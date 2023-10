Le réseau Tor

La cryptomonnaie : un nouveau moyen d’échange basé sur un réseau pair-à-pair

Le pseudonymat du Bitcoin : une cryptomonnaie qui protège l’identité des utilisateurs

du montant de cryptomonnaie que le client souhaitait convertir en espèces ;

d'une commission pour la conversion de cryptomonnaie en espèces.

Un informateur a révélé aux agents qu’il travaillait pour le gang depuis environ 18 mois. Il recevait l’argent comptant par courrier ou en personne, environ trois fois par semaine, et les montants variaient entre 100 000 et 300 000 dollars à chaque fois. Les documents indiquent que les transactions étaient souvent organisées à l’avance sur WhatsApp ou Telegram, et que les participants utilisaient un système de jetons, où ils se communiquaient le numéro de série d’un billet spécifique avant la rencontre, et le montraient à leur arrivée pour s’identifier.Le 28 avril 2023, BRIJESHKUMAR a contacté CS-1 par message WhatsApp (photo ci-dessous), fixant un rendez-vous à 18 h 15 le même jour à un endroit prédéterminé pour remettre 150 000 dollars en espèces à CS-1. BRIJESHKUMAR a également déclaré : « J'ai un jeton pour toi », en référence au numéro de série d'un billet de banque d'un dollar en possession de CS-1, qui serait utilisé lors de l'échange d'argent en main propre.Les enquêteurs ont aussi utilisé les données de localisation des téléphones portables pour suivre les déplacements de “Jay”, l’un des hommes du gang, qui se rendait souvent hors de New York, notamment dans le New Jersey, le Massachusetts, la Géorgie et la Pennsylvanie.Le douest une partie dude l'Internet, où les individus doivent utiliser un logiciel ou une application d'anonymisation appelé "darknet" pour accéder au contenu et aux sites web. Dans le dark web, des marchés criminels fonctionnent, permettant aux individus d'acheter et de vendre des articles illégaux, tels que des drogues, des armes à feu et d'autres matériaux dangereux, dans un plus grand anonymat que sur l'internet traditionnel (parfois appelé clear web ou simplement).Ces sites de marché en ligne utilisent diverses technologies, notamment le réseau Tor (défini ci-dessous) et d'autres technologies de chiffrement, pour garantir que les communications et les transactions sont à l'abri de l'interception et de la surveillance. Les célèbres places de marché du "dark web", également appelées "services cachés", telles que Silk Road, Silk Road, AlphaBay et Hansa (qui ont toutes été fermées depuis par les forces de l'ordre), fonctionnaient de la même manière que les sites commerciaux du "clear web", tels qu'Amazon et eBay, mais proposaient des biens et des services illicites.Le, ou simplement "Tor" (abréviation de "The Onion Router"), est un réseau spécial d'ordinateurs sur Internet, répartis dans le monde entier, conçu pour dissimuler les véritables adresses de protocole Internet ("IP") des ordinateurs qui accèdent au réseau et, par conséquent, la localisation et l'identité des utilisateurs du réseau. Tor permet également aux sites web de fonctionner sur le réseau d'une manière qui dissimule les véritables adresses IP des serveurs informatiques hébergeant les sites web, qui sont appelés « services cachés » sur leCes services cachés fonctionnant sur Tor ont des adresses web complexes, générées par un algorithme informatique, se terminant paret ne sont accessibles qu'au moyen d'un logiciel de navigation web spécifique, y compris un navigateur connu sous le nom de, conçu pour accéder au réseau Tor. AlphaBay et Hansa, mentionnés plus haut, sont des exemples de sites web de services cachés.Tor est disponible sur les téléphones portables utilisant les systèmes d'exploitation Android et Apple. Il suffit d'installer une application qui installe un navigateur internet compatible avec Tor sur le téléphone portable de l'utilisateur, qui achemine ensuite l'adresse IP du téléphone à travers différents serveurs dans le monde entier, ce qui le rend extrêmement difficile à tracer.La cryptomonnaie, un type de monnaie virtuelle, est un moyen de valeur ou d'échange décentralisé, de pair à pair, basé sur un réseau, qui peut être utilisé comme substitut à la monnaie fiduciaire pour acheter des biens ou des services, ou échangé contre de la monnaie fiduciaire ou d'autres cryptomonnaies. Le Bitcoin, le Litecoin et l'Ether sont des exemples de cryptomonnaies. Les cryptomonnaies peuvent exister sous forme numérique sur Internet, dans un dispositif de stockage électronique ou dans des serveurs en cloud.Bien qu'elles ne soient généralement pas stockées sous une forme physique, les clés publiques et privées utilisées pour transférer des cryptomonnaies d'une personne ou d'un lieu à un autre peuvent être imprimées ou écrites sur un morceau de papier ou un autre objet tangible. Les cryptomonnaies peuvent être échangées directement de personne à personne, par l'intermédiaire d'une plateforme de cryptomonnaies ou par d'autres intermédiaires. En règle générale, les cryptomonnaies ne sont pas émises par un gouvernement, une banque ou une entreprise ; elles sont plutôt générées et contrôlées par un logiciel informatique fonctionnant sur un réseau pair-à-pair décentralisé.La plupart des cryptomonnaies ont une, c'est-à-dire un grand livre public distribué, géré par le réseau décentralisé, qui contient un enregistrement immuable et historique de chaque transaction. Les cryptomonnaies ne sont pas illégales aux États-Unis.Le bitcoin est un type de cryptomonnaie. Les paiements ou les transferts de valeur effectués avec