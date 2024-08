DJT: For too long, the average American has been squeezed by the big banks and financial elites. It's time we take a stand—together. #BeDefiant https://t.co/DuEtfRfrjt pic.twitter.com/txPz5FVSsK — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 22, 2024

Donald Trump devra travailler à effacer l’image de schémas de ponzi qui colle aux cryptomonnaies et à laquelle il a contribué

Donald Trump se positionne comme un président pro-bitcoin dans le cadre de cette campagne

Opposition aux CBDC : Les monnaies numériques de banque centrale (CBDC) sont au cœur des discussions sur la finance et la technologie. Trump a affirmé qu’il s’opposerait à leur création : « Il n’y aura jamais de CBDC tant que je serai président des États-Unis ». Cependant, il convient de noter qu'en 2023, la Réserve fédérale américaine n’a pas encore pris de décision définitive concernant les CBDC et qu’elle agirait uniquement après l’adoption d’une loi habilitante. Le débat porte sur les avantages potentiels en matière d’efficacité des paiements et de stabilité financière par rapport aux risques liés à la vie privée et à la surveillance.

Stablecoins : Trump a annoncé qu’il créerait un cadre réglementaire pour permettre l’expansion sûre et responsable des stablecoins. Il a plaisanté avec l’audience en demandant : « Savez-vous ce qu’est un stablecoin ? » avant de souligner que cela permettrait d’étendre la domination du dollar américain dans le monde entier et d’amener des milliards de personnes à participer à l’économie des cryptomonnaies en stockant leurs économies en Bitcoin.

Les déclarations de Trump montrent l’importance croissante des cryptomonnaies dans le débat politique. Elles ravivent de façon plus précise les questionnements autour de la notion de confiance sur laquelle repose les monnaies

En juillet 2019, Donald Trump affichait en public son mépris pour les cryptomonnaies. Cinq ans plus tard, le candidat républicain à la présidentielle effectue un rétropédalage, au point qu’il va désormais lancer sa propre plateforme de cryptomonnaies.Il l’a présentée il y a peu comme une alternative aux offres des grandes banques et des institutions financières majeures. « Les Américains sont essorés par les grandes banques et les élites financières depuis trop longtemps. Il est temps que nous résistions, ensemble. », a écrit le candidat républicain sur X et son réseau social Truth Social.Les détails spécifiques sur les fonctionnalités de la plateforme ou la date de lancement restent attendus. Donald Trump n’a pas fourni de précision quant à la teneur exacte du projet, appelé The DeFiant Ones. Deux de ses fils, Eric et Donald Jr, l’ont décrit, ces dernières semaines, comme de « l’immobilier numérique ».Le positionnement de Donald Trump, vis-à-vis des cryptos, lors de sa présidence s’inscrit en droite ligne avec celui d’acteurs de la filière commeJohn Reed Stark. L'ancien chef de la division de l'application des lois de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, a publié sur Twitter un avertissement destiné aux acteurs du secteur des cryptomonnaies. Il a conseillé à ces derniers d'abandonner les plateformes de cryptomonnaies. Il a mis l'accent sur les procès intentés contre Binance Holdings Ltd et Coinbase, les citant comme des raisons essentielles de son inquiétude. Soulignant la nature à haut risque de ces plateformes, il accuse les cryptomonnaies de n'avoir pas tenu leurs promesses, notamment celle d'accroître l'inclusion financière.Dans un très long message sur Twitter au début du mois de juin 2023, John Reed Stark, ancien fonctionnaire de la SEC des États-Unis, a fait part de sa révolte contre l'ensemble du secteur des cryptomonnaies. Stark a affirmé que la SEC avait raison dans ses efforts pour faire appliquer les lois en matière d'économie et de finance sur ce marché. Selon lui, ces plateformes opèrent sans être dûment enregistrées auprès de la SEC, ce qui les prive de supervision opérationnelle et de protection des clients. Il a souligné que l'absence de surveillance réglementaire se traduit par des lacunes importantes en matière de protection des clients et de tenue de registres.Stark a également souligné que les plateformes ne respectaient pas les réglementations américaines relatives à la manipulation des marchés, aux délits d'initiés et aux opérations contre les clients. En conséquence, il a relevé l'absence d'exigences