?Selon vous, quelles stratégies Truth Social pourrait-elle adopter pour augmenter sa base d’utilisateurs et ses revenus publicitaires ?Pensez-vous que les plateformes de réseaux sociaux axées sur la politique peuvent maintenir leur crédibilité et leur pertinence à long terme ? Pourquoi ou pourquoi pas ?À quel point pensez-vous que les décisions et les actions de personnalités publiques influencent les marchés financiers ? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?