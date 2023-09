FTX dépose son bilan après avoir subi un bank run en cryptomonnaies

Ce qu'il faut savoir sur les cryptomonnaies et les escroqueries

Les cryptomonnaies sont une escroquerie

Moyens de paiement : les bitcoins ne sont acceptés presque nulle part, et certaines cryptomonnaies nulle part. Même lorsqu’elle est acceptée, une monnaie dont la valeur peut fluctuer de 10 % ou plus en une seule journée est inutile comme moyen de paiement ;

les bitcoins ne sont acceptés presque nulle part, et certaines cryptomonnaies nulle part. Même lorsqu’elle est acceptée, une monnaie dont la valeur peut fluctuer de 10 % ou plus en une seule journée est inutile comme moyen de paiement ; réserve de valeur : l’extrême volatilité des prix rend également le bitcoin indésirable en tant que réserve de valeur. Et les entrepôts - les bourses d’échange de cryptomonnaies - sont beaucoup moins fiables et dignes de confiance que les banques et les courtiers ordinaires.

Les jumeaux Winklevoss sont surtout connus pour leur querelle amère avec Mark Zuckerberg au sujet du contrôle de Facebook. Récemment, ils se sont retrouvés mêlés à une autre bataille juridique désagréable avec Barry Silbert, dont la société Digital Currency Group possède la banque de cryptomonnaie Genesis, aujourd’hui en faillite.La querelle entre les jumeaux Winklevoss et Silbert est centrée sur Gemini Earn, un programme de compte rémunéré qu’ils ont présenté aux clients comme un moyen de gagner 8 % d’intérêts annuels sur leurs dépôts en monnaie numérique.Genesis Global Capital, l'un des principaux prêteurs de cryptomonnaies, s'est placée sous la protection de la loi américaine sur les faillites en debut d’année , devant au moins 3,4 milliards de dollars à ses créanciers après avoir été renversée par une déroute du marché avec la bourse FTX et le prêteur BlockFi. L'entreprise avait récemment été accusée par les régulateurs américains de la Securities and Exchange Commission (SEC) de vendre illégalement des cryptomonnaies.La société de cryptomonnaie a gelé les rachats de ses clients le 16 novembre 2022 après que l'effondrement de la principale bourse FTX a provoqué une onde de choc dans le secteur de la cryptomonnaie. L'insolvabilité de Genesis est liée à la faillite de FTX, qui a fait faillite en novembre dernier sur fond d'allégations de fraude. Le FBI a saisi les domaines web de Genesis Market conformément à une ordonnance du tribunal de district des États-Unis pour le district oriental du Wisconsin, selon l'avis de saisie.Le FBI a baptisé cette opération d'Opération Cookie Monster, en référence à la vente par le forum d'informations provenant des navigateurs web appelées « cookies », selon l'avis de saisie. Actif depuis environ cinq ans, Genesis Market a joué un rôle clé en permettant aux cybercriminels d'accéder à des ordinateurs piratés pour réaliser d'autres formes de fraude telles que l'usurpation d'identité et les attaques par rançongiciel.Actif depuis 2018, Genesis Market avait pour slogan « Notre magasin vend des bots avec des logs, des cookies et leurs véritables empreintes digitales ». Les clients pouvaient rechercher des systèmes compromis à l'aide de diverses options, notamment par adresse Internet ou par noms de domaine spécifiques associés à des informations d'identification volées.Les jumeaux sont les cofondateurs de Gemini, une bourse d'échange de monnaies numériques autrefois florissante, qui a connu cette année des licenciements et une chute du volume des transactions. Quelque 900 millions de dollars de dépôts de clients de Gemini ont été gelés le 16 novembre dernier, après que Genesis a été exposée à l'effondrement de l'empire FTX de Sam Bankman-Fried, en disgrâce, et contrainte de suspendre les retraits.La querelle entre les jumeaux Winklevoss et Silbert est centrée sur, un programme de compte rémunéré qu'ils ont présenté aux clients comme un moyen de gagner 8 % d'intérêts annuels sur leurs dépôts en monnaie numérique. La société des jumeaux, Gemini, a retiré l'argent de Genesis, le prêteur du programme Earn, le 9 août de l'année dernière, selon un examen des courriels et des documents internes obtenus par le Post et des entretiens avec des sources familières avec l'affaire.En début de cette année, les procureurs fédéraux ont saisi près de 700 millions de dollars d'actifs du fondateur de FTX , Sam Bankman-Fried, en grande partie sous la forme d'actions Robinhood.Bankman-Fried aurait déclaré aux investisseurs que sa seconde société Alameda Research devait environ 10 milliards de dollars à FTX. Selon des sources au fait du dossier, FTX aurait accordé des prêts à Alameda en utilisant l'argent que les clients avaient déposé sur la bourse à des fins de négociation, une décision que Bankman-Fried a décrite comme un mauvais jugement.« Ils ont ébranlé nos marchés financiers avec une fraude de plusieurs milliards de dollars. Et ils ont corrompu nos politiques avec des dizaines de millions de dollars de contributions illégales aux campagnes électorales. Ces crimes exigent une justice rapide et certaine et c'est exactement ce que nous recherchons dans le district sud de New York », a déclaré le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, dans un communiqué.FTX a déposé son bilan lorsqu'elle s'est retrouvée à court d'argent après avoir subi l'équivalent en cryptomonnaies d'un. Bankman-Fried est resté libre grâce à une caution personnelle de 250 millions de dollars qui lui permet de rester chez ses parents en Californie. Il a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait escroqué des milliards de dollars à des investisseurs avant que son entreprise ne s'effondre.Les cryptomonnaies sont utilisées pour diverses raisons, notamment pour effectuer des paiements rapides, éviter les frais de transaction des banques traditionnelles et offrir un certain anonymat. Certaines personnes détiennent des cryptomonnaies à titre d’investissement, espérant que leur valeur augmentera. Il existe plusieurs façons d’acheter des cryptomonnaies, notamment via une bourse, une application, un site web ou un distributeur automatique de cryptomonnaies.Les cryptomonnaies sont stockées dans un portefeuille numérique, qui peut être en ligne, sur votre ordinateur ou sur un disque dur externe. Un portefeuille numérique est associé à une adresse de portefeuille, généralement une longue chaîne de chiffres et de lettres. Il est important de noter que si quelque chose arrive à votre portefeuille ou à vos fonds en cryptomonnaies (par exemple, si votre plateforme d’échange fait faillite, si vous envoyez des cryptomonnaies à la mauvaise personne, si vous perdez le mot de passe de votre portefeuille numérique ou si votre portefeuille numérique est volé ou compromis), il peut être difficile voire impossible de récupérer vos fonds.Les cryptomonnaies sont des monnaies numériques qui n’existent généralement que sous forme électronique. Elles peuvent être achetées via un téléphone, un ordinateur, un site web ou un distributeur automatique de cryptomonnaies. Le bitcoin et l’éther sont deux exemples bien connus de cryptomonnaies, mais il en existe de nombreuses autres et de nouvelles sont constamment créées. Selon certains analystes, le bitcoin est la plus grande escroquerie de l'histoire. Il s'agit d'un gigantesque système de fraude, comme le monde n'en a jamais vu.Il s’agit d’un colossal système de(un stratagème de manipulation du marché dans lequel certaines personnes cherchent à tirer profit de manière contraire à l'éthique afin d'obtenir le meilleur retour sur leurs actions.), comme le monde n’en a jamais vu. Dans ce type de jeu, les promoteurs « gonflent » le prix d’un titre en créant une frénésie spéculative, puis « vendent » une partie de leurs avoirs à des prix artificiellement élevés. Et certaines cryptomonnaies sont de pures fraudes. Ernst & Young estime que 10 % de l’argent collecté dans le cadre