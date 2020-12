Le bitcoin fait partie d'une révolution monétaire amorcée par la transformation numérique qui a été accélérée par Covid-19 D'après l'avis de Nial Ferguson, chroniqueur de Bloomberg 11PARTAGES 3 0 Au début de l’année 2017, le bitcoin était coté à 1000 dollars. Quelques mois plus tard et plus précisément en mai 2017, sa valeur est passée à 2000 dollars. Dans le mois d'août, le cap des 4000 dollars fut franchi et en octobre, bitcoin a atteint les 5000 puis 6000 dollars. Bien que l’indice de croissance du bitcoin par rapport à sa valeur d’origine fût déjà élevé, l’on était loin de se douter que les mois à venir allaient être encore plus intéressants pour cette monnaie. En novembre 2017, la valeur de la monnaie cryptographique a encore grimpé pour passer à 8000 dollars l’unité puis à 10 000 dollars. À la mi-décembre 2017, le cours du bitcoin a battu tous les records en atteignant la valeur de 20 000 dollars.



Cette croissance exceptionnelle de l’année 2017 a eu comme conséquence un attrait sur de nombreuses personnes qui ont parfois investi des ressources financières considérables dans l’optique de tirer également profit des gains que pourrait procurer cette monnaie. Il faut souligner que de nombreux projets ont fleuri dans cette même période avec comme arguments la possibilité d’investir dans ces projets basés sur la technologie Bitcoin pour récolter plus tard des bénéfices lorsque ces projets porteront leurs fruits.



Toutefois, l’ascension marquée du bitcoin en 2017 n’a pas pu s’étendre à l’année 2018 et en février 2018, c’est-à-dire 2 mois après avoir atteint le pic de 20 000 dollars, la valeur de la monnaie a commencé à montrer des signes d’essoufflement. De 20 000 dollars en décembre 2017, l’on est passé à 6 000 dollars en février 2018. Cette baisse de régime a continué au cours des mois qui ont suivi et fin novembre 2018 la valeur du bitcoin était négociée à environ 3850 dollars selon les données de CoinMarketCap, la plateforme de capitalisation boursière des monnaies cryptographiques.



Le bitcoin est le meilleur investissement de ces dix dernières années, selon un rapport de la Bank of America



Néanmoins, cela n'a pas empêché la Bank of America (BofA) de publier un rapport en décembre 2019 dans lequel elle a indiqué que





Un an plus tard, le 7 décembre 2020, bitcoin vaut 19 341 dollars selon l'indice de Boursorama, sa valeur la plus élevée depuis décembre 2017. La hausse du prix du bitcoin a été motivée par l'intérêt croissant d'un certain nombre de grandes entreprises d'investissement et de fournisseurs de services financiers :

MicroStrategy a investi 425 millions de dollars : Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, a déclaré que son entreprise avait acquis 175 millions de dollars supplémentaires en bitcoins (BTC) en un seul achat : « le 14 septembre 2020, MicroStrategy a finalisé son acquisition de 16 796 bitcoins supplémentaires pour un prix d'achat total de 175 millions de dollars. À ce jour, nous avons acheté un total de 38 250 bitcoins pour un prix total de 425 millions de dollars qui incluent les frais et dépenses ».

« Nous pensons que le bitcoin a le potentiel pour devenir une monnaie plus omniprésente à l'avenir », a déclaré Amrita Ahuja, directeur financier de Square. « Au fur et à mesure de l'adoption, nous avons l'intention d'apprendre et de participer de manière disciplinée. Pour une entreprise qui construit des produits basés sur un avenir plus inclusif, cet investissement est une étape dans ce voyage. »

Les token initialement pris en charge comprendront Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC), a déclaré la société. La grande enseigne des paiements s'est associée à Paxos pour fournir le service et a obtenu une licence de cryptomonnaie conditionnelle du Département des services financiers de l'État de New York, communément appelé BitLicense.



Bitcoin fait partie d'une véritable révolution monétaire, d'après un chroniqueur de Bloomberg



Niall Ferguson est un chroniqueur de Bloomberg qui a donné son avis sur le Bitcoin.



« Nous vivons une révolution monétaire si multiforme que peu d'entre nous en comprennent toute l'étendue. La transformation technologique d'Internet est le moteur de cette révolution. La pandémie de 2020 l'a accélérée. Pour illustrer l'étendue de notre confusion, considérons les performances divergentes de trois formes de monnaie cette année: le dollar américain, l'or et le Bitcoin.



