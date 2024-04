Postolnikov avait accès au compte du trust

Comment Postolnikov a profité du trust

Une vaste enquête sur le blanchiment d'argent

Mais Trump Media a failli ne pas fusionner, car les autorités de régulation ont ouvert une enquête sur la fusion en 2021, ce qui a conduit l'entreprise à brûler des liquidités à un rythme extraordinaire en attendant d'obtenir le feu vert pour ses débuts en bourse. La situation a conduit Trump Media à contracter des prêts d'urgence, notamment auprès d'une entité appelée ES Family Trust, qui a ouvert un compte auprès de Paxum Bank, une petite banque enregistrée sur l'île caribéenne de la Dominique et surtout connue pour fournir des services financiers à l'industrie pornographique.Grâce à des documents ayant fait l'objet d'une fuite, les médias ont appris que ES Family Trust fonctionnait comme une société écran pour un homme d'affaires russo-américain nommé Anton Postolnikov, qui est copropriétaire de Paxum Bank et fait l'objet depuis des années d'une enquête criminelle fédérale menée conjointement par le FBI et le ministère de la sécurité intérieure (DHS) sur la fusion Trump Media.L'existence de ce trust a déjà été signalée par le passé. Toutefois, aucune information sur l'individu qui contrôlait le compte, comment le trust était lié à la Paxum Bank et comment l'argent avait été acheminé par le biais du trust vers Trump Media n'avait été communiquée.Les nouveaux détails concernant le trust sont tirés de documents tels que les documents de la Paxum Bank montrant que Postolnikov avait accès au compte du trust, les documents de création du trust indiquant comme constituant un avocat de Saint-Pétersbourg, en Russie, et trois années de transactions financières du trust. Le problème des prêts accordés à Trump Media est que l'ES Family Trust a pu être utilisé pour réaliser une transaction que Paxum n'aurait pas pu réaliser.La banque Paxum ne propose pas de prêts aux États-Unis, car elle n'a pas de licence bancaire américaine et n'est pas réglementée par la FDIC. Postolnikov semble avoir utilisé le trust pour prêter de l'argent afin d'aider à sauver Trump Media - et la plateforme Truth Social - parce que sa banque elle-même ne pouvait pas fournir le prêt.Postolnikov, neveu d'Aleksandr Smirnov, un allié du président russe Vladimir Poutine, n'a pas été inculpé.En réponse à un courriel adressé à Postolnikov pour obtenir des commentaires, un avocat de la Dominique représentant la Paxum Bank a mis en garde contre des poursuites judiciaires pour avoir rapporté le contenu des documents ayant fait l'objet d'une fuite. Rien n'indique non plus que Trump ou Trump Media aient eu la moindre idée de la nature des prêts, si ce n'est qu'ils étaient opaques, et la société ou ses dirigeants n'ont pas été accusés d'avoir commis des actes répréhensibles.Postolnikov a fait l'objet d'une surveillance accrue dans le cadre de l'enquête criminelle sur la fusion de Trump Media. Plus récemment, il a été cité dans des affidavits de mandats de perquisition aux côtés de plusieurs associés, dont l'un a été inculpé le mois dernier pour blanchiment d'argent en plus des accusations de délit d'initié qui pesaient sur lui.Fin 2021, Trump Media était confronté à des difficultés financières après que la fusion initialement prévue avec Digital World a été reportée indéfiniment lorsque la Securities and Exchange Commission a ouvert une enquête sur la fusion, a raconté Will Wilkerson, cofondateur devenu lanceur d'alerte de Trump Media, depuis lors évincé, dans une interview. Une partie du problème résidait dans le fait que Trump Media avait du mal à obtenir un financement, car les banques traditionnelles étaient réticentes à prêter des millions à la société de médias sociaux de Trump à la suite de l'attentat du 6 janvier au Capitole, a expliqué Wilkerson.Trump Media a fini par trouver quelques prêteurs, dont ES Family Trust, mais la séquence des événements est curieuse.ES Family Trust a été créé le 18 mai 2021, comme le montrent ses documents de création. L'accès "utilisateur" de Postolnikov au compte a été "vérifié" le 30 novembre 2021 par un responsable de Paxum Bank en Dominique. Le trust a été alimenté pour la première fois le 2 décembre 2021. Trump Media a ensuite reçu les prêts d'ES Family Trust : 2 millions de dollars le 23 décembre 2021 et 6 millions de dollars le 17 février 2022. Les prêts ont été accordés sous la forme de billets à ordre convertibles, ce qui signifie que ES Family Trust obtiendrait une participation importante dans Trump Media parce qu'il offrait l'argent en échange de l'acceptation par Trump Media de convertir le principal du prêt