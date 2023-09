Fin 2018, Microsoft remportait un contrat gouvernemental de 480 millions de dollars prévoyant la fourniture à l'armée américaine de prototypes de casques de réalité mixte destinés à des missions de combat et d'entraînement. Le contrat, qui pourrait éventuellement conduire l’armée à acheter plus de 100 000 casques, est destiné à augmenter la force létale des soldats en améliorant leur capacité à détecter, à décider et à s’engager devant l’ennemi. Le projet porte le nom de code IVAS (Integrated Visual Augmentation System) et les lunettes intelligentes qui seront fournies de l'armée américaine sont basées sur le casque de réalité mixte HoloLens de Microsoft.Les casques peuvent également relayer des flux vidéo. Par exemple, grâce à une nouvelle fixation de canon, les soldats peuvent même voir dans les coins. « Le projet offre une meilleure connaissance de la situation, permettant le partage d'informations et la prise de décision dans une variété de scénarios. Microsoft travaille en étroite collaboration avec l'armée américaine et ensemble nous avons été les pionniers de la conception centrée sur le soldat pour permettre le prototypage rapide d'un produit afin de fournir aux soldats les outils et les capacités nécessaires à l'accomplissement de leur mission », a écrit Microsoft dans un communiqué annonçant le contrat.La première version de test des casques IVAS a été livrée à l'armée américaine l'année dernière. Mais les rapports de tests initiaux de 2022 ont révélé qu'ils provoquaient des maux de tête, des nausées et une fatigue oculaire chez les soldats lors des tests. Les casques problématiques faisaient partie d'une commande de 5 000 casques dont l'armée a commencé à prendre livraison en septembre 2022. Une note envoyée au ministère américain de la Défense a demandé à ce que les casques IVAS soient affinés avant d'être prêts pour les soldats. Un des testeurs est même allé jusqu'à déclarer : « cet appareil nous aurait tués dans des conditions réelles d'opération ».Cela dit, mercredi, un nouveau rapport a signalé que les plus récents casques IVAS, qui en sont à la version 1.2, ont démontré des améliorations en matière de fiabilité, de performances des capteurs à faible luminosité et de format. Selon David Patterson, un porte-parole de l'armée américaine, les nouveaux casques IVAS ont été livrés à la fin du mois de juillet et évalués par deux escouades de soldats à la fin du mois d'août. Il explique dans un courrier électronique que les soldats ont réagi positivement aux nouveaux casques. Les problèmes de nausées et des vertiges qui ont interrompu le déploiement des versions antérieures semblent donc avoir été résolus.Cela a permis à Microsoft de signer un autre contrat avec l'armée américaine. L'armée américaine a passé un nouveau contrat le 5 septembre pour des casques supplémentaires et pour évaluer la capacité de Microsoft à en produire en grandes quantités. Patterson n'a pas divulgué le montant du contrat ni la quantité. Les futurs casques devraient servir de support à un test de combat opérationnel intense entre avril et juin 2025. S'il est concluant, il conduira à un déploiement massif des casques IVAS. Selon les chiffres du rapport, l'armée américaine aurait prévu de dépenser jusqu'à 21,9 milliards de dollars dans les dix prochaines pour acquérir 121 000 de ces dispositifs.Ce montant permettrait également à l'armée américaine d'acquérir des pièces de rechange et des services de soutien si toutes les options sont exercées. Pour rappel, le Congrès américain avait rejeté au début de l'année une demande de l'armée américaine pour financer l'achat de 6 900 casques IVAS. Au lieu de cela, le Congrès a réduit les 400 millions de dollars de financement demandés par l'armée à seulement 40 millions de dollars pour améliorer le système. L'armée a accordé à Microsoft cette somme, ainsi que 125 millions de dollars supplémentaires pour poursuivre le développement. Mais les derniers tests concluants d'août pourraient changer la donne.La technologie HoloLens de Microsoft continue de vivre dans ces casques militaires spéciaux, et semble être