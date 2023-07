Internet des années 90 : quand 20 heures successives en ligne pouvaient être à l'origine du courriel du président d'un organisme fournisseur de services Internet

De : Eugene J. Fourney III

Date : 18 décembre 1998 11:21 AM 18 décembre 1998 11:21 AM

Sujet : En ligne pendant 20 heures d'affilée



Je vous remercie d'avoir permis à NetWorks de fournir un service Internet.



Je vous écris parce qu'en vérifiant le système ce matin, j'ai remarqué que votre compte était connecté depuis plus de 20 heures.

j'ai remarqué que votre compte était connecté depuis plus de 20 heures.



Notre service est illimité, mais nous vous demandons d'utiliser réellement la connexion lorsque vous êtes connecté.

connexion pendant qu'il est connecté. Cela n'a pas été le cas à l'occasion avec votre compte.



Nous devons vous demander de prendre des mesures pour vous assurer que vous vous déconnectez après une session. session. Nos ressources doivent être partagées entre de nombreux clients, et la seule façon d'y parvenir est de fermer la connexion lorsqu'on ne l'utilise pas activement. connexion lorsqu'ils ne l'utilisent pas activement.



Veuillez nous aider en vérifiant les paramètres de votre composeur et en le configurant de manière à ce qu'il se déconnecte après 30 minutes d'inactivité. Veuillez également décocher l'option de votre programme de messagerie qui vérifie automatiquement le courrier toutes les 10

minutes, ou réglez-la sur un nombre supérieur à 30 minutes.



Si vous avez besoin d'aide pour localiser ces paramètres ou si vous souhaitez en discuter plus avant, veuillez me contacter à l'adresse suivante

de cette question, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse électronique ou à nos bureaux au

518-0351 ou 518-8034.



Mes premières aventures par modem (avec un BBS) ont eu lieu en 1992, si bien qu'à la fin de 1998, j'avais l'impression d'être un vétéran de l'Internet. Je gérais mon propre site web et celui de l'entreprise de mon père. Je jouais fréquemment à des MUSH, des MUD et Ultima Online, et j'étais également actif sur un chat graphique multi-utilisateurs appelé WorldsAway. J'utilisais ICQ pour parler avec mes amis et j'étais classé au jeu de dames sur Yahoo ! Games. Il y avait tant de choses à faire sur l'internet, même en 1998. Mais récemment, je me suis mis à réfléchir : Existe-t-il un autre moyen de savoir exactement ce que je faisais ce jour-là ? J'ai la plupart de mes fichiers de l'époque, alors je les ai récemment parcourus et j'ai découvert des journaux d'un MUSH (transcriptions de fichiers texte) datés du 16 décembre et d'un MUD quelques jours plus tard. J'ai également trouvé des captures d'écran de WorldsAway datant de la même époque. Sur WorldsAway, on recevait de la monnaie du monde toutes les heures ou presque où l'on restait connecté, si bien qu'il m'arrivait de tourner au ralenti avec un outil spécial qui vous évitait de vous faire kicker.



Le 18 décembre était un vendredi. Si l'on prend l'heure du courriel (11 h 21) et que l'on soustrait 20 heures, cela signifie que la connexion a commencé vers 15 h 21 le jeudi 17 décembre. D'après un vieux calendrier du lycée que j'ai trouvé, les vacances de Noël devaient commencer le lundi suivant, et le 18 était un jour de rattrapage d'examen, donc j'avais probablement un jour de congé. Il est donc tout à fait possible que je sois resté éveillé toute la nuit du 17 décembre à naviguer sur les autoroutes de l'information.



