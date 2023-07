La Commission annonce l'ouverture d'une enquête

La première enquête antitrust européenne en près de 15 ans

En mai 2020, le PDG de Slack, Stewart Butterfield, a déclaré que Microsoft Teams n'était pas un concurrent de Slack . Dans un entretien, Butterfield a révélé qu’au sein de sa structure, la société estime que « Microsoft a peut-être la préoccupation malsaine de chercher à nous tuer, et Teams est le véhicule pour le faire ». Il a rappelé que Slack a évidemment ses propres fonctionnalités d'appel vocal et vidéo, mais que ce n'est pas l'objectif principal de l'application, et souvent, les entreprises intègrent Zoom ou WebEx de Cisco à la place. Pendant la pandémie, Microsoft a déplacé les entreprises de Skype Entreprise vers Teams, qui se concentraient traditionnellement sur les appels vocaux et vidéo.Pourtant, le 14 juillet 2020, l'entreprise a porté plainte contre Microsoft devant la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles. Dans un communiqué de presse, la messagerie assure que sa plainte apporte des détails sur les pratiques illégales et anticoncurrentielles de Microsoft consistant à abuser de sa position dominante sur le marché pour éteindre la concurrence en violation du droit de la concurrence de l’Union européenne. Elle reproche à Microsoft de profiter de sa position de force sur le segment professionnel pour imposer son service rival Teams et écraser toute concurrence. Elle indique notamment que Microsoft a illégalement lié son produit Teams à sa suite de productivité Office dominante sur le marché, obligeant son installation auprès de millions d'utilisateurs, bloquant sa suppression et cachant le coût réel pour les entreprises clientes.« Nous sommes convaincus que nous gagnons sur les mérites de notre produit, mais nous ne pouvons ignorer les comportements illégaux qui privent les clients de l’accès aux outils et aux solutions qu’ils souhaitent », a déclaré Jonathan Prince, vice-président des communications et des politiques chez Slack. « Slack menace la mainmise de Microsoft sur la messagerie professionnelle, la pierre angulaire d’Office, ce qui signifie que Slack menace le verrouillage de Microsoft sur les logiciels d’entreprise. »« Mais il s'agit d'un problème beaucoup plus important qu'un différend Slack contre Microsoft - il s'agit ici d'un proxy pour deux philosophies très différentes pour l'avenir des écosystèmes numériques, les passerelles contre les gardiens », a déclaré Prince. « Slack propose une approche ouverte et flexible qui aggrave la menace pour Microsoft, car il s'agit d'une passerelle vers une technologie innovante et de premier ordre qui rivalise avec le reste de la pile de Microsoft et donne aux clients la liberté de créer des solutions qui répondent à leurs besoins. Nous voulons être les 2% de votre budget logiciel qui rendent les 98% restants plus précieux; ils veulent à chaque fois les 100% de votre budget. »L’utilisation du produit Teams de Microsoft a fortement augmenté pendant la pandémie, lorsque les confinements et la distanciation sociale ont contraint toute l’Europe à travailler à distance. Teams a été lancé en 2017 et comptait 2 millions d’utilisateurs la première année, selon Statista. En 2019, ce chiffre est passé à 20 millions, mais après l’épidémie de Covid, le nombre d’utilisateurs a explosé et atteint 270 millions à la fin de 2022.Après examen de la plainte, l'Union européenne a décidé d'ouvrir une enquête sur les pratiques de Microsoft.La Commission européenne a ouvert une enquête formelle afin de déterminer si Microsoft a enfreint les règles de concurrence de l'UE en liant ou en groupant son produit de communication et de collaboration Teams avec ses suites populaires pour les entreprises Office 365 et Microsoft 365.Microsoft est une entreprise technologique mondiale qui propose des logiciels de productivité et d'entreprise, ainsi que des solutions d'informatique en nuage et d'informatique personnelle. Teams est un outil de communication et de collaboration en nuage. Il propose des fonctionnalités telles que la messagerie, les appels, les réunions vidéo ou le partage de fichiers et rassemble les outils de travail et d'autres applications de Microsoft et de tiers.La pandémie de coronavirus a accéléré le passage au télétravail ainsi que la transition des entreprises vers le nuage et l'adoption de logiciels en nuage à des fins de communication et de collaboration. La transition vers le nuage a permis l'émergence de nouveaux acteurs sur le marché et de nouveaux modèles d'entreprise donnant aux consommateurs la possibilité d'utiliser plusieurs types de logiciels de différents fournisseurs, sans qu'un centre de données interne soit nécessaire. Les logiciels en nuage, parmi lesquels les produits faisant l'objet de l'enquête, sont généralement distribués sur la base d'un abonnement.Microsoft inclut Teams dans ses suites de productivité en nuage bien établies pour clients professionnels Office 365 et Microsoft 365. La Commission craint que Microsoft n'abuse de sa position et ne défende sa