en matière de prix ou de flux d'ordres sur ces plateformes. En outre, il a fait remarquer que les bourses de cryptomonnaies n'ont aucune obligation d'adhérer aux normes de cybersécurité ou de protection de la vie privée, qu'elles n'ont pas d'exigences internes en matière de conformité et qu'elles ignorent la nécessité de traiter les plaintes des clients. D'après Stark, les gens devraient tout simplement s'en éloigner.Il a noté l'absence de normes financières minimales pour le fonctionnement, dressant un tableau sombre de l'état actuel de ces plateformes. « Quittez les plateformes de cryptomonnaies maintenant, je ne peux pas le dire plus simplement. Ayant travaillé comme avocat dans la division d'application de la loi de la SEC pendant près de 20 ans (dont 11 ans comme le chef du bureau de l'application de la loi sur Internet de la SEC), je crois que nous savons maintenant avec certitude que les plateformes d'échange de cryptomonnaies sont soumises à un siège réglementaire/d'application de la loi aux États-Unis qui ne fait que commencer », a-t-il prévenu sur Twitter.Il a ajouté : « à mon avis, la SEC a raison dans ses efforts d'application de la loi en matière de cryptomonnaie. Peu importe ce que promettent les aboyeurs de carnaval, il est évident que les plateformes d'échange de cryptomonnaie sont à haut risque, périlleuses et intrinsèquement dangereuses. L'enregistrement auprès de la SEC établit des exigences essentielles qui protègent les investisseurs contre les risques individuels et les marchés de capitaux contre les risques systémiques mondiaux. Ces exigences font également des marchés américains l'un des marchés les plus sûrs, les plus robustes, les plus dynamiques et les plus désirables au monde ».L'une des plus grandes critiques de la cryptomonnaie est qu'elle n'a pas tenu ses promesses d'accroître l'inclusivité financière, en particulier parmi les groupes qui ont historiquement eu un accès limité aux services financiers traditionnels. Stark, qui est maintenant président de John Reed Stark Consulting LLC, fait ce point, et accuse en outre l'ensemble de l'industrie de la cryptomonnaie d'orchestrer un effort malveillant pour capturer ces groupes mécontents et extraire des frais de personnes qui ne savent pas mieux. Mais en dénonçant l'état actuel de l'industrie des cryptomonnaies, Stark s'est attiré les foudres des défenseurs de ces actifs numériques.Tout d'abord, le milliardaire et homme d'affaires américain Mark Cuban a accusé le président de la SEC, Gary Gensler, de diaboliser les cryptomonnaies et de soutenir une stratégie de "régulation par le contentieux" qui entrave le développement des entreprises de cryptomonnaies. Selon Cuban, de nombreuses entreprises de cryptomonnaies sont de taille modeste et ne devraient donc pas être soumises à des obligations légales onéreuses. Mais Stark a suggéré que les entreprises liées aux cryptomonnaies soient traitées comme de grandes sociétés. La meilleure façon de réglementer les cryptomonnaies a fait l'objet d'un débat plus approfondi.Stark s'est opposé à ce que les cryptomonnaies soient traitées comme des actions, tandis que Cuban a plaidé pour que la SEC édicte des règles plus précises. Malgré leurs désaccords, toutes les parties se sont accordées sur le fait qu'une part importante des entreprises et des jetons liés à la blockchain échoueraient, à l'image de la dynamique des premières entreprises Internet. Cuban, qui est considéré comme l'inventeur de l'expression "Crypto Derangement Syndrome", a appelé à ne pas éprouver une aversion déraisonnable pour la technologie tout en exprimant un soutien sans faille à l'impact économique potentiel des cryptomonnaies.Le secteur des cryptomonnaies attend avec impatience de nouveaux développements dans le domaine de la réglementation alors que le débat fait rage, espérant une stratégie équitable qui encourage l'innovation tout en garantissant la protection des investisseurs. Cuban a continué à vanter la valeur des contrats intelligents et a appelé la SEC à encourager davantage les startups tout en maintenant sa responsabilité de protéger les investisseurs en établissant des parallèles entre les débuts d'Internet et les cryptomonnaies. Il a affirmé que la position de la SEC sur les cryptomonnaies était moins claire que celle d'autres secteurs de l'économie.Il faut cependant noter que la prudence de Stark est conforme à l'inquiétude croissante des investisseurs concernant les ambiguïtés réglementaires entourant les