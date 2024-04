Des recettes inférieures de 95% aux prévisions initiales de l'entreprise

Une popularité qui influence la bourse ?

Parier contre l'effondrement de la société de médias de Trump est risqué

Pourquoi une telle fluctuation ?

L’introduction en bourse de Trump Media & Technology Group Corp. a créé une frénésie parmi les traders et les investisseurs. Le cours de l’action a grimpé en flèche lors de son entrée sur le marché, mais certains parieurs étaient déjà convaincus que cette hausse n'allait pas durer. Après l'effondrement du cours de l'action de la société à la suite d'une première hausse, l'appétit de parier contre l'action s'est encore accru.Les actions mèmes sont des actions de sociétés qui connaissent une croissance rapide et souvent inattendue de leur cours grâce à l'attention d'un public en ligne dévoué. Les variations de ces actions défient généralement les prédictions conventionnelles du marché et peuvent maintenir des cours élevés indépendamment de la capitalisation boursière de la société.Trump Media & Technology Group, qui se négocie sous le symbole DJT, a glissé mercredi sous la barre des 50 dollars par action, prolongeant ainsi une forte baisse cette semaine qui a fait chuter l'action de son plus haut niveau proche de 80 dollars et a effacé plus de 2 milliards de dollars de valeur de marché.Selon la société d’analyse financière S3 Partners, parier contre la startup de médias sociaux de l’ancien président Donald Trump est l’un des trades à découvert les plus difficiles et les plus coûteux du marché.Les plans initiaux du Trump Media & Technology Group prévoyaient un nombre ambitieux d'abonnés et la génération de revenus à partir de ses deux principaux fronts commerciaux : la plateforme de médias sociaux Truth Social et la plateforme de streaming TMTG+.TMTG prévoyait initialement 41 millions d'utilisateurs en 2023, dont 25 % pourraient être monétisés et un ARPU (revenu moyen par utilisateur) de 8,90 dollars, soit environ 91,2 millions de dollars de recettes. Toutefois, les recettes publicitaires font défaut depuis le lancement de Truth Social au début de 2022.Selon le dernier rapport publié par TMTG, la société a enregistré une perte nette de 58,2 millions de dollars en 2023, ne générant que 4,1 millions de dollars. Ce chiffre est inférieur de 95 % aux prévisions initiales de l'entreprise pour 2023.Selon la société de données financières S3 Partners, Trump Media est le véhicule d'acquisition à vocation spéciale le plus « shorter » du pays [shorter est un anglicisme, que les traders français utilisent pour évoquer la « Vente à Découvert ». Concrètement, le trader qui décide de « shorter » demande à son courtier de lui prêter des titres qu’un tiers détient dans son portefeuille. Puis, il vend ces titres sur les marchés financiers, avant même de les détenir réellement dans son propre portefeuille (d’où l’expression de « vente à découvert »]. Les vendeurs à découvert parient sur la baisse du prix d'une action. Pour ce faire, ils empruntent des actions d'une société et les vendent sur le marché, dans l'espoir de les racheter plus tard à un prix inférieur, avant de rendre les actions au prêteur et d'empocher la différence en tant que bénéfice.La demande de vente à découvert de Trump Media, la société mère de la plateforme de médias sociaux Truth Social, est si forte que les prêteurs d'actions peuvent facturer d'énormes frais, ce qui fait qu'il est difficile pour les vendeurs à découvert de réaliser un bénéfice à moins que les actions ne chutent de manière significative. Pourtant, l'intérêt pour ce pari est grand.« Ils s'attendent à ce que cette action s'effondre et s'effondre très rapidement », a déclaré Ihor Dusaniwsky, directeur général de l'analyse prédictive chez S3.Avant que Trump Media ne soit cotée en bourse, elle a accepté de fusionner avec une société écran, Digital World Acquisition Corporation, qui est entrée en bourse en 2021. Dans les mois qui ont précédé la fusion, qui s'est achevée la semaine dernière, les investisseurs ont également parié massivement contre Digital World en tant que mandataire de Trump Media.Cette année, les actions de la société écran ont plus que doublé lorsque Trump est devenu le grand favori de la course à l'investiture républicaine et que les autorités de régulation ont approuvé la fusion. Le mois dernier, les traders ont perdu 126 millions de dollars en pariant contre Trump Media, selon S3.Lundi, Trump Media a publié des informations financières actualisées, révélant peu de revenus, des pertes importantes et une déclaration de l'auditeur indépendant de la société exprimant un « doute substantiel » quant à sa viabilité financière. Cela a semblé galvaniser les investisseurs qui parient contre la société, l'action ayant chuté de ses plus hauts niveaux.Mais les vendeurs à découvert trouvent qu'il est difficile et coûteux de négocier Trump Media. La société compte environ 137 millions d'actions, dont seulement cinq millions sont accessibles aux vendeurs à découvert.Si l'on considère une entreprise évaluée à 1,86 milliard de dollars qui n'a généré que 4,1 millions de dollars de revenus en un an, il y a quelque chose qui cloche.