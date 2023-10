Musk appelle à des sanctions contre les régulateurs

Malgré la nature spécieuse des objections intempestives de Musk, le personnel de la SEC a tenté de négocier de bonne foi avec Musk pour trouver une autre date et un autre lieu pour son témoignage. Le personnel de la SEC a proposé de mener le témoignage de Musk au bureau de la SEC à Fort Worth, au Texas (le bureau de la SEC le plus proche de la résidence personnelle actuelle de Musk) ou dans tout autre bureau de la Commission, et a proposé plusieurs dates en octobre et novembre 2023. Ces efforts de bonne foi ont été s'est heurté au refus général de Musk de comparaître pour témoigner.

L'agence dispose de « milliers de nouveaux documents »

La SEC dément les allégations de « harcèlement » de Musk

Ce n'est pas la première fois que Musk qualifie de « harcèlement » les mesures d'enquête légitimes du gouvernement. Le Deuxième Circuit a récemment rejeté l'allégation de Musk concernant le « harcèlement » de la SEC en confirmant le refus d'un tribunal de district de la requête de Musk visant à mettre fin à un décret de consentement de la SEC de 2018, la jugeant non étayée... La vague affirmation de Musk concernant le harcèlement de la SEC ici n'est pas non plus étayée. Pour les raisons décrites ci-dessus, l'assignation à comparaître de Musk à la SEC est appropriée et relève du pouvoir de la SEC de mener des enquêtes sur des violations potentielles des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi Elon Musk, alléguant qu'il refuse de comparaître pour témoigner dans le cadre d'une enquête visant à déterminer s'il avait violé la loi fédérale avec ses achats d'actions Twitter. La SEC a demandé à un tribunal fédéral de forcer Musk à témoigner « comme l'exige l'assignation à comparaître ».« L'assignation à comparaître à laquelle Musk n'a pas respecté concerne une enquête non publique en cours menée par la SEC visant à savoir si, entre autres choses, Musk a violé diverses dispositions des lois fédérales sur les valeurs mobilières en relation avec (1) ses achats d'actions Twitter en 2022, et (2 ) ses déclarations de 2022 et les documents déposés auprès de la SEC concernant Twitter », a allégué la SEC dans son procès devant le tribunal de district américain du district nord de Californie.La SEC a déclaré au tribunal qu'elle « recherche le témoignage de Musk pour obtenir des informations qui ne sont pas déjà en possession de la SEC et qui sont pertinentes pour son enquête légale. La SEC a suivi toutes les mesures administratives appropriées requises pour obtenir le témoignage de Musk. Face au refus flagrant de Musk de se conformer à l'assignation à comparaître de la SEC, la SEC demande maintenant à la Cour d'intervenir et d'obliger Musk à se conformer. »La SEC a commencé son enquête en avril 2022 après que Musk a acquis une participation de 9 % dans Twitter et n'a pas divulgué cette participation dans les 10 jours , comme l'exige la loi américaine. Un autre recours collectif en cours allègue que la divulgation tardive de Musk a poussé les investisseurs à vendre des actions Twitter à des prix artificiellement bas. Les achats d'actions de Musk ont eu lieu peu de temps avant qu'il ne conclue un accord pour acheter purement et simplement Twitter.La SEC a déclaré que son « enquête porte bien plus que sur le moment et la substance d’un dépôt particulier auprès de la SEC ; elle concerne également tous les achats d’actions Twitter par Musk en 2022 et ses déclarations et documents déposés auprès de la SEC en 2022 ». Musk a témoigné deux fois l'année dernière, mais s'est opposé à une troisième série de témoignages cette année, affirmant que la SEC utilisait son pouvoir d'assignation à comparaître pour le « harceler », selon le procès.