de plus en plus adaptée à ce cas d'utilisation. En revanche, le développement des cas d'utilisation domestique et professionnelle des casques HoloLens semble avoir été abandonné à la suite des licenciements qui ont touché les équipes concernées en janvier dernier. Microsoft a licencié 10 000 personnes cette année. Toute l'équipe derrière AltSpaceVR, acquise par Microsoft en 2017, ainsi que l'équipe Mixed Reality Tool Kit semblent avoir été supprimées dans leur intégralité. AltSpaceVR était l'une des principales plateformes sociales de réalité virtuelle.La fin de l'équipe d'AltSpaceVR semble avoir enterré complètement les ambitions de Microsoft dans le domaine du métavers. Tout porte à croire que l'équipe Microsoft Mesh va prendre sa place, mais il reste à voir à quel point l'entreprise est engagée dans le concept de métavers. Quoiqu'il en soit, ces licenciements jettent de sérieux doutes sur l'avenir de la plateforme HoloLens. Selon des analystes, si les futurs casques IVAS répondent aux attentes de l'armée américaine, Microsoft pourrait être tentée à l'avenir de réserver HoloLens à un usage strictement militaire, en raison de la concurrence de Meta dans le domaine civile et de l'arrivée d'Apple sur le marché.Par ailleurs, il est important de rappeler que le contrat pour la fourniture des casques intelligents IVAS à l'armée américaine est l'un des contrats gouvernementaux les plus controversés aux États-Unis. Même les propres employés de Microsoft s'opposent à l'exécution de ce contrat. Ainsi, dans une lettre ouverte de 2019 signée par plus de 100 ingénieurs de Microsoft, ils ont demandé à leur employeur d'annuler le contrat IVAS, de cesser le développement de toutes les technologies d'armement et de nommer un comité d'examen éthique indépendant et externe. Ils estiment que ce développement éloigne la firme de Redmond des valeurs qu'elle défend.« Nous sommes alarmés par le fait que Microsoft travaille à fournir des technologies d'armement à l'armée américaine, aidant le gouvernement d'un pays à augmenter la létalité en utilisant des outils que nous avons construits. Nous n'avons pas signé pour développer des armes et nous exigeons d'avoir notre mot à dire sur la manière dont notre travail est utilisé », peut-on lire dans la lettre. Bien sûr, la lettre n'a pas eu le retour escompté et beaucoup se demandent si les signataires de la lettre n'ont pas subi des représailles de la part de leur employeur. Plus tard, en février 2019, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a farouchement défendu le contrat IVAS.« Nous avons été très transparents à propos de cette décision et nous poursuivrons ce dialogue [avec les employés] », a-t-il déclaré lors d'un entretien avec CNN. Pour autant, la position de l’entreprise concernant sa collaboration avec l’armée n’a pas bougé d’un iota. Nadella s’est voulu clair et ferme sur la question en affirmant qu’il ne refuserait pas la technologie aux gouvernements démocratiques. « Nous avons décidé que nous n’allions pas refuser la technologie aux institutions que nous avons choisies dans les démocraties afin de protéger les libertés dont nous jouissons », a-t-il déclaré à CNN Business lors du Mobile World Congress (MWC) de 2019.Selon les analystes, il est compréhensible que les employés de Microsoft ne soient pas toujours enthousiastes à l'idée de travailler pour une entreprise ayant des liens aussi étroits avec l'armée. Microsoft entretient une relation de longue date avec l'armée américaine. En 2019, la firme de Redmond a décroché le contrat JEDI qui vise à fournir des services de cloud au département américain de la Défense. L'attribution du contrat a été contestée par Amazon, mais le contrat semble avoir été annulé.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du succès des récents casques IVAS de Microsoft lors des tests ?Qu'est-ce que l'apparition de ces casques intelligents signifierait pour le futur de la guerre ?Selon vous, l'exécution du contrat IVAS par Microsoft répond-elle à l'éthique ? Pourquoi ?Selon vous, la technologie doit-elle être utilisée pour augmenter la force létale des soldats ?Que pensez-vous de l'opposition des propres employés de Microsoft au contrat IVAS ?