Étant donné le peu de données sur l'histoire récente de TMTG, l'évaluation de l'entreprise demeure largement spéculative, ce qui est précisément le moteur du prix actuel de l'action de DJT.De toute évidence, le principal atout de la société semble être Donald Trump, qui sert de point focal au comportement de l'action. L'ancien président des États-Unis a obtenu six des sept sièges du conseil d'administration de l'entité fusionnée. En outre, des objectifs ajustés ont été fixés pour les actions de complément de prix, Trump assumant lui-même le contrôle de l'entreprise après la fusion.La présence de Trump et son influence politique dans les médias signifient que TMTG fait l'objet d'une attention particulière de la part du public, ce qui entraîne une volatilité des actions de DJT. L'action a bondi de 42 % depuis l'approbation de la fusion le 22 mars et de 202 % rien que cette année.Toutefois, parier contre l'action DJT n'est peut-être pas une stratégie judicieuse.Tout d'abord, il y a peu d'actions DJT disponibles pour la vente à découvert. D'après la structure de l'actionnariat de la société, Trump possède plus de 57 % des actions de la société et pourrait en acquérir davantage. Seuls 22 % des actions sont accessibles au public, dont une grande partie semble être détenue par des traders spéculatifs et les partisans politiques de Trump.Par conséquent, en raison de la rareté des actions DJT à prêter, les frais d'emprunt pour les vendeurs à découvert sont montés en flèche. Selon un rapport deBarron's, le stratège en chef d'Interactive Brokers, Steve Sosnick, a déclaré que les frais d'emprunt de DJT ont atteint 800 %, ce qui est nettement plus élevé que les 150 % de la semaine où la fusion a eu lieu.Aussi, les vendeurs à découvert s'exposent à des risques importants lorsqu'ils choisissent de parier contre DJT. Selon S3, 4,9 millions des quelque cinq millions d'actions disponibles sont déjà prêtées. Comme pour tout prêt, lorsque les propriétaires d'actions prêtent leurs titres à un vendeur à découvert, ils facturent une commission, généralement exprimée sous la forme d'un taux d'intérêt annuel sur la valeur actuelle de l'action. En règle générale, la commission pour l'emprunt d'actions est une fraction de point de pourcentage. Dans le cas de Trump Media, elle a atteint 550 %, a déclaré Dusaniwsky.Les actions de Trump Media se négocient actuellement à environ 50 dollars. Cela signifie qu'une vente à découvert pendant un mois coûterait plus de 20 dollars par action. Pour qu'un vendeur à découvert atteigne le seuil de rentabilité, le prix de l'action devrait chuter de près de moitié d'ici le début du mois de mai.Fast Company y va de son analyse :« Parce que la valeur de marché de Trump Media - qui était de 6,59 milliards de dollars au cours de clôture de mercredi - n'a rien à voir avec son activité ou ses perspectives. Elle est liée au fait que vous croyez ou non en Donald Trump (ou que vous pensez peut-être que si vous possédez beaucoup d'actions, vous pourrez vous attirer ses faveurs s'il redevenait président) - c'est pourquoi j'appelle cela un titre de croyance.« Mais, que vous croyiez ou non en lui, la chose que vous feriez mieux de croire est que Trump, qui a été stressé financièrement par des poursuites judiciaires, va probablement utiliser sa participation dans Trump Media pour lever des fonds pour lui-même.« Au cours de clôture de mercredi, les 78,75 millions d'actions DJT détenues par M. Trump avaient une valeur marchande de 3,8 milliards de dollars. Il a droit à 36 millions d'actions supplémentaires (d'une valeur de 1,8 milliard de dollars au cours de mercredi) par étapes au cours des trois prochaines années si l'action DJT ne tombe pas en dessous de 17,50 dollars, soit un peu plus d'un tiers du cours de clôture de mercredi, qui était de 48,81 dollars. (L'action se négociait en dessous de 47 dollars jeudi à la mi-journée).« À première vue, on pourrait penser que M. Trump ne peut pas vendre ou emprunter sur ses actions DJT avant septembre, puisqu'une disposition dite de blocage l'empêche de le faire pendant les six mois qui suivent l'entrée en bourse de DJT. Cependant, si vous lisez un peu plus en profondeur les documents déposés, vous verrez qu'il peut commencer à encaisser plus tôt avec la permission du conseil d'administration de Trump Media, qui semble peu enclin à lui dire non« Comme l'a écrit un jour le légendaire investisseur Warren Buffett aux actionnaires de Berkshire Hathaway (dont je fais partie), "Lorsqu'ils recherchent des administrateurs, les PDG ne cherchent pas des pitbulls. Ce sont les cockers qui sont ramenés à la maison".« Les cockers qui siègent au conseil d'administration de Trump Media - parmi lesquels le fils aîné de Trump et plusieurs de ses associés politiques - semblent particulièrement apprivoisés. (M. Trump poursuit également ses cofondateurs en justice pour s'assurer qu'ils ne puissent pas détenir d'actions ou nommer des membres du conseil d'administration). Ne soyez donc pas surpris de lire un jour prochain que M. Trump a levé une grosse somme d'argent en vendant ou en empruntant une partie de ses actions DJT. Cette nouvelle fera sans doute chuter le cours de l'action ».Sources : Fast Company Quelle est votre opinion sur l’introduction en bourse de Trump Media ? Pensez-vous que cela marque un tournant dans le paysage médiatique et technologique ?Comment évaluez-vous la viabilité à long terme de Trump Media en tant qu’entreprise de médias sociaux ? Quels sont les défis auxquels elle pourrait être confrontée ?Que pensez-vous de la volatilité mémétique de l’action Trump Media ? Est-ce une opportunité pour les investisseurs ou un risque potentiel ?Quelles sont les implications plus larges de l’engouement pour les “meme stocks” sur les marchés financiers ? Comment cela pourrait-il affecter la confiance des investisseurs et la stabilité du marché ?En tant qu’investisseur, seriez-vous prêt à parier contre Trump Media ? Pourquoi ou pourquoi pas ?