Si un outil tel que Critical Technology Tracker d'ASPI avait collecté et analysé ces données il y a deux ans, le vif intérêt et les performances de recherche de pointe de Pékin dans ce domaine auraient été plus facilement identifiés, et de telles avancées technologiques auraient été moins surprenantes. En effet, selon notre analyse des données, au cours des cinq dernières années, la Chine a généré 48,49 % des articles de recherche mondiaux à fort impact sur les moteurs d'avion avancés, y compris l'hypersonique, et elle abrite sept des 10 meilleurs instituts de recherche au monde dans ce domaine.Les États-Unis arrivent en deuxième position dans la majorité des 44 technologies examinées dans le Critical Technology Tracker. Les États-Unis sont actuellement en tête dans des domaines tels que le calcul haute performance, l'informatique quantique et les vaccins. Notre ensemble de données révèle qu'il existe un grand écart entre la Chine et les États-Unis, en tant que deux pays leaders, et tous les autres. Les données indiquent ensuite un petit groupe de pays de second rang mené par l'Inde et le Royaume-Uni : d'autres pays qui apparaissent régulièrement dans ce groupe - dans de nombreux domaines technologiques - incluent la Corée du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Italie et, moins souvent, le Japon.Ce projet, y compris certaines de ses découvertes les plus surprenantes, met davantage en évidence les lacunes dans notre compréhension de l'écosystème technologique critique, y compris sa trajectoire actuelle. Il est important que nous cherchions à combler cette lacune afin que nous ne soyons pas confrontés à un avenir dans lequel un ou deux pays dominent les industries nouvelles et émergentes (ce qui s'est récemment produit dans les technologies 5G) et afin que les pays aient un accès continu à un approvisionnement technologique critique fiable et sécurisé.L'avance globale de la recherche chinoise et sa concentration dominante d'expertise dans une gamme de secteurs stratégiques ont des implications à court et à long terme pour les nations démocratiques. À long terme, la position de pointe de la Chine en matière de recherche signifie qu'elle s'est mise en place pour exceller non seulement dans le développement technologique actuel dans presque tous les secteurs, mais aussi dans les technologies futures qui n'existent pas encore. Sans contrôle, cela pourrait déplacer non seulement le développement et le contrôle technologiques, mais aussi le pouvoir et l'influence mondiaux vers un État autoritaire où le développement, les tests et l'application des technologies émergentes, critiques et militaires ne sont pas ouverts et transparents et où ils ne peuvent pas être examinés par des autorités indépendantes. la société civile et les médias.À plus court terme, cette avance, associée à des stratégies réussies pour traduire les percées de la recherche en systèmes et produits commerciaux qui alimentent une base de fabrication efficace, pourrait permettre à la Chine de prendre la main sur l'offre mondiale de certaines technologies critiques.Ces risques sont exacerbés en raison de la volonté du Parti communiste chinois (PCC) d'utiliser des techniques coercitives en dehors de l'ordre mondial fondé sur des règles pour punir les gouvernements et les entreprises, notamment en retenant l'approvisionnement en technologies critiques.