Les Big tech dans le collimateur des autorités antitrust en Europe et aux États-Unis

Amazon et Apple ont été condamnés mardi à une amende totale de 194 millions d'euros (218 millions de dollars) pour s'être entendus afin d'évincer leurs concurrents en favorisant les ventes de produits Apple directement auprès du géant de la vente en ligne, a indiqué le gendarme antitrust espagnol.Amazon et Apple ont conclu des accords en 2018 qui ont limité la libre concurrence des vendeurs tiers qui vendent des produits Apple via la plateforme d'Amazon pour les petits détaillants, selon la Commission nationale des marchés et de la concurrence d'Espagne, qui supervise les marchés espagnols pour les violations de la législation antitrust.« Les comportements examinés pourraient restreindre la concurrence dans les secteurs de la vente de produits électroniques sur Internet et de la fourniture de services de marketing à des détaillants tiers par l'intermédiaire de plateformes en ligne (Marketplace) en Espagne », a déclaré l'autorité de régulation.Les géants de la technologie ont également limité la capacité des tiers à faire de la publicité pour les produits Apple sur Amazon, selon les régulateurs espagnols. En outre, les entreprises sont accusées d'avoir conclu un accord limitant la capacité d'Amazon à orienter la publicité vers les clients des produits Apple ou à leur proposer des produits de fabricants d'électronique concurrents.En conséquence, l'organisme de surveillance a déclaré que 90 % des vendeurs tiers de produits Apple avant le renouvellement de l'accord de distribution Amazon-Apple ont été contraints de quitter la plateforme d'Amazon. Apple a été condamné à une amende de 143,6 millions d'euros (161 millions de dollars), tandis qu'Amazon a reçu une amende de 50,5 millions d'euros (56,7 millions de dollars).Les deux entreprises ont déclaré qu'elles comptaient faire appel. « Nous sommes également en désaccord avec la suggestion de l'Autorité de la concurrence selon laquelle Amazon bénéficie de l'exclusion de vendeurs de notre magasin », a déclaré Amazon dans un communiqué, ajoutant que son modèle d'entreprise repose sur le succès de ses vendeurs, dont la plupart sont des petites entreprises.En avril, l'Ofcom (Office of communications est l'autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni), a ouvert une enquête sur Amazon et Microsoft , les deux principaux fournisseurs de cloud computing. L'Ofcom a déclaré qu'elle était particulièrement préoccupée par les pratiques d'Amazon Web Services (AWS) et de Microsoft en raison de leur position sur le marché, et qu'elle envisageait de demander à l'autorité de régulation de la concurrence d'ouvrir une enquête.Amazon et Microsoft détiennent une part de marché combinée de 60 à 70 %. Google, leur concurrent le plus proche, n'en détient que 5 à 10 %. L'Ofcom a déclaré que les restrictions techniques et les remises visant à encourager les clients à utiliser un seul fournisseur pour tous leurs besoins, même lorsque des alternatives de meilleure qualité sont disponibles, pourraient également être anticoncurrentielles.« Les obstacles élevés au changement de fournisseur nuisent déjà à la concurrence sur un marché en pleine expansion. Nous pensons qu'un examen plus approfondi est nécessaire pour s'assurer que cela fonctionne bien pour les personnes et les entreprises qui dépendent de ces services », a déclaré Fergal Farragher, directeur de l'Ofcom.En 2022, la Californie a poursuivi Amazon pour des violations présumées des lois antitrust qui ont conduit au gonflement des prix et à l'étouffement de la concurrence.Le procureur général de Californie a déposé une plainte antitrust contre Amazon, affirmant que la plateforme étouffe la concurrence et augmente les prix que les consommateurs paient sur Internet. La poursuite est limitée à la Californie, où les responsables ont déclaré qu'Amazon comptait environ 25 millions de clients, mais si elle réussit, elle pourrait avoir un large impact à travers le pays.« Si vous pensez que les Californiens paient ne serait-ce qu'un peu plus pour chaque produit qu'ils ont acheté en ligne au cours d'une année, sans parler d'une décennie, ce qui est en cause ici, l'ampleur collective des dommages ici est très profonde », avait déclaré Rob Bonta, procureur général de Californie, lors d'une conférence de presse.Le procès se concentre en grande partie sur la façon dont Amazon pénalise les vendeurs pour avoir listé des produits à des prix inférieurs sur d'autres sites Web. Si Amazon repère un produit moins cher sur le site Web d'un concurrent, il supprimera souvent des boutons importants tels qu'« Acheter maintenant » et « Ajouter au panier » d'une page de liste de produits.« Amazon a répondu à la sanction espagnole de mardi en affirmant que l’accord de 2018 avait profité aux clients avec plus d’offres et de réductions sur les iPads et les iPhones. Apple a indiqué que son but en signant l’accord était de combattre la contrefaçon et les risques de sécurité. Elle a souligné qu’elle avait demandé à Amazon de retirer des centaines de produits suspects avant l’accord. « Nous défendons nos efforts pour protéger les consommateurs », a dit Apple.L’Europe a pris les devants dans la lutte contre les grandes sociétés technologiques accusées d’abuser de leur position dominante sur le marché, avec plusieurs enquêtes antitrust menées par l’Union européenne et les autorités nationales Il y a deux ans, l’Italie a sanctionné Apple et Amazon de plus de 200 millions d’euros pour avoir utilisé l’accord de 2018 pour limiter la concurrence dans la vente de produits des marques Apple et Beats, en infraction aux règles de l’UE.En 2021, l'autorité antitrust italienne a déclaré qu'elle avait infligé une amende de 1,13 milliard d'euros à Amazon pour abus de position dominante sur le marché, l'une des plus lourdes sanctions imposées à un géant américain de la technologie en Europe.Toujours en 2021, la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis a formellement approuvé un rapport accusant les grandes entreprises technologiques d'acheter ou d'écraser les petites entreprises, a déclaré le bureau du représentant David Cicilline dans un communiqué. « Amazon, Apple, Google et Facebook détiennent chacun un pouvoir monopolistique sur des secteurs importants de notre économie. Ces monopoles doivent prendre fin », avait déclaré Cicilline, président de la commission antitrust de la commission judiciaire de la Chambre des représentants.