Le point de vue du fournisseur d'accès

Benj Edwards est journaliste spécialisé dans l'IA et l'apprentissage automatique. Et le fait d'être un archiviste de données amateur lui a bien servi au cours de sa carrière d'écrivain spécialisé dans la technologie. Il y a environ huit ans, il a décidé de rechercher dans ses archives d'anciens fichiers de courrier électronique et de les importer dans Apple Mail pour OS X, en les organisant par ordre chronologique afin de pouvoir les consulter en un seul endroit. Il a trouvé des courriels Internet remontant à 1995, lorsqu’il a commencé à utiliser un client POP3 au lieu de Pine. En parcourant des courriels datant de 1998, Edwards a trouvé une curieuse pépite d'une autre époque.Benj Edwards dit se souvenir vaguement d'avoir reçu cet e-mail et d'avoir pensé que c'était ridicule parce que la connexion était censée être "illimitée". Sa famille payait à NetWorks une redevance mensuelle (un "plan familial" de 24,95 dollars pour trois identifiants) qui leur permettait, à son père, à son frère et à lui, de se connecter à Internet autant qu’ils le vouliaient, c'est du moins ce que Edwards pensait.Edwards a utilisé un fournisseur d'accès à distance, entre 1995 et 2000, ce qui signifie qu’il devait appeler le fournisseur d'accès à l'aide d'une ligne téléphonique en cuivre ordinaire et d'un modem d'accès à distance fonctionnant à une vitesse comprise entre 14,4Kbps et 56Kbps au fil des ans. Étant donné que la plupart des gens utilisaient également leurs lignes téléphoniques pour parler, on partait du principe que la plupart des appels vers le fournisseur d'accès seraient temporaires. Si votre ligne était occupée, vous manquiez les appels entrants. Dans ce cas, les parents de Edwards avaient installé une deuxième ligne téléphonique exclusivement pour son BBS en 1993 afin qu’il puisse passer autant de temps en ligne que nécessaire sans se soucier de bloquer les appels téléphoniques entrants de toute la famille.L'un des principaux problèmes avec le courrier électronique était qu'il laissait entendre que Edwards n'utilisait pas sa connexion Internet pendant ces 20 heures. Alors qu’il dit être sûr qu’il utilisait, et pas seulement pour vérifier automatiquement son courrier électronique toutes les 30 minutes, comme le suggère l'e-mail :En fouillant davantage dans ses archives, Benj Edwards découvre des courriels similaires de NetWorks ou de son président Gene Fourney datant de 1999 et 2000, faisant référence au fait d'être connecté 24 heures sur 24 sans aucune activité. Un courriel un peu plus ancien, daté du 3 décembre 1998, le remerciait (d'une manière impersonnelle, sous forme de lettre) de « travailler à la réduction de son utilisation », suggérant que la tentative de réduire le nombre d'appelants qui encombraient les lignes téléphoniques était un phénomène courant chez NetWorks.Apparemment, ce problème s'est également posé à d'autres fournisseurs d'accès à distance à la même époque. Après avoir récemment publié le courriel du 18 décembre 1998 sur Twitter et Bluesky, Edwards commencé à recevoir des commentaires d'anciens employés du fournisseur d’accès internet. Sur Twitter, Jim Antoniou a écrit : « J'ai travaillé pour un petit fournisseur d'accès à distance de 95 à 98 et nous faisions la même chose : avertir les gros utilisateurs de leur consommation. Nous ne le faisions pas souvent, mais nous avions une poignée d'utilisateurs qui ne se déconnectaient jamais. Nous leur suggérions de passer au RNIS, qui offrait une option illimitée ».Un autre utilisateur de Twitter a écrit : « J'ai travaillé pour un petit fournisseur d'accès à distance à la fin des années 90. Le vendredi soir, les gens appelaient parfois pour se plaindre de signaux occupés si l'un des pools d'accès à distance était plein. Je vérifiais le système et réinitialisais les ports de ceux qui étaient connectés le plus longtemps afin de libérer quelques lignes ».Même AOL a eu un problème avec les plans Internet illimités. Après être passé d'une facturation horaire à un temps de connexion illimité en octobre 1996, cinq clients en colère ont intenté un procès à AOL parce que l'augmentation de la demande engorgeait les réseaux d'AOL. (Avant cela, AOL était facturé 9,95 dollars par mois avec cinq heures gratuites, plus 2,95 dollars pour chaque heure supplémentaire, ou 19,95 dollars pour 20 heures gratuites, plus 2,95 dollars pour chaque heure supplémentaire).Benj Edwards souligne : « Il est intéressant de noter que si, en 1998, je me suis d'abord concentré sur l'injustice supposée de ne pas disposer d'un temps d'accès à l'internet "illimité" (ou sur les implications du courrier électronique), aujourd'hui, je comprends les limites de l'occupation d'une ligne téléphonique qui pourrait potentiellement être utilisée par d'autres clients ».Quel est votre avis sur le sujet ?Avez-vous connu l'internet de cette époque ? Si oui, pouvez-vous partagez vos différentes expériences ?