plateformes de cryptomonnaies. De nombreuses personnes recherchent des solutions alternatives décentralisées en raison d'un mélange de surveillance juridique, de mesures de sécurité insuffisantes et d'une absence de pratiques de conformité. L'avertissement lancé par Stark est arrivé à un moment où les volumes d'échanges sur les bourses centralisées (centralized exchanges - CEX) ont commencé à diminuer. Le volume mensuel des échanges centralisés aurait baissé de 23,2 % par rapport à avril.Selon les experts, il a atteint son niveau le plus bas depuis novembre 2020. Même avant les dernières mesures juridiques prises par la SEC, le volume des transactions sur les bourses centralisées aurait fortement chuté en mai, alors qu'il a augmenté sur les bourses décentralisées (DEX) au cours de la même période. L'industrie des cryptomonnaies travaille en dehors des contraintes imposées par ce que les marchés financiers aux États-Unis ont généralement été obligés de respecter. Ceci est en accord avec Stark, qui soutient que si la catégorie d'actifs souhaite se développer et être largement reconnue, elle doit d'abord se conformer aux réglementations.Et ce, malgré les critiques soulevées par de nombreux acteurs du secteur des cryptomonnaies. L'un des derniers points soulevés par l'ancien fonctionnaire de la SEC est bien connu : les cryptomonnaies offrent aux criminels la meilleure chance de voler d'autres personnes et de s'enfuir avec leurs gains mal acquis. Mais les critiques affirment que cela ne reflète pas exactement les faits. Selon eux, on ne peut pas comparer la prévalence de l'activité financière illicite dans les cryptomonnaies et dans le système financier traditionnel, car il est pratiquement impossible d'estimer le niveau de l'activité illicite dans les finances traditionnelles comparativement opaques.« Contrairement à la réputation de refuge confortable des cybercriminels dont jouit la cryptomonnaie, le ministère américain de la Justice (DOJ) est devenu très habile à perturber ce type d'activité illicite en raison des attributs uniques de la blockchain. L'activité illicite, exprimée en pourcentage de toutes les transactions ayant eu lieu sur le marché des cryptomonnaies, a atteint son niveau le plus bas en 2022 », affirment les critiques. Cependant, il est difficile d'oublier que 2022 a été l'une des années les plus chaotiques pour le secteur des actifs numériques. Le marché s'est littéralement effondré, emportant plus de 2 000 milliards de dollars d'investissements.Ajouté à cela, l'effondrement spectaculaire de FTX en novembre a laissé des milliers d'investisseurs lésés. Selon les enquêtes, FTX doit à ses principaux créanciers près de 3,1 milliards de dollars. La faillite de FTX a eu des conséquences massives dans l'industrie des cryptomonnaies. Les procureurs américains ont accusé le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, de plusieurs crimes financiers, notamment de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Selon une plainte de la SEC, Bankman-Fried a orchestré des années de fraude en détournant les fonds des investisseurs vers son fonds spéculatif privé connu sous le nom d'Alameda Research.Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a promis de faire de l'Amérique le leader mondial du bitcoin et d'autres monnaies numériques s'il est élu, comparant le monde des crypto-monnaies à « l'industrie sidérurgique d'il y a 100 ans ». S'exprimant lors de la conférence annuelle sur le bitcoin à Nashville, dans le Tennessee, devant une salle comble, Trump a promis de faire en sorte que l'Amérique devienne « la capitale mondiale du bitcoin et la superpuissance mondiale du bitcoin ».Trump s'est présenté comme un défenseur des crypto-monnaies, contrairement à l'administration Biden et à d'autres démocrates qui, selon lui, se sont montrés hostiles à leur cause. Trump a déclaré - sous les applaudissements nourris du public de Nashville - que s'il était élu, il renverrait l'actuel président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, que le monde de la cryptographie considère comme son principal adversaire au sein du gouvernement en raison des décisions de son agence sur les jetons numériques et des poursuites judiciaires engagées contre les bourses de bitcoins.