des bitcoins sont enregistrés dans la blockchain du bitcoin et ne sont donc pas gérés par un seul administrateur ou une seule entité. Comme indiqué ci-dessus, les particuliers peuvent acquérir des bitcoins par l'intermédiaire des plateformes d'échange (c'est-à-dire des sociétés en ligne qui permettent aux particuliers d'acheter ou de vendre des cryptomonnaies en échange de monnaies fiduciaires ou d'autres cryptomonnaies), de distributeurs automatiques de bitcoins, ou directement auprès d'autres personnes. Les particuliers peuvent également acquérir des cryptomonnaies en les "minant".Une personne peut « miner » des bitcoins en utilisant sa puissance de calcul pour résoudre un algorithme compliqué, vérifier et enregistrer des paiements sur la blockchain. Les personnes sont récompensées pour cette tâche en recevant des unités nouvellement créées d'une cryptomonnaie. Les particuliers peuvent envoyer et recevoir des cryptomonnaies en ligne en utilisant de nombreux types d'appareils électroniques, notamment des ordinateurs portables et des téléphones intelligents. Même si les adresses publiques des personnes effectuant des transactions en cryptomonnaies sont enregistrées sur une blockchain, les identités des personnes ou des entités qui se cachent derrière ces adresses publiques ne sont pas enregistrées sur ces grands livres publics.Toutefois, si une personne ou une entité est liée à une adresse publique, il peut être possible de déterminer quelles transactions ont été effectuées par cette personne ou cette entité. C'est pourquoi les transactions en bitcoins sont parfois qualifiées de « pseudonymes » , ce qui signifie qu'elles sont partiellement anonymes. Bien qu'il ne soit pas complètement anonyme, Bitcoin permet aux utilisateurs de transférer des fonds de manière plus anonyme que ne le permettraient les systèmes bancaires et de crédit traditionnels.Les cryptomonnaies sont stockées dans un compte virtuel appelé portefeuille numérique. Les portefeuilles numériques sont des logiciels qui s'interfacent avec les blockchains et génèrent et/ou stockent des clés publiques et privées utilisées pour envoyer et recevoir des cryptomonnaies. Une clé publique ou une adresse est comparable à un numéro de compte bancaire, et une clé privée est comparable à un code PIN ou à un mot de passe qui permet à un utilisateur d'accéder à la valeur associée à l'adresse publique ou à la clé et de la transférer. Pour effectuer des transactions sur une blockchain, une personne doit utiliser l'adresse publique (ou "clé publique") et l'adresse privée (ou "clé privée").Une adresse publique est représentée par une chaîne de lettres et de chiffres, sensible à la casse, de 26 à 35 caractères. Chaque adresse publique est contrôlée et/ou accessible grâce à l'utilisation d'une clé privée unique correspondante - l'équivalent cryptographique d'un mot de passe ou d'un code PIN - nécessaire pour accéder à l'adresse. Seul le détenteur de la clé privée d'une adresse peut autoriser les transferts de cryptomonnaie de cette adresse vers une autre adresse de cryptomonnaie.Le FBI a identifié un vendeur - un co-conspirateur des accusés ("CC-1") - utilisant un nom d'utilisateur unique sur plusieurs places de marché du darknet et des échanges peer-to-peer. CC-1 proposait un service de conversion de bitcoins ou d'autres cryptomonnaies en espèces, à savoir l'envoi d'espèces par courrier express ou prioritaire du service postal américain à des clients aux États-Unis en échange de cryptomonnaies. Le paiement en cryptomonnaie à CC-1 se composait :Vers le 7 février 2023, les forces de l'ordre ont arrêté un individu qui envoyait des paquets d'argent liquide au nom de CC-1 depuis un bureau de poste du comté de Westchester, dans l'État de New York. Cette personne est devenue une source confidentielle ("CS-1"). CC-1 a été inculpé par un acte d'accusation scellé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district oriental du Kentucky pour violation de la loi. (complot de blanchiment d'argent) et (complot en vue de commettre un délit à l'encontre des États-Unis).Le ou vers le 6 mars 2023, RAJU PATEL, le contrevenant, a contacté CS-1 par message WhatsApp (photo ci-dessous), fixant un rendez-vous à 12 h 15 le même jour à un endroit prédéterminé pour remettre 250 000 dollars en espèces à CS-1, et demandant à CS-1 d'apporter un billet de banque de 1 dollar portant le numéro de série D53973007C. CS-1 avait déjà fourni à CC-1 une photographie d'un billet de 1 dollar portant ce numéro de série.Les institutions financières sont tenues de mener diverses activités de surveillance et de déclaration, y compris le dépôt de déclarations d'opérations sur devises ("CTR") et de déclarations d'activité suspecte. Lorsque les services répressifs ont fermé les quatre places de marché du dark web susmentionnées, ils ont également obtenu des images de leurs serveurs, et les services répressifs ont pu exploiter les données de ces sites pour obtenir des informations sur les clients et les vendeurs qui les utilisaient.Source : Dossier du tribunal Quel est votre avis sur le sujet ?Comment les autorités peuvent-elles détecter, prévenir et combattre ce genre de réseau de blanchiment d’argent utilisant des cryptomonnaies ?Quel est la responsabilité des plateformes de messagerie comme WhatsApp ou Telegram dans la facilitation ou la régulation de ces transactions illégales ?Quelles sont les mesures légales et éthiques à prendre pour protéger les victimes potentielles de ce réseau de blanchiment d’argent ?Pensez-vous que les cryptomonnaies peuvent être utilisées de manière positive et légitime ? Comment ?