« Le dollar est la monnaie préférée du monde, non seulement dominante dans les réserves des banques centrales, mais aussi dans les transactions internationales. C'est une monnaie fiduciaire, son offre est déterminée par la Réserve fédérale et les banques américaines. On peut calculer sa valeur par rapport aux biens achetés par les consommateurs, selon quelle mesure elle s'est à peine dépréciée cette année (l'inflation tourne à 1,2 %), ou par rapport aux autres monnaies fiduciaires. Sur cette dernière base, selon l’indice au comptant du dollar de Bloomberg, il est en baisse de 4 % depuis le 1er janvier. L’or, en revanche, a augmenté de 15 % en dollars. Mais le prix en dollars d'un bitcoin a augmenté de 139 % depuis le début de l'année.



« Le rallye Bitcoin de cette année a surpris de nombreuses personnes intelligentes. Le sommet de la semaine dernière était juste en dessous du sommet du dernier rallye (19 892 $ US selon la bourse Coinbase) en décembre 2017. Lorsque Bitcoin s'est vendu par la suite, l'économiste de l'Université de New York Nouriel Roubini n'a pas hésité. Bitcoin, a-t-il déclaré à CNBC en février 2018, avait été la "plus grande bulle de l'histoire de l'humanité". Son prix "tomberait désormais à zéro". Huit mois plus tard, Roubini est revenu à la charge dans un témoignage au Congrès, dénonçant Bitcoin comme la "mère de toutes les escroqueries". Dans les tweets, il l'a appelé "Shitcoin".



« Avance rapide jusqu'en novembre 2020, et Roubini a été contraint de changer d'avis. Le Bitcoin, a-t-il concédé dans une interview avec Yahoo Finance, était "peut-être une réserve de valeur partielle, parce que ... il ne peut pas être aussi facilement dégradé, car il existe au moins un algorithme qui décide de combien l'offre de Bitcoin augmente avec le temps." Si j'aimais autant l'hyperbole que lui, j'appellerais cela la plus grande conversion depuis Saint Paul.



« Roubini n'est pas le seul à avoir été contraint de changer de perspective face au Bitcoin cette année. Parmi les investisseurs de renom qui sont devenus optimistes, on trouve Paul Tudor Jones, Stan Druckenmiller et Bill Miller. Même Ray Dalio a admis qu'il "manquait peut-être quelque chose" à propos du Bitcoin.



« Les journalistes financiers capitulent également: mardi, Izabella Kaminska, du Financial Times, sceptique de longue date en matière de cryptomonnaie, a admis que Bitcoin avait un cas d'utilisation valide comme couverture contre une dystopie "vers lequel le monde se dirige à travers l'autoritarisme et les libertés civiles qui ne peuvent pas être tenues pour acquises".





« Alors, que se passe-t-il ?



« Premièrement, il ne faut pas s'étonner qu'une pandémie ait accéléré le rythme de l'évolution monétaire. À la suite de la peste noire, comme l'historien Mark Bailey l'a noté dans ses conférences magistrales à Oxford Ford en 2019, il y a eu une monétisation accrue de l'économie anglaise. Avant les ravages de la peste bubonique, le système féodal avait lié les paysans à la terre et les obligeait à payer un loyer en nature, en remettant une part de tous les produits à leur seigneur. Avec les pénuries chroniques de main-d'œuvre, il y a eu un virage vers des loyers fixes annuels payés en espèces. En Italie également, l'économie après les années 1340 est devenue plus monétisée: ce n'est pas un hasard si la famille italienne la plus puissante des XVe et XVIe siècles était les Médicis, qui ont fait fortune en tant que changeurs florentins.



« De la même manière, COVID-19 a été bon pour Bitcoin et pour la cryptomonnaie en général. Premièrement, la pandémie a accéléré notre progression vers un mot plus numérique: ce qui aurait pu prendre 10 ans a été réalisé en 10 mois. Les personnes qui n'avaient jamais risqué une transaction en ligne ont été obligées d'essayer, pour la simple raison que les banques étaient fermées. Deuxièmement, et par conséquent, la pandémie a considérablement accru notre exposition à la surveillance financière ainsi qu'à la fraude financière. Ces deux tendances ont été bonnes pour Bitcoin.



« Je n'ai jamais souscrit à la thèse selon laquelle Bitcoin irait à zéro après avoir chuté de prix fin 2017 et 2018. Dans l'édition 2018 mise à jour de mon livre, «The Ascent of Money» - dont la première édition est apparue plus ou moins simultanément avec le document fondamental Bitcoin du pseudonyme Satoshi Nakamoto - j'ai soutenu que Bitcoin s'était imposé comme "une nouvelle réserve de valeur et d'actif d'investissement - un type d'or numérique - qui offre aux investisseurs une rareté garantie et une mobilité élevée, ainsi qu'une faible corrélation avec d'autres classes d'actifs".



