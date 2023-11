En 2024, les concessionnaires automobiles pourront pour la première fois vendre des véhicules dans le magasin américain d'Amazon, et Hyundai sera la première marque proposée aux clients



Cette nouvelle expérience d'achat numérique permettra aux clients d'acheter facilement une nouvelle voiture en ligne, puis de la récupérer ou de se la faire livrer par leur concessionnaire local à l'heure qui leur convient le mieux. Les clients pourront rechercher sur Amazon les véhicules disponibles dans leur région en fonction de leurs préférences, notamment le modèle, la finition, la couleur et les caractéristiques ; choisir leur voiture préférée ; puis régler en ligne les options de paiement et de financement qu'ils auront choisies, le tout dans le cadre de l'expérience Amazon qu'ils connaissent déjà et en laquelle ils ont confiance. Cette nouvelle expérience d'achat offrira aux concessionnaires un autre moyen de faire connaître leur sélection et de faciliter la vie de leurs clients.



Hyundai a choisi Amazon Web Services (AWS) comme fournisseur de cloud privilégié pour accélérer sa transformation numérique en utilisant des capacités AWS étendues et leaders du secteur - du calcul, du stockage, de la base de données et de l'analyse à l'intelligence artificielle (IA générative) et à l'Internet des objets (IoT)



Dans le cadre d'un nouvel accord pluriannuel, Hyundai deviendra une organisation davantage axée sur les données avec une stratégie technologique axée sur le cloud, en migrant ses applications actuelles sur site - qui prennent en charge tout ce qui concerne la recherche, l'ingénierie des produits et l'engagement des clients - vers AWS. Hyundai donnera la priorité à des cas d'affaires tels que la fabrication et la chaîne d'approvisionnement pour optimiser la production et minimiser les coûts, la sécurité et la reprise après sinistre pour la résilience, et le développement de véhicules connectés pour apporter de nouvelles fonctionnalités aux conducteurs du monde entier. En outre, AWS et Hyundai ont conçu et mis en œuvre un programme de formation et de certification Master Builder pour former les ingénieurs de Hyundai aux compétences essentielles en matière de cloud.



Les véhicules Hyundai de nouvelle génération seront encore plus réactifs et interactifs grâce à Alexa Built-in



À partir de 2025, les clients qui achèteront les véhicules Hyundai de nouvelle génération pourront accéder à l'expérience Alexa mains libres qu'ils ont à la maison, tout en étant dans leur voiture. Les conducteurs de Hyundai pourront demander à Alexa de jouer de la musique, des podcasts ou des livres audio, de programmer des rappels, de mettre à jour des listes de tâches et de consulter des calendriers. Les clients pourront également contrôler leur maison intelligente depuis la route, par exemple en demandant de réchauffer la maison en rentrant, en vérifiant que les portes sont bien verrouillées et en gérant l'éclairage intelligent et les routines d'Alexa.

Vente de voitures sur Amazon : Entre Innovation et Préoccupations

Cette initiative vise à rendre l'expérience d'achat de voitures plus accessible et pratique pour les clients, contournant les défis associés aux concessionnaires traditionnels. En outre, l'accord inclut l'intégration de l'assistant vocal Alexa d'Amazon dans les véhicules Hyundai à partir de 2025, ainsi que l'utilisation des services de cloud computing d'AWS par Hyundai. Cette démarche d'Amazon semble suivre la tendance émergente du commerce automobile en ligne, influencée en partie par des entreprises telles que Tesla, qui ont adopté le modèle de vente directe au consommateur.Jusqu'à présent, les clients pouvaient parcourir les salles d'exposition et comparer les prix sur Amazon, mais ils ne pouvaient pas acheter de voiture. Cela changera l'année prochaine, lorsque plusieurs concessionnaires Hyundai commenceront à proposer des modèles à la vente sur le site. Selon Amazon, cette nouvelle expérience d'achat offrira aux concessionnaires un autre moyen de faire connaître leur produit et de faciliter la vie de leurs clients.« Hyundai est une entreprise très innovante qui partage la passion d'Amazon pour essayer d'améliorer et de faciliter la vie des clients au quotidien », a déclaré Andy Jassy, PDG d'Amazon. « Notre vaste partenariat stratégique devrait justement permettre de changer la facilité avec laquelle les clients peuvent acheter des véhicules en ligne, de simplifier l'utilisation d'Alexa dans les véhicules Hyundai pour le divertissement, le shopping, les réglages de la maison intelligente et les vérifications du calendrier, et de permettre à Hyundai de transformer ses expériences client et ses opérations commerciales en passant à AWS. Nous sommes impatients d'inventer ensemble pendant de nombreuses années. »José Muñoz, directeur général de Hyundai et président-directeur général de Hyundai et Genesis Motor North America, et Marty Mallick, vice-président d'Amazon pour le développement mondial des affaires et de l'entreprise, ont dévoilé trois éléments clés de l'annonce lors du salon de l'automobile de Los Angeles.Les conducteurs pourront également demander à Alexa des informations routières ou météorologiques actualisées, et utiliser la commande vocale avec le lecteur multimédia ou le système de navigation du véhicule, certaines fonctions d'Alexa étant accessibles même lorsque la connectivité internet est intermittente ou indisponible.La collaboration entre Amazon et Hyundai pour la vente de voitures en ligne soulève des questions et préoccupations légitimes. Bien que cela puisse sembler innovant, il est essentiel de considérer les implications potentielles de cette alliance.Tout d'abord, l'achat de voitures est une décision majeure, souvent basée sur des essais routiers, des consultations avec des experts en concessions, et des discussions approfondies sur les caractéristiques et les spécifications. Introduire la vente de voitures sur une plateforme en ligne, même celle aussi connue qu'Amazon, pourrait priver les consommateurs de l'expérience physique et des conseils personnalisés offerts par les concessionnaires traditionnels.De plus, bien que la plateforme d'Amazon puisse servir d'intermédiaire, le fait que le vendeur final reste le concessionnaire soulève des questions quant à la transparence des prix et à la possibilité de négociation. Les consommateurs pourraient se retrouver dans une position où les avantages concurrentiels d'Amazon en matière de transparence des prix ne sont pas pleinement exploités dans le processus d'achat de voitures.L'intégration d'Alexa dans les véhicules Hyundai peut également soulever des inquiétudes quant à la protection de la vie privée et à la collecte de données. L'utilisation généralisée d'assistants vocaux soulève des préoccupations croissantes quant à la manière dont les données vocales sont stockées et utilisées, et cela pourrait devenir une préoccupation supplémentaire pour les clients.Enfin, bien que cette initiative contourne les défis juridiques associés à la vente directe au consommateur, cela soulève des questions sur l'impact potentiel sur les concessionnaires indépendants. L'érosion du rôle des concessionnaires dans le processus d'achat de voitures pourrait avoir des répercussions sur l'emploi et l'économie locale.In finé, bien que l'idée de vendre des voitures sur Amazon puisse sembler novatrice, elle nécessite une évaluation approfondie de ses implications sur l'expérience client, la transparence des prix, la vie privée et l'économie locale. La collaboration entre Amazon et Hyundai devrait être surveillée de près pour s'assurer qu'elle profite réellement aux consommateurs et n'a pas d'effets négatifs sur l'industrie automobile traditionnelle.Source : Amazon Comment la collaboration avec Hyundai pourrait-elle influencer l'expérience client par rapport aux interactions traditionnelles en concessionnaires ?Voyez-vous un souci avec la transparence des prix dans le processus d'achat de voitures sur Amazon ?Comment cela se compare-t-il aux pratiques actuelles des concessionnaires traditionnels ?