position sur le marché des logiciels de productivité en restreignant la concurrence dans l'Espace économique européen (EEE) en ce qui concerne les outils de communication et de collaboration.La Commission craint en particulier que Microsoft n'accorde à Teams un avantage en matière de distribution en ne donnant pas aux consommateurs le choix d'inclure ou non l'accès à ce produit lorsqu'ils s'abonnent à ses suites de productivité et que l'entreprise ne limite l'interopérabilité entre ses suites de productivité et les offres des concurrents. [ndlr. En d'autres termes, l'UE craint que Microsoft ne donne pas aux clients le choix de ne pas acheter Teams lorsqu'ils s'abonnent au produit Office 365 de l'entreprise. Ce faisant, Microsoft pourrait empêcher d'autres entreprises de se faire concurrence dans l'espace de messagerie et d'applications vidéo sur le lieu de travail]Ces pratiques peuvent constituer des ventes liées ou groupées anticoncurrentielles et empêcher les fournisseurs d'autres outils de communication et de collaboration d'exercer une concurrence, au détriment des consommateurs de l'Espace économique européen (EEE).Le comportement faisant l'objet de l'enquête, s'il est avéré, est susceptible de contrevenir aux règles de concurrence de l'UE, qui interdisent les abus de position dominante [article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)].La Commission va procéder, en priorité, à une enquête approfondie. L'ouverture d'une enquête formelle ne préjuge pas de son issue.Pour éviter la situation, Microsoft aurait proposé d'arrêter de regrouper Teams avec Office. Cela n'a clairement pas suffi : le Financial Times a récemment rapporté que les régulateurs de l'UE et Microsoft ne pouvaient pas s'entendre sur la question de savoir si la suppression du groupement serait limitée à l'UE et comment les prix pourraient être affectés pour garantir une concurrence équitable.Microsoft a également récemment décidé de supprimer son intégration Microsoft Teams dans Windows 11. La fonctionnalité de chat de Windows 11 n'était disponible que pour les consommateurs et non pour les principaux utilisateurs de l'entreprise qui faisaient l'objet de la plainte de Slack. Mais Microsoft aurait pu activer le support d'entreprise à l'avenir dans cette version intégrée, et il est possible que l'enquête de l'UE ait pu effrayer Microsoft pour qu'il arrête complètement l'intégration.C'est la première fois que Microsoft fait l'objet d'une enquête antitrust dans l'UE depuis près de 15 ans, à la suite de deux grandes affaires liées au regroupement de Windows Media Player et d'Internet Explorer. En 2004, la Commission européenne a ordonné à Microsoft de proposer une version de Windows sans Media Player fourni. Cela a abouti à une version Windows XP N disponible sur les marchés de l'UE.En 2009, l'UE a également enquêté sur le regroupement d'Internet Explorer avec Windows et Microsoft a fini par vendre une version Windows 7 E de son système d'exploitation en Europe sans Internet Explorer. Microsoft a également été contraint d'implémenter un « ballot screen » pendant 5 ans dans son système d'exploitation Windows pour s'assurer que les utilisateurs européens se voient proposer un choix de navigateurs Web. Microsoft a finalement été condamné à une amende de 730 millions de dollars pour avoir omis d'inclure le choix d'un navigateur dans Windows 7 SP1.Microsoft a réagi aux propos de la Commission : « Nous respectons le travail de la Commission européenne sur cette affaire et prenons nos propres responsabilités très au sérieux », a déclaré Robin Koch, un porte-parole de Microsoft. « Nous continuerons à coopérer avec la Commission et restons attachés à trouver des solutions qui répondront à ses préoccupations ».Lancé en 2014, Slack a très vite été adopté par de nombreuses start-ups de la Silicon Valley. Avant de conquérir au fil des ans d'autres secteurs et d'autres territoires. Après avoir considéré une acquisition début 2016, Microsoft a finalement pris le parti de lancer un service concurrent quelques mois plus tard avec Teams.Malgré son retard, Microsoft a vite pris ses marques. Comme Slack, l'outil propose également une version gratuite de son logiciel de collaboration de groupe. Le confinement a propulsé les deux structures : en avril 2020, Microsoft évoquait les 75 millions d'utilisateurs actifs quotidiens de Teams (une hausse de 70% en six semaines) tandis que fin mars de la même année, Slack a déclaré qu'il y avait 12,5 millions d'utilisateurs connectés simultanément. Fin 2021, Teams avait déjà franchi la barre des 270 millions d'utilisateurs actifs Source : communiqué de la Commission européenne Que pensez-vous de l'accusation principale portée par Slack contre Microsoft ?Que pensez-vous du produit de communication et de collaboration de Microsoft qui fait l’objet de l’enquête de l’UE ?Les concessions qu'auraient proposé Microsoft pour éviter une enquête antitrust vous semblent-elles conséquentes ? Dans quelles mesures ?La fonctionnalité que Microsoft a récemment supprimée de Windows 11 en lien avec son produit Teams aurait-elle pu lui permettre d'éviter cette enquête ?