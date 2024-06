China is fighting on every front to be THE superpower. The CCP will stop at nothing to outpace the U.S. in technology, innovation, and yes, space exploration.



Le célèbre acteur et réalisateur américain Tyler Perry a décidé de mettre en pause son ambitieux projet d’agrandissement de son studio à Atlanta, qui devait ajouter 12 plateaux de tournage à la propriété de 330 acres (environ 1,33 km2). La raison de ce revirement ? La découverte de Sora , le nouveau modèle d’OpenAI qui permet de créer des vidéos à partir de textes. Kling, un modèle d’IA chinois de création de vidéos, vient de faire surface et fait l’objet de comparaisons avec Sora.Kling semble offrir un grand nombre des caractéristiques qui ont permis à Sora d'OpenAI de se démarquer lors de son annonce pour la première fois au début de l'année. Mis par la société chinoise Kuaishou, spécialisée dans les plateformes vidéo, Kling propose notamment des générations de vidéos plus longues, des mouvements améliorés, un meilleur suivi des messages et des séquences à plusieurs plans. Contrairement à Sora, il semble que Kling soit déjà mis à la disposition des utilisateurs par le biais d'une liste d'attente.Cette série d’exemples fait suite à la publication du bilan de l’ASPI sur la situation mondiale en matière de science et de technologie et selon lequel l’essor de la Chine dans les sciences et techniques commence à devenir écrasantDans sa mise à jour de septembre 2023 qui fait suite à celle de mars 2023 , le bilan liste 64 technologies critiques et il en ressort que la Chine arrive devant les USA sur 52. Le rapport souligne qu’elle présente un « risque monopolistique » dans des domaines tels que les matériaux nanostructurés, revêtements, radiofréquences avancées (y compris 5G et 6G), hydrogène et ammoniac comme vecteurs énergétiques, supercondensateurs, batteries électriques, biologie de synthèse et capteurs photoniques.La Chine prépare son industrie des semi-conducteurs en mettant en place un fonds de 27 milliards de dollars pour les puces, le plus important du genre à ce jour, alors que les États-Unis et leurs alliés continuent d'intensifier leurs restrictions. Cette initiative vise à accélérer le développement de technologies de pointe et à contrer la campagne américaine visant à étouffer les efforts de la Chine pour développer la technologie des puces.Selon des sources de Bloomberg, la Chine mobilise des ressources provenant de gouvernements locaux ainsi que d’entreprises d’État pour alimenter ce fonds national dédié à l’industrie des circuits intégrés. Ce fond, géré par le National Integrated Circuit Industry Investment Fund, est déjà surnommé le "Big Fund". Cette initiative marque la troisième du genre dans le pays, soulignant l’importance stratégique que la Chine accorde à l’autonomie et à l’innovation technologique.Les entreprises bénéficiant de ce fonds sont perçues comme ayant l’aval des autorités chinoises. Le premier fonds détient des participations dans 74 entreprises, tandis que le second en détient dans 48. Ces investissements massifs pourraient booster les fortunes d’acteurs clés tels que Huawei, dans un marché mondial des semi-conducteurs de plus en plus compétitif.Source : ASPIQuelle lecture faites-vous du rapport de l"ASPI ?Que pensez-vous des éléments utilisés pour établir le classement ?Êtes-vous surpris de voir la Chine l'emporter dans autant de domaines technologiques ? Pourquoi ?Que pensez-vous du fait que le haut du tableau des 64 domaines technologiques clefs n'est constitué que de la Chine et des USA ? Que dire des pays de l’Union européenne ?Partagez-vous les avis selon lesquels les sanctions américaines auront pour effet de renforcer le tableau actuel ?