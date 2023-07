Une force de police iranienne se tient dans une rue lors du réveil de la police des mœurs à Téhéran

Des tensions dans le secteur du commerce électronique du pays

Une force technologique

Digikala, surnommée « l’Amazon d’Iran », semble avoir enfreint les règles en postant des photos d’un rassemblement d’entreprise dans lequel plusieurs employées ne portaient pas le hijab. L’entreprise compte plus de 40 millions d’utilisateurs actifs par mois et héberge plus de 300 000 marchands. Les Iraniens sont largement coupés des détaillants internationaux comme Amazon en raison des sanctions occidentales liées au programme nucléaire controversé du pays.Le site web du quotidien iranien Hamshahri, qui est affilié à la municipalité de la capitale, Téhéran, a rapporté que l’un des bureaux de Digikala avait été scellé. Il a déclaré que le site web fonctionnait normalement. Le site web du pouvoir judiciaire iranien a déclaré que des affaires judiciaires avaient été ouvertes en relation avec les photos, sans donner plus de détails.Les protestations nationales ont éclaté l’automne dernier après que Mahsa Amini, une Iranienne kurde de 22 ans, soit morte en détention chez la police des mœurs. Elle semble avoir été arrêtée pour avoir violé le code vestimentaire du pays, qui exige que les hommes et les femmes s’habillent de manière conservatrice et que les femmes se couvrent les cheveux en public. Les protestations, dans lesquelles les femmes ont joué un rôle de premier plan, se sont rapidement transformées en appels au renversement de la théocratie iranienne, qui a pris le pouvoir après la révolution de 1979. Les autorités ont répondu par une répression sévère dans laquelle plus de 500 manifestants ont été tués et près de 20 000 ont été arrêtés. Les protestations se sont largement estompées au début de cette année, mais il y a encore des signes généralisés de mécontentement.Après le début des protestations, la police des mœurs a largement disparu des rues et de nombreuses femmes - notamment à Téhéran et dans d’autres villes - ont cessé de porter le hijab. Mais les responsables ont insisté tout au long de la crise sur le fait que les règles n’avaient jamais changé. Les dirigeants religieux iraniens considèrent le hijab comme un pilier clé de la République islamique et voient dans le style vestimentaire occidental un signe de décadence. La semaine dernière, la police des mœurs est revenue dans les rues alors que les responsables annonçaient une nouvelle campagne pour forcer les femmes à porter le hijab.Cette affaire illustre les tensions entre le régime iranien et le secteur du commerce électronique, qui connaît une forte croissance malgré les difficultés économiques et les restrictions imposées par les sanctions.Digikala est une force majeure dans le secteur émergent du commerce électronique en Iran. Le site populaire propose de nombreux biens et services différents, y compris des articles de consommation, des produits technologiques et la livraison d'épicerie, attirant plus de 40 millions d'utilisateurs mensuels.Avec Amazon largement indisponible pour les clients iraniens, le pays a connu une explosion d'entreprises technologiques cherchant à répondre aux demandes du commerce électronique. Selon le ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, il y a eu plus de 3,6 milliards de transactions nationales de commerce électronique en 2020 (les chiffres annuels les plus récents), soit une augmentation de 14 % par rapport à l'année précédente.Le secteur du commerce électronique en Iran fait face à plusieurs défis, notamment le manque d’infrastructures logistiques, le faible taux de pénétration des cartes bancaires, la concurrence déloyale des sites web non officiels et le contrôle strict du gouvernement sur l’accès à Internet. En novembre 2019, l’Iran a coupé l’accès à Internet pendant plusieurs jours pour tenter d’étouffer les manifestations antigouvernementales, ce qui a entraîné des pertes importantes pour les entreprises de commerce électronique3. En outre, le gouvernement iranien impose des restrictions sur le contenu et les services en ligne, notamment en bloquant l’accès à des plateformes populaires comme Facebook, Twitter, YouTube et Telegram4.Le cas de Digikala montre que le commerce électronique en Iran n’est pas seulement une question économique, mais aussi une question politique et sociale. Les entreprises de commerce électronique doivent non seulement s’adapter aux conditions du marché, mais aussi respecter les normes culturelles et religieuses imposées par le régime. Le développement du commerce électronique en Iran dépendra en grande partie de l’évolution du climat politique et social du pays, ainsi que des relations avec la communauté internationale.Digikala a commencé ses activités avec la vision de devenir l'entreprise iranienne la plus centrée sur le client et continue de considérer l'orientation client comme la valeur fondamentale la plus importante de l'entreprise. Cette société vise à devenir la principale destination des achats en ligne, non seulement en Iran mais également au Moyen-Orient, en utilisant des technologies révolutionnaires pour atteindre plusieurs objectifs répondant aux besoins des clients. Ces objectifs incluent la création d'une expérience d'achat de premier ordre pour les clients, la présentation d'un assortiment complet et d'une grande variété de produits, l'offre de prix avantageux, la production d'un contenu abondant et précieux, le délai de livraison le plus rapide et l'exécution efficace des opérations. En 2021, avec plus de 5 millions de variétés de produits, plus de 150 000 vendeurs sur le marché et 40 millions d'utilisateurs mensuels actifs, Digikala était déjà considérée comme l'activité de commerce électronique dominante au Moyen-Orient.Fondée en 2006 avec des fonds insuffisants, Digikala est la plus grande entreprise de commerce électronique en Iran à ce jour, car elle détenait une part substantielle de l'industrie du commerce électronique du pays en 2020. Bien qu'elle soit connue comme le leader de la vente au détail en ligne en Iran, Digikala a eu un impact constructif en contribuant bien plus qu'une simple boutique en ligne à renforcer l'écosystème commercial du pays au sein de l'industrie du commerce électronique.Source : Alarabiya