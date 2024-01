Envoyé par Social Carfish Envoyé par Un montant record de 10,3 milliards de dollars a été perdu par les Américains à cause d'escroqueries en ligne en 2022, contre 6,9 milliards de dollars en 2021, et une augmentation de 277% par rapport aux 2,7 milliards de dollars d'il y a cinq ans, selon l'Internet Crime Complaint Center du FBI. La perte moyenne par victime est passée de 8 142 dollars par incident en 2021 à 12 859 dollars l'année dernière.



Les victimes d'escroqueries en ligne - qu'il s'agisse d'investissements, de romance, de crypto-monnaie ou autres - perdent souvent leurs économies et certaines mettent même fin à leurs jours. Dans notre analyse, nous avons constaté que seulement 4,2% des actifs monétaires perdus ont été récupérés en 2022.



Social Catfish publie sa troisième étude annuelle sur l'état des escroqueries sur Internet 2023. L'objectif de cette étude est d'offrir une vue d'ensemble complète et en temps réel afin d'équiper les gens avec les connaissances nécessaires pour éviter de devenir une victime. La mission de Social Catfish est d'aider à éradiquer les escroqueries en ligne en utilisant la technologie de recherche inversée.

Quelles sont les raisons de cette vulnérabilité accrue des jeunes aux arnaques en ligne ?

La responsabilité de la sécurité lors de l'utilisation de ces applications ne devrait pas incomber uniquement à l'utilisateur individuel