« "L'objectif de Satoshi", ai-je soutenu, "n'était pas de créer une nouvelle monnaie, mais plutôt de créer l'actif sûr ultime, capable de protéger la richesse de la confiscation dans les juridictions où la protection des investisseurs est médiocre, ainsi que du fléau quasi universel de la dépréciation de la monnaie ... Le Bitcoin est portable, liquide, anonyme et rare".



« Il y a deux ans, j'ai estimé qu'environ 17 millions de bitcoins avaient été minés. Le nombre de millionnaires dans le monde, selon le Credit Suisse, était alors de 36 millions, avec une richesse totale de 128,7 billions de dollars. "Si les millionnaires décidaient collectivement de ne détenir que 1 % de leur richesse sous forme de bitcoins", ai-je soutenu, "le prix serait supérieur à 75 000 USD - plus élevé, si un ajustement était effectué pour tous les bitcoins perdus ou accumulés. Même si les millionnaires ne détenaient que 0,2 % de leurs actifs sous forme de bitcoins, le prix serait d'environ 15 000 USD". Nous avons dépassé 15 000 dollars le 8 novembre.



« Ce qui se passe, c'est que le bitcoin est progressivement adopté non pas tant comme moyen de paiement que comme réserve de valeur. Non seulement les particuliers fortunés, mais aussi les entreprises technologiques investissent. En juillet, Michael Saylor, le milliardaire fondateur de MicroStrategy, a ordonné à son entreprise de détenir une partie de ses réserves de trésorerie dans des actifs alternatifs. En septembre, la trésorerie d’entreprise de MicroStrategy avait acheté des bitcoins d’une valeur de 425 millions de dollars. Square, la société de paiement basée à San Francisco, a acheté des bitcoins d'une valeur de 50 millions de dollars le mois dernier. PayPal vient d'annoncer que les utilisateurs américains peuvent acheter, conserver et vendre des bitcoins dans leur portefeuille PayPal.



« Ce processus d'adoption a encore beaucoup de chemin. Selon les mots de Wences Casares, l'investisseur technologique né en Argentine qui est l'un des plus fervents défenseurs de Bitcoin, "Après 10 ans de bon fonctionnement sans interruption, avec près de 100 millions de détenteurs, ajoutant plus d'un million de nouveaux détenteurs par mois et faisant transiter plus d'un milliard de dollars par jour dans le monde", il a 50 % de chances d'atteindre un prix de 1 million de dollars par bitcoin dans cinq à sept ans [...] ».



Source : taux de change du bitcoin



Et vous ?



Que pensez-vous des cryptomonnaies en général et du bitcoin en particulier ?

Détenez-vous des actifs ou avez-vous l'intention d'en disposer ?

Que pensez-vous de son argumentation autour d'un bitcoin qui ferait partie d'une révolution monétaire ?

La transformation numérique évoquée dans les arguments, qui a été accélérée par la situation sanitaire actuelle, vous paraît-elle durable (plusieurs habitudes liées au numérique comme la consommation - achats de produits et de services - sont susceptibles de rester) ou temporaire (le temps que la situation redevienne "normale") ?

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous !

Votre nom :

Votre e-mail :

Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance :

3 commentaires



Après... On fait ce que l'on veut de la technologie, que ce soit pour des applications monétaires ou contractuelles ou notariales ou cadastrales etc .... Personnellement je pense que c'est une révolution et que dans notre mode d'optimisation capitalistique elle va permettre de supprimer des millions d'emplois dans des services bancaires ou comptables. 1 1 Échanger de façon sécurisée quelque chose sans devoir passer par une entité extérieure qui garantis la validité du transfert; Voilà quel est l'apport du protocole Bitcoin.Après... On fait ce que l'on veut de la technologie, que ce soit pour des applications monétaires ou contractuelles ou notariales ou cadastrales etc .... Personnellement je pense que c'est une révolution et que dans notre mode d'optimisation capitalistique elle va permettre de supprimer des millions d'emplois dans des services bancaires ou comptables. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Le bitcoin fait partie d'une révolution monétaire amorcée par la transformation numérique accélérée par covid Le bitcoin fait partie d'une révolution monétaire amorcée par la transformation numérique accélérée par covid



Parce que cela soit claire, il n'y a aucune révolution dans le monde réel... La Suisse en a encore donné un exemple ces derniers jours: Il y a 2 communes en Suisse (Zoug et Zermatt) qui ont introduit la possibilité de payer via bitcoins!



Quel pied que de pouvoir payer ses impôts avec des bitcoins... Cela doit faire moins mal!!!