« Je nommerai un président de la SEC qui construira l'avenir et ne le bloquera pas », a déclaré M. Trump.Son adoption des cryptomonnaies intervient alors que des défenseurs du bitcoin très en vue ont apporté leur soutien, notamment Elon Musk, PDG de Tesla, et Cameron et Tyler Winklevoss, les frères jumeaux connus pour avoir intenté un procès à Mark Zuckerberg à propos de la création de Facebook et qui ont fondé la bourse de crypto-monnaies Gemini.Les remarques de Trump ont contribué à consolider son alliance croissante avec d'autres personnalités de droite du monde de la technologie, même si la nouveauté de son apparition à la conférence ne lui a pas échappé. Tout en faisant l'éloge des « génies » présents, il a reconnu qu'il n'avait pas fini de se familiariser avec les crypto-monnaies.« La plupart des gens n'ont aucune idée de ce que c'est », a-t-il plaisanté. « Que se passera-t-il lorsque tout le monde aura compris ? Ce sera quelque chose ».Trump a proposé de créer un « stock » national de bitcoins qui, selon lui, constituerait un « actif national permanent », mais il n'a pas donné beaucoup de détails.L'idée de créer une réserve stratégique de crypto-monnaies a rapidement fait son chemin parmi les partisans du bitcoin. Vendredi, le candidat indépendant à l'élection présidentielle Robert F. Kennedy Jr. a également proposé de créer une réserve de bitcoins. Il a proposé de commencer par les bitcoins que le gouvernement américain a déjà accumulés à la suite de saisies criminelles. Kennedy a déclaré qu'il demanderait au gouvernement d'acheter 550 bitcoins par jour jusqu'à ce que la réserve atteigne 4 millions.Peu après le discours de Trump, la sénatrice Cynthia Lummis (R-Wy) a lu sa propre proposition de loi visant à constituer une réserve fédérale américaine officielle d'un million de bitcoins sur une période de cinq ans. Cette réserve sera conservée pendant au moins 20 ans et ne pourra être utilisée que dans un seul but : réduire notre dette », a déclaré Cynthia Lummis : Réduire notre dette », a déclaré Lummis.Toutefois, le prix du bitcoin a brièvement chuté pendant le discours de Trump, mais il s'est redressé et était en légère hausse pour la journée, à 17h15 heure de l'Est.L'ancien président Donald Trump a déclaré que s'il revenait à la Maison Blanche, il veillerait à ce que le gouvernement fédéral ne vende jamais ses avoirs en bitcoins. « Pendant trop longtemps, notre gouvernement a violé la règle cardinale que tous les bitcoiners connaissent par cœur : Ne vendez jamais vos bitcoins », a déclaré Trump lors de son discours d'ouverture de la Bitcoin Conference de Nashville, la plus grande conférence de l'année sur le bitcoin.Les remarques de l'ancien président sont intervenues alors que la course aux votes et à l'argent des campagnes des premiers adeptes américains de la fintech occupe le devant de la scène dans le cadre de la compétition présidentielle de 2024. « Cet après-midi, j'expose mon plan pour faire en sorte que les États-Unis soient la capitale crypto de la planète et la superpuissance mondiale du bitcoin, et nous y parviendrons », a déclaré Trump.Tout au long de son intervention, l'ancien président s'est efforcé d'établir un contraste entre l'intérêt croissant du Parti républicain pour les crypto-monnaies et l'approche réglementaire stricte qui a caractérisé l'administration Biden.« La répression des crypto-monnaies et du bitcoin par l'administration Biden-Harris est erronée et très mauvaise pour notre pays », a déclaré M. Trump. « Laissez-moi vous dire que s'ils gagnent cette élection, chacun d'entre vous disparaîtra. Ils seront vicieux. Ils seront impitoyables. Ils feront des choses que vous ne pourriez pas croire ».Trump a ensuite énuméré une série de promesses favorables aux crypto-monnaies devant une foule de partisans du bitcoin en liesse, promettant de démanteler ce qu'il a appelé la « croisade anti-crypto » du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris.« Dès le premier jour, je renverrai Gary Gensler », a déclaré Trump, faisant référence au président de la Securities and Exchange Commission nommé par Biden, qui a adopté une approche agressive de la réglementation des crypto-monnaies.Autres propositions de TrumpLe bitcoin a déjà cours légal au Salvador. Le projet de loi du président Nayib Bukele afin de donner cours légal au bitcoin dans son pays a fait l’objet d’approbation le 9 juin 2021 par le Congrès du pays. Par 62 voix sur 84, le Salvador devenait le premier pays à approuver le bitcoin comme monnaie légale. Le ministère de l’Économie français a ajouté le bitcoin comme un moyen de paiement alternatif, au même titre que le virement bancaire, le prélèvement ou encore le compte nickel au