« Aucune des objections de Musk n'a de validité juridique, et il n'a aucune excuse justifiable pour son non-respect de l'assignation à comparaître de la SEC », a déclaré la SEC.Musk a une longue histoire de combat avec la SEC. En réponse à une publication sur le nouveau procès de la SEC, Musk a appelé à une refonte de la SEC et à des « mesures punitives » contre les régulateurs. « Une refonte complète de ces agences est absolument nécessaire, ainsi qu'une commission chargée de prendre des mesures punitives contre les individus qui ont abusé de leur pouvoir de réglementation à des fins personnelles et politiques. Nous avons hâte que cela se produise », a écrit Musk.Musk ne s'est pas présenté pour témoigner le 15 septembre, bien qu'il ait précédemment accepté de comparaître à cette date, a indiqué la SEC. Deux jours avant le témoignage prévu, « Musk a brusquement informé le personnel de la SEC qu'il ne comparaîtrait pas. Musk a tenté de justifier son refus de se conformer à l'assignation à comparaître en soulevant, pour la première fois, plusieurs objections fallacieuses, y compris une objection à San Francisco comme un lieu de témoignage approprié », indique le procès de la SEC.Musk se serait plaint de l'emplacement de San Francisco en soulignant qu'il n'y habitait pas. La SEC a déclaré qu'elle avait proposé de mener le témoignage dans l'un de ses 11 bureaux aux États-Unis*:Musk a comparu à deux reprises pour des séances d'une demi-journée de témoignage par vidéoconférence en juillet 2022. Mais depuis lors, la SEC a déclaré avoir « reçu des milliers de nouveaux documents de diverses parties dans le cadre de son enquête, y compris des centaines de nouveaux documents produits par Musk ». (...) La SEC n'a pas encore eu l'occasion d'interroger Musk sur ces documents et autres informations substantielles qu'elle a obtenues dans le cadre de son enquête depuis le 27 juillet 2022. »Musk s'est opposé à la troisième série de témoignages « au motif que Musk 'a déjà témoigné à deux reprises dans cette affaire' et qu'il n'est pas clair pourquoi la SEC a besoin qu'il comparaisse pour une autre journée de témoignage », selon le procès. Il se serait également opposé « au motif que 'dans le contexte d'une enquête sur le calendrier et le contenu d'une annexe 13G, c'est assez.' »Une autre objection soulevée par Musk concernait la biographie écrite par Walter Isaacson et publiée le 12 septembre. Musk a affirmé que la biographie contenait de nouvelles informations potentiellement pertinentes pour l'affaire et que ses avocats « avaient besoin de temps pour examiner ce matériel ».« La publication de la biographie de Musk ne constitue pas une base légitime pour que Musk évite de se conformer à une assignation à comparaître légalement émise. Quoi qu'il en soit, le refus initial de Musk de se conformer à l'assignation à comparaître a maintenant donné à son avocat suffisamment de temps pour examiner la biographie pour toutes informations pertinentes, et donc cette objection est désormais sans objet en plus d'être juridiquement insuffisante depuis le début », a déclaré la SEC.La SEC a déclaré que parce que l'assignation à comparaître a été émise légalement et que l'agence a satisfait à toutes les conditions administratives préalables, la charge a été transférée à Musk « d'établir une défense affirmative pour ne pas s'être conformé à l'assignation à comparaître... Musk ne peut pas faire face à cette lourde charge ».La SEC a également contesté l'affirmation de Musk selon laquelle l'agence tentait de le « harceler ».Le décret de consentement de 2018 mentionné ci-dessus a été accepté après que Musk a faussement affirmé qu'il avait obtenu un financement pour privatiser Tesla. Le règlement exigeait que Musk et Tesla paient chacun 20 millions de dollars de pénalités, et Musk devait obtenir l'approbation préalable de Tesla pour les tweets ou autres publications sur les réseaux sociaux « qui contiennent, ou pourraient raisonnablement contenir, des informations destinées à la société ou à ses actionnaires ».Musk a également tenté d'éviter une déposition auprès de la Federal Trade Commission concernant une enquête visant à déterminer si Twitter (maintenant nommé "X") s'était conformé à un accord de confidentialité. La société X Corp. de Musk a affirmé que l'enquête en cours de la FTC pour savoir si elle se conformait à l'accord « est devenue incontrôlable et entachée de partialité » et a demandé au tribunal de mettre fin ou de modifier l'accord de confidentialité.Le ministère de la Justice a déclaré à un tribunal en septembre que Musk devrait être destitué dans le cadre de l'enquête de la FTC parce qu'il « possède une connaissance unique et directe de l'état actuel et de l'orientation des pratiques en matière de données de l'entreprise et de ses efforts pour se conformer à l'ordonnance administrative de 2022 » et a qualifié la tentative de X de mettre fin au règlement de « sans fondement ».