Zermatt vient de faire le bilan de son idée géniale... AUCUN citoyen n'a utilisé le bitcoin!



https://www.24heures.ch/le-bitcoin-f...t-584215354804 0 0 De quelle révolution monétaire parle-t-on? Celle du casino???Parce que cela soit claire, il n'y a aucune révolution dans le monde réel... La Suisse en a encore donné un exemple ces derniers jours: Il y a 2 communes en Suisse (Zoug et Zermatt) qui ont introduit la possibilité de payer via bitcoins!Quel pied que de pouvoir payer ses impôts avec des bitcoins... Cela doit faire moins mal!!!Zermatt vient de faire le bilan de son idée géniale... AUCUN citoyen n'a utilisé le bitcoin! Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Jiji66 Envoyé par Échanger de façon sécurisée quelque chose sans devoir passer par une entité extérieure qui garantis la validité du transfert; Voilà quel est l'apport du protocole Bitcoin.



Après... On fait ce que l'on veut de la technologie, que ce soit pour des applications monétaires ou contractuelles ou notariales ou cadastrales etc .... Personnellement je pense que c'est une révolution et que dans notre mode d'optimisation capitalistique elle va permettre de supprimer des millions d'emplois dans des services bancaires ou comptables.



Ah bon, parce qu'il n'est pas nécessaire de passer par des logiciel et des serveurs... Des logiciels et serveurs, qui je suppose, n'appartiennent à personne, ne sont contrôlé par personne et dont le fonctionnement ne coûte évidemment rien à personne.



Est-il nécessaire de rappeler le fonctionnement du bitcoin?



Fonctionnement



Pour créer et gérer les bitcoins, Bitcoin s'appuie sur un logiciel. Dans ce logiciel, les bitcoins sont créés conformément à un protocole qui rétribue les agents (appelés « mineurs ») qui ont traité des transactionsnote 1. Ces agents mettent à contribution leur puissance de calcul informatique afin de vérifier, de sécuriser et d'inscrire les transactions dans un registre virtuel appelé la blockchain, en français chaîne de blocs, nom qui vient du fait que l'entité de base de Bitcoin s'appelle un bloc, et que les blocs sont ensuite reliés en une chaîne, la chaine de blocs.



Pour chaque nouveau bloc accepté, l'activité de vérification-sécurisation-enregistrement, appelée minage, est rémunérée par des bitcoins nouvellement créés et par les frais des transactions traitées5. En tant que monnaie ou commodité, les bitcoins peuvent être échangés contre d'autres monnaies ou commodités, biens ou services. Le taux d'échange de la cryptomonnaie est fixé sur des places de marché spécialisées et fluctue selon la loi de l'offre et de la demande. FonctionnementPour créer et gérer les bitcoins, Bitcoin s'appuie sur un logiciel. Dans ce logiciel, les bitcoins sont créés conformément à un protocole qui rétribue les agents (appelés « mineurs ») qui ont traité des transactionsnote 1. Ces agents mettent à contribution leur puissance de calcul informatique afin de vérifier, de sécuriser et d'inscrire les transactions dans un registre virtuel appelé la blockchain, en français chaîne de blocs, nom qui vient du fait que l'entité de base de Bitcoin s'appelle un bloc, et que les blocs sont ensuite reliés en une chaîne, la chaine de blocs.Pour chaque nouveau bloc accepté, l'activité de vérification-sécurisation-enregistrement, appelée minage, est rémunérée par des bitcoins nouvellement créés et par les frais des transactions traitées5. En tant que monnaie ou commodité, les bitcoins peuvent être échangés contre d'autres monnaies ou commodités, biens ou services. Le taux d'échange de la cryptomonnaie est fixé sur des places de marché spécialisées et fluctue selon la loi de l'offre et de la demande.



En tant que monnaie ou commodité, les bitcoins peuvent être échangés contre d'autres monnaies ou commodités, biens ou services. Le taux d'échange de la cryptomonnaie est fixé sur des places de marché spécialisées et fluctue selon la loi de l'offre et de la demande. En tant que monnaie ou commodité, les bitcoins peuvent être échangés contre d'autres monnaies ou commodités, biens ou services. Le taux d'échange de la cryptomonnaie est fixé sur des places de marché spécialisées et fluctue selon la loi de l'offre et de la demande. 0 0 Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas lire... "sans devoir passer par une entité extérieure qui garantis la validité du transfert"???Ah bon, parce qu'il n'est pas nécessaire de passer par des logiciel et des serveurs... Des logiciels et serveurs, qui je suppose, n'appartiennent à personne, ne sont contrôlé par personne et dont le fonctionnement ne coûte évidemment rien à personne.Est-il nécessaire de rappeler le fonctionnement du bitcoin?Et que fait-on quand on ne se limite pas à jouer au casino et que l'on veut utiliser ce pourquoi est fait une monnaie... Soit acheter un bien?Ben... Madame Michu... On passe par une "entité extérieure" qui garantit la valeur du bitcoin!!!