Tout le monde peut se faire arnaquer en ligne, y compris la génération qui a grandi avec l'internet. Si vous faites partie de la génération Z, c'est-à-dire si vous êtes né entre la fin des années 1990 et le début des années 2010, vous ou l'un de vos amis avez peut-être été la cible ou la victime d'une escroquerie en ligne. En fait, selon une enquête récente de Deloitte, les membres de la génération Z tombent dans le piège de ces escroqueries et se font pirater bien plus souvent que leurs grands-parents.L’enquête de Deloitte montre que 16 % des Américains de la génération Z ont été victimes d’une arnaque en ligne, contre seulement 5 % des baby-boomers. La génération Z est également deux fois plus susceptible de se faire pirater un compte de réseau social (17 % contre 8 %). Par ailleurs, 14 % des personnes de la génération Z interrogées ont déclaré avoir vu leur information de localisation utilisée à mauvais escient, plus que toute autre génération.Les jeunes générations sont également plus exposées à des cybercrimes tels que le phishing, le vol d’identité, les arnaques amoureuses et le cyberharcèlement. Le coût de ces arnaques peut être élevé pour les jeunes : selon un rapport de Social Catfish, les victimes d’arnaques en ligne de moins de 20 ans ont perdu environ 8,2 millions de dollars en 2017. En 2022, ce chiffre est passé à 210 millions de dollars.« Les natifs du numérique sont pour la plupart conscients de ces choses », explique Scott Debb, professeur agrégé de psychologie à la Norfolk State University, qui a étudié les habitudes des jeunes Américains en matière de cybersécurité. Dans une étude publiée en 2020 dans l'International Journal of Cybersecurity Intelligence and Cybercrime, Debb et une équipe de chercheurs ont comparé les comportements déclarés en matière de sécurité en ligne des milléniaux et de la génération Z, les deux générations « natives du numérique ». Bien que la génération Z soit très sensibilisée à la sécurité en ligne, elle a moins bien réussi que les milléniaux à mettre en œuvre de nombreuses pratiques exemplaires en matière de cybersécurité dans leur propre vie.Alors, pourquoi ? Pourquoi la génération qui en sait sans doute le plus sur l'Internet (pour l'instant) est-elle si vulnérable aux escroqueries et aux piratages en ligne ?Quelques théories semblent revenir sans cesse. Premièrement, la génération Z utilise tout simplement la technologie plus que toute autre génération et est donc plus susceptible d'être victime d'une escroquerie par le biais de cette technologie. Deuxièmement, le fait d'avoir grandi avec l'internet donne aux jeunes une familiarité avec leurs appareils qui peut, dans certains cas, les inciter à préférer la commodité à la sécurité. Enfin, l'éducation à la cybersécurité dispensée aux enfants d'âge scolaire n'est pas très efficace pour parler de la sécurité en ligne d'une manière qui corresponde réellement aux expériences vécues par les jeunes en ligne.« Je pense que la génération Z y réfléchit. Nous devons vivre avec ces menaces tous les jours », déclare Kyla Guru, 21 ans, étudiante en informatique à Stanford, qui a fondé une organisation d'éducation à la cybersécurité lorsqu'elle était adolescente. Lorsqu'elle enseigne à des classes d'étudiants la sécurité des courriels, le phishing ou l'ingénierie sociale, il y a souvent une reconnaissance instantanée. Ils se disent : « Oh mon Dieu, je me souviens d'avoir reçu quelque chose de très similaire » ou « J'ai déjà vu un cas d'hameçonnage ». Ou encore : « J'ai vu une tonne de spammeurs de ce genre dans mes messages privés Instagram ».« Ils font beaucoup d'achats en ligne », a déclaré Tanneasha Gordon, directrice chez Deloitte et responsable de l'activité « données et confiance numérique » de l'entreprise. Et d'ajouter qu'il y a « tellement de sites Web frauduleux et de plateformes de commerce électronique qui s'adaptent littéralement à eux, qui les emmènent de la plateforme de médias sociaux sur laquelle ils se trouvent par le biais d'une publicité frauduleuse ». Les courriels d'hameçonnage sont également fréquents. Et si une personne plus avertie sur le plan numérique ne tombera peut-être pas dans le piège d'un courriel copié/collé et truffé de fautes de frappe, il en existe beaucoup d'autres plus sophistiqués et personnalisés. Enfin, a ajouté Gordon, les jeunes sont souvent victimes d'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux et de comptes compromis.Les Américains plus âgés font également des achats, des transactions bancaires et des rencontres en ligne. Mais pour toutes les générations, à l'exception de la génération Z, les technologies qui permettent cet accès n'ont pas toujours été disponibles. Il y a une différence entre une personne qui a obtenu son premier smartphone à l'université et une autre qui a appris à saisir un mot de passe sur l'iPad de ses parents lorsqu'elle était enfant - cette dernière expérience est beaucoup plus celle de la génération Z ou de la génération Alpha, la génération qui suit la génération Z et qui s'approche rapidement de l'adolescence. Les milléniaux, en particulier les plus âgés d'entre eux, ont eu un accès occasionnel à des ordinateurs à l'école, mais les jeunes générations ont peut-être reçu de leur école des ordinateurs portables à utiliser en permanence dans la salle de classe.Ces différences ont donné lieu à des spéculations éclairées sur ce que cette évolution pourrait changer dans la façon dont les gens abordent la cybersécurité. En fait, la différence générationnelle pourrait conduire les plus jeunes à préférer la commodité à la sécurité lorsqu'ils utilisent leurs appareils en ligne, selon Debb.Les applications de médias sociaux comme Instagram et TikTok sont pratiques de par leur conception. Installez l'application sur votre téléphone et vous resterez connecté, prêt à poster ou à naviguer à tout moment. L'application envoie des alertes avec des mises à jour et des messages, conçus pour vous inciter à l'ouvrir. Debb propose une hypothèse : si Instagram obligeait les utilisateurs à se déconnecter à chaque fois que l'application se ferme et à se reconnecter avec une authentification à deux facteurs pour la rouvrir, l'utilisation d'Instagram serait probablement plus sûre. Ce serait également extrêmement frustrant pour de nombreux utilisateurs. Les générations plus âgées accepteront peut-être un peu mieux ces frictions. Mais pour ceux qui ont grandi avec les médias sociaux comme une partie importante de leur expression personnelle, ce niveau de sécurité pourrait tout simplement être trop encombrant.Mais l'expérience en ligne de la génération Z n'est pas vraiment un choix noir ou blanc, où la commodité se trouve derrière une porte et la sécurité derrière l'autre. Au contraire, les meilleures pratiques en matière de sécurité en ligne devraient être beaucoup plus personnalisées en fonction de la façon dont les jeunes utilisent réellement l'internet, a déclaré Guru. Pour rester plus en sécurité en ligne, il peut s'agir de changer de navigateur, d'activer différents paramètres dans les applications que vous utilisez ou de modifier la façon dont vous stockez vos mots de passe, a-t-elle fait remarquer. Aucune de ces mesures n'implique nécessairement de compromettre votre confort ou d'utiliser l'internet de manière plus limitée. Aborder la cybersécurité comme une partie intégrante de l'activité en ligne, plutôt que comme un antagoniste, pourrait permettre d'établir un meilleur contact avec la génération Z, a déclaré Guru.« C'est nous qui changerons la scène à l'avenir, a déclaré Guru. « Nous sommes ceux qui militent en faveur du changement climatique ou des droits génésiques. Je pense donc que votre modèle de menace change dès que vous assumez ce type de responsabilités ou de rôles ».Un autre facteur entre également en ligne de compte : De nombreux experts affirment que la responsabilité de la sécurité lors de l'utilisation de ces applications ne devrait pas incomber uniquement à l'utilisateur individuel. Nombre d'applications et de systèmes conçus pour être pratiques et rapides à utiliser pourraient faire beaucoup plus pour protéger efficacement leurs utilisateurs. Gordon a lancé l'idée que les principales plateformes de médias sociaux envoient des courriels d'hameçonnage - du type de ceux que l'on reçoit de son employeur, pour vérifier ses propres vulnérabilités - qui conduiraient les utilisateurs tombés dans le piège vers des ressources éducatives. Les paramètres de confidentialité devraient également être plus faciles à accéder et à comprendre.Sources : Social Catfish Ces rapports vous semblent-ils crédibles ou pas ? Dans quelle mesure ? Peuvent-ils, selon vous, s'appliquer à votre pays ?Quelles sont les arnaques en ligne les plus courantes ou les plus dangereuses auxquelles vous avez été confrontés ou dont vous avez entendu parler ?Quelles sont les mesures que vous prenez pour vous protéger des arnaques en ligne ? Avez-vous déjà utilisé des outils ou des services de sécurité en ligne ?Quel est le rôle des plateformes de médias sociaux, des entreprises et des gouvernements dans la prévention et la lutte contre les arnaques en ligne ?Quelles sont les conséquences des arnaques en ligne sur la confiance, la vie privée et le bien-être des internautes ?Comment éduquer et sensibiliser les jeunes générations aux risques et aux responsabilités liés à l’utilisation d’internet ?