Comment s'est déroulé le deuxième trimestre d'Uber ?

Uber a enregistré mardi un bénéfice de 394 millions de dollars au cours du deuxième trimestre, contre une perte de 2,60 milliards de dollars un an plus tôt. Ce résultat est supérieur à la perte de 18 millions de dollars à laquelle s'attendaient les analystes interrogés par FactSet. Il est principalement dû au bénéfice d'exploitation, qui s'est élevé à 326 millions de dollars ;

le chiffre d'affaires d'Uber a augmenté de 14 % pour atteindre 9,23 milliards de dollars. Ses réservations brutes, ou la valeur totale des transactions sur son application, ont augmenté de 16 % pour atteindre 33,60 milliards de dollars. Les réservations sont révélatrices de la demande des consommateurs, tandis que les recettes correspondent à la part qu'Uber en tire ;

Uber prévoit que les réservations brutes se situeront entre 34 et 35 milliards de dollars pour le trimestre en cours. Les analystes interrogés par FactSet s'attendent à des réservations de 34,09 milliards de dollars au troisième trimestre.

Qu'est-ce qui a affecté les résultats de l'entreprise ?

la division de fret d'Uber, qui transporte des marchandises pour le compte d'entreprises et représente généralement moins d'un quart du chiffre d'affaires, n'a pas été aussi performante. Les réservations et les revenus de cette unité ont chuté de 30 % au cours du trimestre ;

Uber a développé la publicité sur son application, atteignant un chiffre d'affaires de 650 millions de dollars au cours du trimestre. Uber a maîtrisé ses coûts en se montrant plus discipliné sur les dépenses liées aux réductions accordées aux consommateurs et aux incitations offertes aux chauffeurs. La société a déclaré qu'elle était parvenue à mieux combiner les livraisons et à réduire les erreurs, ce qui a permis d'améliorer son efficacité opérationnelle ;

Uber a supprimé des centaines d'emplois cette année, principalement dans les ressources humaines, le fret et les opérations de livraison de nourriture à l'étranger. Ces suppressions, qui représentent collectivement moins de 3 % du personnel, n'ont pas été aussi spectaculaires que celles de bon nombre de ses homologues du secteur de la technologie. L'entreprise a été plus agressive en matière de licenciements en 2020, au cours des premiers mois de la pandémie de la Covid-19.

Uber Technologies a enregistré son tout premier bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, une étape importante dans ses efforts à long terme pour enrayer les pertes dans ses activités de transport de personnes et de livraison de nourriture. Les résultats des trois mois écoulés jusqu'en juin sont dus à une croissance solide des deux activités principales d'Uber, le nombre de trajets aux États-Unis et au Canada ayant dépassé pour la première fois les niveaux prépandémiques et la demande de livraison étant restée forte malgré la réouverture de restaurants. C'est la première fois depuis sa création en 2009 que l'entreprise annonce avoir été rentable.Uber avait auparavant connu l'une des expansions mondiales les plus ambitieuses jamais entreprises par une startup technologique, en puisant dans des montagnes de capitaux bon marché pour subventionner les trajets et s'emparer de parts de marché. Mais pour le deuxième trimestre de cette année, elle a déclaré un bénéfice avant impôt de 326 millions de dollars, ce qui constitue un revirement par rapport à la perte d'exploitation de 713 millions de dollars subie un an plus tôt. Les performances opérationnelles ont permis à Uber de dégager un bénéfice net au cours du trimestre. Notons qu'Uber a déjà enregistré des bénéfices après impôts par le passé.Toutefois, cela était dû à des gains d'investissement qui ont compensé les pertes de ses activités. Uber a également publié des prévisions plus élevées que prévu pour le trimestre en cours. Elle a prédit que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement atteindrait 975 millions de dollars à 1,025*milliards de dollars, alors que Wall Street l'estimait à 915 millions de dollars. Voici quelques-uns des chiffres publiés mardi par l'entreprise :Dara Khosrowshahi, directeur général d'Uber, a déclaré que le retour à la rentabilité de l'entreprise ainsi que son flux de trésorerie disponible trimestriel de plus d'un milliard de dollars reflétaient "une exécution disciplinée, une audience record et un engagement fort". « Avec une rigueur continue autour des coûts et une approche d'allocation de capital équilibrée, nous sommes bien positionnés pour maintenir une forte génération de bénéfices supplémentaires. Nous savons également que les attentes - à juste titre - ne font que croître », a déclaré Khosrowshahi. Uber a annoncé que le directeur financier Nelson Chai quitterait ses fonctions en janvier.La recherche de son successeur est en cours. Chai a rejoint Uber en tant que directeur financier en 2018 et a dirigé l'introduction en bourse de la société un an plus tard. Il a supervisé des transactions majeures, notamment l'acquisition de Postmates par Uber en 2020. Par ailleurs, les résultats montrent qu'Uber a mieux résisté à l'inflation et à l'incertitude économique que ses rivaux. Lyft, qui publiera ses résultats du deuxième trimestre le mois prochain, a déclaré au début de l'année qu'il réduirait ses tarifs après avoir régulièrement perdu des parts de marché au profit d'Uber depuis le début de la pandémie de coronavirus.Le nombre de trajets effectués par les chauffeurs Uber aurait augmenté de 22 % pour atteindre 2,3 milliards, soit environ 25 millions par jour en moyenne. Les actions d'Uber ont chuté d'environ 6 % dans les échanges de mardi, après avoir atteint lundi leur plus haut niveau en deux ans. Uber semble n'avoir pas été trop affecté par les récents scandales, en particulier les Uber Files. Publiés en juillet de l'année dernière, les Uber Files ont révélé comment Uber a implanté son activité dans de nombreux pays et tenté de faire changer la législation à son avantage en menant une stratégie d'influence auprès et à l'aide de personnalités politiques de premier plan.Il s'agit d'une gigantesque fuite de données concernant plus de 124 000 documents confidentiels d'Uber. Les documents ont révélé qu'Uber a enfreint les lois et a tenté de renforcer son soutien en courtisant discrètement les Premiers ministres, les présidents, les milliardaires, les oligarques et les barons des médias. Ils révèlent, par exemple, que l'entreprise s'est secrètement fait aider par le président français Emmanuel Macron alors qu'il était encore ministre. L'entreprise de VTC serait même jusqu'à aller utiliser un kill switch lors de raids pour empêcher la police de voir les données. (La fuite s'étend sur une période de cinq ans, entre 2013 à 2017.)