en "actions de la société".Curieusement, les notes n'ont jamais été signées. Mais l'investissement dans Trump Media s'est avéré énorme : bien que les chiffres précis ne puissent être connus que par Trump Media, la participation d'ES Family Trust dans Trump Media vaut entre 20 et 40 millions de dollars, même après la forte baisse du prix de l'action de la société à la suite d'un mauvais rapport sur les bénéfices.Le compte d'ES Family Trust semble également avoir bénéficié personnellement à Postolnikov. Alors que l'enquête criminelle sur l'affaire Trump Media s'intensifiait vers la fin de l'année dernière, le trust a enregistré plusieurs transferts en faveur de Postolnikov avec pour objet "Retour partiel de prêt". Au total, les documents montrent que le trust a transféré 4,8 millions de dollars sur le compte de Postolnikov, bien que 3 millions de dollars aient été inexplicablement "annulés".La raison de la création du trust reste inconnue. Outre l'argent versé à Trump Media, les déclarations du trust montrent que celui-ci a investi directement de l'argent auprès de deux autres sociétés seulement : 10,8 millions de dollars à Eleven Ventures LLC, une société de capital-risque, et 1 million de dollars à Wedbush Securities, une société de gestion de patrimoine. Le statut actuel de l'ES Family Trust est également inconnu. L'adresse du trust est répertoriée comme étant une maison résidentielle à Hollywood, en Floride. Mais, selon le site web immobilier Redfin, la maison de six chambres à coucher semble avoir été vendue en décembre 2023.Les documents de création contiennent également un élément notable : une déclaration selon laquelle, si le fiduciaire initial - un employé de Paxum nommé Angel Pacheco - se retirait du rôle, son successeur serait une certaine personne nommée Michael Shvartsman.Le mois dernier, les procureurs fédéraux ont inculpé Michael Shvartsman, un proche associé de Postolnikov, de blanchiment d'argent dans un nouvel acte d'accusation, après l'avoir déjà inculpé, ainsi que deux autres personnes, en juillet, pour délit d'initié sur les actions de Digital World. Shvartsman et ses coaccusés ont plaidé non coupable.Au moins une partie des preuves contre Shvartsman provenait d'un informateur confidentiel du ministère de la sécurité intérieure, selon les documents déposés au tribunal : lors d'une réunion en mars 2023 avec l'informateur et un associé, Shvartsman a mentionné un ami qui possédait une banque en Dominique et accordait des prêts-relais à Trump Media. « [Shvartsman] a déclaré qu'un de ses amis possédait une banque sur l'île de la Dominique et serait en mesure de fournir des services bancaires aux ressortissants russes et ukrainiens si [l'informateur confidentiel] avait d'autres clients ayant besoin de ce service », indique le rapport du DHS.L'associé de Shvartsman a dit à l'informateur confidentiel qu'il ne pensait pas que la SEC serait en mesure de poursuivre Shvartsman pour son rôle dans l'investissement, mais il a mentionné que Shvartsman avait essentiellement fourni un « financement provisoire à l'entreprise à l'origine de la plateforme de médias sociaux Truth", indique le rapport. Les parties non expurgées du rapport du DHS ne précisent pas si « l'ami » en question était Postolnikov et à quoi se référait le « financement relais », mais le rapport laisse ouverte la possibilité que Shvartsman ait également joué un rôle dans la société fiduciaire.Le financement provisoire (aussi appelé «crédit-relais») constitue un financement temporaire qui aide une entreprise à couvrir ses coûts jusqu’à ce qu’elle puisse obtenir des capitaux permanents d’investisseuses ou investisseurs en actions ou de prêteuses et prêteurs.Sources : rapport du DHS Postolnikov , vidéo dans le texteEst-il acceptable que Trump Media ait contracté des prêts d’urgence auprès d’une entité liée à un homme d’affaires faisant l’objet d’une enquête criminelle ? Quelles sont les implications de cette décision ?Trump Media aurait-il dû divulguer plus d’informations sur les prêts et leurs origines ? Comment les entreprises devraient-elles gérer la transparence lorsqu’elles sont en difficulté financière ?Les régulateurs ont-ils fait suffisamment pour enquêter sur la fusion de Trump Media et Digital World Acquisition Corporation ? Quelles mesures peuvent être prises pour renforcer la surveillance des fusions et acquisitions ?Dans quelle mesure Donald Trump est-il responsable de la situation financière de Trump Media ? Devrait-il être tenu pour responsable des prêts contractés par l’entreprise ?Comment de tels événements affectent-ils la confiance du public dans les entreprises et les médias sociaux ? Quelles mesures peuvent être prises pour restaurer la confiance ?