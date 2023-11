À la recherche d'un patient

Une industrie boostée

Développer son propre robot et ses propres semi-conducteurs

En septembre, Neuralink a déclaré avoir reçu l'approbation d'un comité d'examen indépendant pour commencer le recrutement pour le premier essai humain de son implant cérébral destiné aux patients paralysés. Les personnes souffrant de paralysie due à une lésion de la moelle épinière cervicale ou à une sclérose latérale amyotrophique pourraient être éligibles à l'étude, a-t-elle indiqué, mais n'a pas révélé combien de participants seraient inscrits à l'essai, qui durera environ six ans.L'objectif de Neuralink, une entreprise fondée par Elon Musk en 2016, est de créer un appareil pouvant être implanté dans le cerveau et de l'utiliser pour contrôler un ordinateur avec une activité cérébrale. Selon Musk, ces implants pourraient avoir des applications médicales, comme aider les personnes souffrant de paralysie, de maladies neurodégénératives ou de troubles mentaux, mais aussi des applications plus futuristes, comme augmenter les capacités cognitives, sensorielles ou émotionnelles des humains.Les implants de Neuralink sont constitués d’une puce électronique appelée “Link” qui est insérée dans le crâne et reliée à des électrodes implantées dans le cerveau. Ces électrodes enregistrent et stimulent l’activité neuronale et transmettent les données sans fil à une application qui les décode en actions ou en intentions. La puce mesure 23 mm de diamètre pour 8 mm d’épaisseur et peut être implantée facilement, en ne laissant qu’une petite cicatrice sous le cuir chevelu.« Nous voulons surpasser les performances humaines des personnes valides grâce à notre technologie », a déclaré la société dans un message sur l'ancien Twitter datant d'avril.En mai, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a donné son feu vert à son premier essai clinique sur l'homme , une étape critique après des difficultés antérieures à obtenir l'approbation.Un patient aurait probablement l’implant de Neuralink inséré dans son cortex prémoteur dont le rôle est de planifier et d'organiser le mouvement. L’objectif est de montrer que l’appareil peut collecter en toute sécurité des données utiles sur cette partie du cerveau du patient, une étape clé dans les efforts de Neuralink pour convertir les pensées d’une personne en une série de commandes qu’un ordinateur peut comprendre.Plusieurs entreprises et équipes de recherche ont déjà créé des implants qui peuvent aider les patients à effectuer des tâches de base avec leurs pensées, comme cliquer sur des objets sur un écran avec un curseur. Neuralink, à la manière familière de Musk, a émis des promesses bien plus folles. Au cours des quatre dernières années, dès la première démonstration publique de l’entreprise, elle a laissé entendre qu’il y aurait bientôt des cliniques omniprésentes où n’importe qui pourrait se soumettre à une robochirurgie de 15 minutes et en ressortir hybride homme-machine. Ces cyborgs seraient capables de télécharger des connaissances comme le fait Keanu Reeves dans Matrix ou de télécharger leurs pensées dans un stockage, même vers d'autres cerveaux.« Cela va paraître assez bizarre, mais à terme, nous parviendrons à une symbiose avec l'intelligence artificielle », a déclaré Musk lors de cette première démonstration en 2019, lorsque la société a déclaré que les essais sur l'homme pourraient commencer en 2020.Les calendriers irréalistes sont l’une des techniques de gestion préférées de Musk. À son honneur, il a finalement réalisé plusieurs rêves improbables. Mais si les fusées et les voitures sont des affaires sérieuses, les implants neuronaux exigent une perfection à un tout autre niveau. On ne se précipite pas pour commercialiser un implant cérébral en espérant le meilleur.Deux autres sociétés, Synchron et Onward, ont plus d’un an d’avance sur les essais sur l’homme d’implants cérébraux et de technologies associées. Neuralink a cependant attiré beaucoup plus d’attention que les décennies de recherche progressive, largement universitaire, qui l’ont précédé, et ce n’est pas toujours à son honneur. Certains neuroscientifiques ont déclaré que Neuralink faisait la promotion de la technologie. Des groupes de défense des droits des animaux l’ont accusé de cruauté envers les singes, les porcs et autres mammifères sur lesquels il a jusqu’à présent testé des implants. La ligne directrice de tout ceci est Musk, dont la personnalité en ligne n’a pas fait grand-chose pour suggérer qu’il se présente comme le candidat idéal pour produire en masse des appareils de contrôle par la pensée.Toutes ces préoccupations sont valables. Pourtant, l’essai de Neuralink est également passionnant. L’entreprise semble avoir réalisé des progrès rapides dans ce domaine, lents et réguliers, et elle a désormais construit un implant cérébral suffisamment avancé pour se voir octroyé le droit de passer à des tests sur les humains. Si le produit fonctionne comme prévu, des itérations ultérieures pourraient améliorer la vie de millions de personnes souffrant de paralysie, d’accident vasculaire cérébral, de maladie de Lou Gehrig et de perte auditive et visuelle. En attendant, sa notoriété incite déjà les investisseurs à rechercher le prochain Neuralink.Musk a cofondé Neuralink en 2016 avec sept scientifiques et 100 millions de dollars de son propre argent. Le caractère spectaculaire de son investissement et ses grandes promesses concernant les fondements de la technologie se sont révélés irrésistibles pour les investisseurs en capital-risque. Neuralink a depuis levé plus de 500 millions de dollars, dont 280 millions de dollars cette année lors d’un tour de financement mené par Founders Fund (une société