d’offres initiales de cryptomonnaies a été volé.Les perdants sont des acheteurs mal informés pris dans la spirale de la cupidité. Le résultat est un transfert massif de richesses des familles ordinaires vers les promoteurs de l’Internet. Et « massif » est un euphémisme : 1 500 cryptomonnaies différentes enregistrent aujourd’hui plus de 300 milliards de dollars de « valeur ». Il est utile de comprendre qu’un bitcoin par exemple n’a aucune valeur. Les promoteurs affirment que les cryptomonnaies ont de la valeur en tant que moyen de paiement, réserve de valeur et/ou objet en soi. Aucune de ces affirmations n’est vraie.une chose en soi : un bitcoin n’a pas de valeur intrinsèque. Il n’a de valeur que si les gens pensent que d’autres personnes l’achèteront à un prix plus élevé - c’est la théorie du plus grand imbécile.Les transactions en bitcoins sont parfois présentées comme instantanées et presque gratuites, mais elles sont souvent relativement lentes et coûteuses. Il faut environ une heure pour qu'une transaction en bitcoins soit confirmée, et le système bitcoin est limité à cinq transactions par seconde. MasterCard peut traiter 38 000 transactions par seconde. Transférer 100 dollars d'une personne à une autre coûte environ 6 dollars en utilisant un échange de cryptomonnaies, et bien moins d'un dollar en utilisant un chèque électronique.Le bitcoin est un gaspillage absurde de ressources naturelles. En raison de sa forte intensité informatique, il faut autant d'électricité pour créer un seul bitcoin - un processus appelé « minage », que pour alimenter un foyer américain moyen pendant deux ans. Si le bitcoin était utilisé pour une grande partie du commerce mondial (ce qui n'arrivera pas), il consommerait une très grande partie de l'électricité mondiale, détournant ainsi de l'énergie rare à des fins utiles.Les jumeaux, cofondateurs de Gemini, ont déclaré qu'ils avaient essayé de se retirer du partenariatà la mi-octobre 2022, mais que le milliardaire Barry Silbert, dont la société Digital Currency Group possède la banque de cryptomonnaie Genesis, les avait convaincus de ne pas le faire. « En s'appuyant directement sur les fausses déclarations de Silbert, Gemini a choisi de retarder la résiliation du programmeet de ne pas explorer la possibilité d'une résiliation plus rapide ou d'autres mesures de redressement, comme Gemini l'aurait fait si Silbert avait dit la vérité », peut-on lire dans leur déclaration.Étant donné que le débat sur la question de savoir si les cryptomonnaies sont des titres est encore en cours dans plusieurs affaires judiciaires, la légalité du retrait des jumeaux Winklevoss est sujette à interprétation, selon John Coffee, expert en droit des valeurs mobilières et professeur à la Columbia Law School. Quoi qu'il en soit, Coffee estime que ce retrait est "douteux" pour toute entreprise se présentant comme un opérateur légitime.« Un minimum de respect pour les clients exigerait qu'un courtier ou un entrepreneur financier crédible révèle qu'il liquide ses propres investissements lorsqu'il vous en vend de grandes quantités », a déclaré Coffee.Même si la législation existante sur les valeurs mobilières ne s'applique pas, Gemini et ses cofondateurs pourraient être confrontés à des problèmes juridiques sous la forme de recours collectifs ou de plaintes pour fraude, selon James Park, ancien procureur général adjoint au bureau de protection des investisseurs du ministère de la justice de l'État de New York.Sources : USA Times, Business NewsQuelles seraient selon vous, les motivations des jumeaux Winklevoss pour retirer leurs actifs de Gemini avant l’effondrement de la société ?Quelles peuvent être les conséquences juridiques et éthiques de leur décision pour eux-mêmes et pour leurs clients ?Pensez-vous que Barry Silbert et sa société Genesis ont une responsabilité dans la faillite de Gemini ?Quelles sont les leçons à tirer de cette affaire pour les investisseurs et les régulateurs du secteur des cryptomonnaies ?