quatrième trimestre de l’année 2017. À défaut de reconnaissance officielle, la manœuvre permet de favoriser l’acceptation du bitcoin et d’aider les entreprises à franchir le pas dans l’acceptation des monnaies numériques contre leurs biens et services. Ce sont des exemples qui illustrent que les monnaies qu’elles soient fiduciaires ou numériques sont basées sur la confiance.Le bitcoin est considéré comme la figure de proue d’une révolution monétaire amorcée . Neil Ferguson – chroniqueur pour Bloomberg – indique à ce propos que :« Nous vivons une révolution monétaire si multiforme que peu d'entre nous en comprennent toute l'étendue. La transformation technologique d'Internet est le moteur de cette révolution. La pandémie de 2020 l'a accélérée. Pour illustrer l'étendue de notre confusion, considérons les performances divergentes de trois formes de monnaie cette année : le dollar américain, l'or et le bitcoin.« Le dollar est la monnaie préférée du monde, non seulement dominante dans les réserves des banques centrales, mais aussi dans les transactions internationales. C'est une monnaie fiduciaire, son offre est déterminée par la Réserve fédérale et les banques américaines. On peut calculer sa valeur par rapport aux biens achetés par les consommateurs, selon quelle mesure elle s'est à peine dépréciée cette année (l'inflation tourne à 1,2 %), ou par rapport aux autres monnaies fiduciaires. Sur cette dernière base, selon l’indice au comptant du dollar de Bloomberg, il est en baisse de 4 % depuis le 1er janvier. L’or, en revanche, a augmenté de 15 % en dollars. Mais le prix en dollars d'un bitcoin a augmenté de 139 % depuis le début de l'année.« Le rallye bitcoin de cette année a surpris de nombreuses personnes intelligentes. Le sommet de la semaine dernière était juste en dessous du sommet du dernier rallye (19 892 $ US selon la bourse Coinbase) en décembre 2017. Lorsque le bitcoin s'est vendu par la suite, l'économiste de l'Université de New York Nouriel Roubini n'a pas hésité. bitcoin, a-t-il déclaré à CNBC en février 2018, avait été la "plus grande bulle de l'histoire de l'humanité". Son prix "tomberait désormais à zéro". Huit mois plus tard, Roubini est revenu à la charge dans un témoignage au Congrès, dénonçant bitcoin comme la "mère de toutes les escroqueries". Dans les tweets, il l'a appelé "Shitcoin".« Avance rapide jusqu'en novembre 2020 et Roubini a été contraint de changer d'avis. Le bitcoin, a-t-il concédé dans une interview avec Yahoo Finance, était "peut-être une réserve de valeur partielle, parce que ... il ne peut pas être aussi facilement dégradé, car il existe au moins un algorithme qui décide de combien l'offre de bitcoins augmente avec le temps." Si j'aimais autant l'hyperbole que lui, j'appellerais cela la plus grande conversion depuis Saint Paul.« Roubini n'est pas le seul à avoir été contraint de changer de perspective face au bitcoin cette année. Parmi les investisseurs de renom qui sont devenus optimistes, on trouve Paul Tudor Jones, Stan Druckenmiller et Bill Miller. Même Ray Dalio a admis qu'il "manquait peut-être quelque chose" à propos du bitcoin.« Les journalistes financiers capitulent également*: mardi, Izabella Kaminska, du Financial Times, sceptique de longue date en matière de cryptomonnaie, a admis que bitcoin avait un cas d'utilisation valide comme couverture contre une dystopie "vers lequel le monde se dirige à travers l'autoritarisme et les libertés civiles qui ne peuvent pas être tenues pour acquises".« Alors, que se passe-t-il ?« Premièrement, il ne faut pas s'étonner qu'une pandémie ait accéléré le rythme de l'évolution monétaire. À la suite de la peste noire, comme l'historien Mark Bailey l'a noté dans ses conférences magistrales à Oxford Ford en 2019, il y a eu une monétisation accrue de l'économie anglaise. Avant les ravages de la peste bubonique, le système féodal avait lié les paysans à la terre et les obligeait à payer un loyer en nature, en remettant une part de tous les produits à leur seigneur. Avec les pénuries chroniques de main-d'œuvre, il y a eu un virage vers des loyers fixes annuels payés en espèces. En Italie également, l'économie après les années 1340 est devenue plus monétisée : ce n'est pas un hasard si la famille italienne la plus puissante des XVe et XVIe siècles était les Médicis, qui ont fait fortune en tant que changeurs florentins.