de capital-risque basée à San Francisco fondée par Peter Thiel, le milliardaire controversé qui était également co-fondateur de PayPal). Cette attention a contribué à attirer les investisseurs vers d'autres efforts d'interface cerveau-ordinateur, notamment des projets universitaires de longue date ainsi que de nouvelles startups. L'année dernière, 37 de ces entreprises ont levé plus de 560 millions de dollars, selon la société de recherche PitchBook.La plupart de ces entreprises ont le même objectif principal : créer un appareil d'analyse cérébrale capable de laisser le laboratoire derrière lui. L'implant idéal disposera de beaucoup de puissance informatique pour enregistrer et saisir de nombreuses données et également pour transmettre les données via des signaux sans fil puissants. Tout cela doit être fait en utilisant le moins de batterie possible et sans chauffer trop, ce qui pourrait irriter ou blesser un patient. Au-delà du matériel, les entreprises chargées de l'interface cerveau-ordinateur ont également besoin de solides compétences en matière de logiciels d'apprentissage automatique et d'effectuer des milliers et des milliers de tests.L’implant de Neuralink se trouve de manière invisible sous le cuir chevelu, au ras du crâne. Il est également doté d’une puissance de calcul suffisante pour gérer des tâches bien au-delà de la réflexion et du clic. Dans un avenir proche, l’idée est de permettre une saisie à grande vitesse ainsi qu’une utilisation transparente d’un curseur. Neuralink travaille également sur un implant rachidien complémentaire destiné à redonner du mouvement et des sensations aux personnes paralysées. « L'objectif à court terme de l'entreprise est de construire une interface cérébrale généralisée et de redonner de l'autonomie aux personnes souffrant de maladies neurologiques débilitantes et de besoins médicaux non satisfaits », explique DJ Seo, co-fondateur de Neuralink et vice-président de l'ingénierie. « En réalité, l'objectif à long terme est de rendre cela accessible à des milliards de personnes, de libérer le potentiel humain et d'aller au-delà de nos capacités biologiques ».Bien que certains concurrents aient battu Neuralink lors d’essais sur des humains, la technologie brute de l’entreprise se rapproche le plus d’un ordinateur à usage général dans le cerveau. L'implant dispose de plus de 1 000 électrodes pour collecter des données cérébrales, contre environ 16 dans les appareils concurrents. Le matériel Neuralink est une poupée emboîtable de systèmes de traitement, de communication et de charge, comprenant une batterie et une amplification du signal. Les concurrents, quant à eux, doivent toujours connecter leurs implants via des fils à des batteries et à des amplificateurs volumineux de la taille d’un stimulateur cardiaque, qui sont souvent implantés chirurgicalement dans la poitrine d’un patient. La batterie de Neuralink dure quelques heures et peut être rechargée sans fil en quelques heures via une casquette de baseball personnalisée.Une autre décision préférée de Musk consiste à intégrer la fabrication clé en interne, ce qui augmente évidemment le risque financier, mais permet de gagner du temps. Neuralink fabrique même ses propres semi-conducteurs, une étape extrêmement rare dans le secteur des dispositifs médicaux. Il les adapte spécifiquement à ses besoins en matière de faible puissance et de faible chaleur.La priorité lors de l’intervention chirurgicale est d’éviter de créer des saignements ou des tissus cicatriciels dans le cerveau du patient. À cette fin, Neuralink a également construit son propre robot chirurgical.Une fois qu’un chirurgien humain a percé un trou dans le crâne d’un patient, le robot effectue la tâche ultra-délicate consistant à placer les fils entrelacés d’électrodes, que Neuralink appelle fils, dans le cerveau. Le robot est doté de caméras, de capteurs et d'une petite aiguille fraisée au laser qu'il accroche dans une boucle à l'extrémité de chaque fil. Un par un, l’aiguille pousse les 64 fils, chacun bordé de 16 électrodes, dans le cerveau, tout en évitant soigneusement les vaisseaux sanguins. Aucun humain ne serait autorisé à essayer cela étant donné que chaque fil a une épaisseur de 5 microns, soit environ 1/14 du diamètre d'une mèche de cheveux humains. Pour éviter d'endommager les tissus, les fils ont été conçus pour être à la fois fins, souples et robustes et ont été recouverts d'un polymère spécial pour les empêcher de se détériorer au fil des années.La douzaine de robots de Neuralink a réalisé 155 de ces interventions chirurgicales sur des moutons, des porcs et des singes en 2021 et 294 l’année dernière. Chez les sujets humains, la préparation chirurgicale et la craniectomie devraient prendre quelques heures, suivies d'environ 25 minutes pour l'implantation proprement dite. « Les deux dernières années ont été consacrées à la création d'un produit prêt à l'emploi », explique Seo. « Il est temps d’aider un véritable être humain. »Source : NeuralinkQue pensez-vous de l’objectif de Neuralink de connecter le cerveau humain à l’ordinateur ? Est-ce une avancée scientifique ou une menace pour l’humanité ?Quels sont les risques et les bénéfices potentiels des implants cérébraux pour les patients paralysés ? Comment évalueriez-vous le rapport coût-efficacité de cette technologie ?Comment réagiriez-vous si vous appreniez que l’un de vos proches ou de vos collègues a participé à l’essai clinique de Neuralink ? Quelles questions lui poseriez-vous sur son expérience ?Quelle est votre opinion sur le financement de Neuralink par des investisseurs comme Peter Thiel, connu pour ses positions controversées sur la politique, la technologie et la société ? Pensez-vous que Neuralink devrait être plus transparent sur ses sources de financement et ses objectifs ?