« De la même manière, COVID-19 a été bon pour bitcoin et pour la cryptomonnaie en général. Premièrement, la pandémie a accéléré notre progression vers un monde plus numérique : ce qui aurait pu prendre 10 ans a été réalisé en 10 mois. Les personnes qui n'avaient jamais risqué une transaction en ligne ont été obligées d'essayer, pour la simple raison que les banques étaient fermées. Deuxièmement, et par conséquent, la pandémie a considérablement accru notre exposition à la surveillance financière ainsi qu'à la fraude financière. Ces deux tendances ont été bonnes pour bitcoin.« Je n'ai jamais souscrit à la thèse selon laquelle bitcoin irait à zéro après avoir chuté de prix fin 2017 et 2018. Dans l'édition 2018 mise à jour de mon livre, «The Ascent of Money» – dont la première édition est apparue plus ou moins simultanément avec le document fondamental bitcoin du pseudonyme Satoshi Nakamoto – j'ai soutenu que bitcoin s'était imposé comme "une nouvelle réserve de valeur et d'actif d'investissement – un type d'or numérique – qui offre aux investisseurs une rareté garantie et une mobilité élevée, ainsi qu'une faible corrélation avec d'autres classes d'actifs".« "L'objectif de Satoshi", ai-je soutenu, "n'était pas de créer une nouvelle monnaie, mais plutôt de créer l'actif sûr ultime, capable de protéger la richesse de la confiscation dans les juridictions où la protection des investisseurs est médiocre, ainsi que du fléau quasi universel de la dépréciation de la monnaie ... Le bitcoin est portable, liquide, anonyme et rare".« Il y a deux ans, j'ai estimé qu'environ 17 millions de bitcoins avaient été minés. Le nombre de*millionnaires dans le monde, selon le Credit Suisse, était alors de 36 millions, avec une richesse totale de 128,7 billions de dollars. "Si les millionnaires décidaient collectivement de ne détenir que 1 % de leur richesse sous forme de bitcoins", ai-je soutenu, "le prix serait supérieur à 75 000 USD – plus élevé, si un ajustement était effectué pour tous les bitcoins perdus ou accumulés. Même si les millionnaires ne détenaient que 0,2 % de leurs actifs sous forme de bitcoins, le prix serait d'environ 15 000 USD". Nous avons dépassé 15 000 dollars le 8 novembre.« Ce qui se passe, c'est que le bitcoin est progressivement adopté non pas tant comme moyen de paiement que comme réserve de valeur. Non seulement les particuliers fortunés, mais aussi les entreprises technologiques investissent. En juillet, Michael Saylor, le milliardaire fondateur de MicroStrategy, a ordonné à son entreprise de détenir une partie de ses réserves de trésorerie dans des actifs alternatifs. En septembre, la trésorerie d’entreprise de MicroStrategy avait acheté des bitcoins d’une valeur de 425 millions de dollars. Square, la société de paiement basée à San Francisco, a acheté des bitcoins d'une valeur de 50 millions de dollars le mois dernier. PayPal vient d'annoncer que les utilisateurs américains peuvent acheter, conserver et vendre des bitcoins dans leur portefeuille PayPal.« Ce processus d'adoption a encore beaucoup de chemin. Selon les mots de Wences Casares, l'investisseur technologique né en Argentine qui est l'un des plus fervents défenseurs de bitcoin, "Après 10 ans de bon fonctionnement sans interruption, avec près de 100 millions de détenteurs, ajoutant plus d'un million de nouveaux détenteurs par mois et faisant transiter plus d'un milliard de dollars par jour dans le monde", il a 50 % de chances d'atteindre un prix de 1 million de dollars par bitcoin dans cinq à sept ans […] ».Le bitcoin est d’une extrême volatilité. Le principal apport du protocole bitcoin est de permettre à des tiers d’échanger de la valeur de façon sécurisée sans devoir passer par une entité extérieure (banque) qui garantit la validité du transfert. Ses détracteurs sont néanmoins d’avis que « le bitcoin ne rend pas de réel service à l’humanité. » « C’est juste un énorme et inutile casino. Le bitcoin est exclusivement utilisé pour la spéculation et de façon marginale pour l’économie réelle », lance Frank Leroy – défenseur de l’environnement. Ce dernier appelle donc à la destruction de cet « inutile réseau » dangereux pour la facture environnementale.Le terme Ponzi est-il adapté comme qualificatif pour les monnaies cryptographiques ? Quelles sont les orientations sur lesquelles Donald Trump peut-il s’appuyer pour effacer l’image de schéma de ponzi qui colle aux cryptos et à laquelle il a contribué ?Une révolution monétaire par les cryptomonnaies est-elle possible? Si oui, à quelles conditions ? La voyez-vous arriver au travers d'une initiative de Donald Trump ?