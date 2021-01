L’Union européenne a confirmé l’envoi de questionnaires aux acteurs du secteur dans le cadre de son enquête sur les pratiques de collecte de données et de publicité de Google. Cette décision intervient « dans le contexte de l’enquête de la Commission sur la manière dont Google collecte et utilise les données », selon un communiqué envoyé par courrier électronique de la Commission européenne. « Cette enquête couvre tous les services de Google, y compris la publicité numérique et la chaîne de technologie publicitaire. »Les gendarmes de la concurrence, dans plusieurs pays, ont intensifié leur examen de la manière dont les grandes entreprises technologiques collectent et utilisent les informations des personnes et des entreprises utilisant leurs services. L'UE examine les pratiques de Google en matière de données depuis 2019 et examine également comment Amazon.com Inc. utilise les données de vente de ses concurrents. L’utilisation potentielle par Google des données issues de l’acquisition du traceur de santé Fitbit a été examinée par l’UE avant d’autoriser le rachat avec conditions le mois dernier.Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, s'est exprimée en ces termes: «Nous sommes en mesure d'autoriser l'acquisition envisagée de Fitbit par Google, car les engagements garantiront que le marché des appareils de technologie portable et l'espace naissant des services de santé numériques resteront ouverts et concurrentiels. Ces engagements détermineront la manière dont Google peut utiliser les données récoltées à des fins publicitaires, dont l'interopérabilité entre les appareils de technologie portable concurrents et Android sera préservée et dont les utilisateurs pourront continuer à partager leurs données relatives à la santé et à la forme physique s'ils en font le choix.»Google revient dans le collimateur de l'UE cette fois-ci au sujet de sa technologie publicitaire.Google, propriété d'Alphabet, le plus grand moteur de recherche en ligne au monde, a été condamné à des amendes totalisant 8,25 milliards d'euros au cours des trois dernières années pour avoir entravé la concurrence sur les achats en ligne, les smartphones Android et la publicité en ligne. L'entreprise fait maintenant face à deux enquêtes de l'Union européenne sur ses pratiques publicitaires, axées sur la technologie et les données.Google et Facebook capturent ensemble plus de la moitié du marché mondial des ventes d'annonces publicitaires sur Internet. Les deux sociétés font actuellement l'objet d'un procès aux États-Unis concernant leur accord de 2018, qui donne aux clients annonceurs de Facebook la possibilité de placer des annonces au sein du réseau de partenaires d'édition de Google.Google a déclaré qu'il coopérait avec la Commission, dont le questionnaire de 13 pages envoyé aux annonceurs ce mois-ci demandait l'impact de l'utilisation du paramètre par défaut « Inclure le Réseau Display de Google » introduit en 2018 pour les campagnes de recherche sur Google Ads.« Nous sommes en concurrence avec de nombreux autres acteurs du secteur et donnons aux gens des contrôles précis sur la façon dont leurs informations sont utilisées pour personnaliser les annonces et limiter le partage de données personnelles afin de protéger la vie privée des gens », a déclaré une porte-parole de Google.La Commission a déclaré que les questionnaires faisaient partie de son enquête sur l’utilisation des données par Google.L'UE souhaite également savoir si les annonceurs reçoivent des rabais lorsqu'ils utilisent des intermédiaires de Google qui permettent aux annonceurs ou aux agences multimédias d'acheter de l'inventaire publicitaire auprès de nombreuses sources. Le questionnaire demande également si la possibilité d'accéder à YouTube de Google est liée à la sélection d'un intermédiaire. Il a demandé si l'intégration par Google en 2018 de son unité de diffusion d'annonces en ligne DoubleClick avait un impact sur les annonceurs, ainsi que sur l'impact imminent de son projet d'éliminer progressivement les cookies tiers sur le navigateur Chrome d'ici la fin de 2022.Les annonceurs ont jusqu'à vendredi pour répondre au questionnaire, qui a été rapporté pour la première fois par Politico.Google a déclaré mardi qu'il s'était engagé avec la commission et d'autres entités sur ses modifications publicitaires et qu'il continuerait de le faire. Il a déclaré que « la technologie publicitaire aide les sites Web et les applications à gagner de l'argent et finance du contenu de haute qualité » et « aide également nos partenaires publicitaires - dont la plupart sont de petites entreprises - à atteindre les clients et à développer leurs activités. »Adam Cohen,a expliqué que :« Contrairement à certaines entreprises B2B dans ce domaine, une société internet grand public comme Google est incitée à maintenir une expérience utilisateur positive et un internet durable qui fonctionne pour tous - consommateurs, annonceurs et éditeurs.« Par exemple, en développant nos produits de technologie publicitaire, nous avons donné aux utilisateurs des contrôles granulaires sur la façon dont leurs informations sont utilisées pour personnaliser les annonces et limité le partage de données personnelles afin de protéger la vie privée des gens. Nous avons investi dans la détection et le blocage des annonces nuisibles qui enfreignent nos politiques. Nous créons également des outils qui chargent le contenu et les publicités plus rapidement ; bloquent les expériences publicitaires frauduleuses comme les pop-ups ; et réduisent le nombre d'annonces intrusives et ennuyeuses grâce à des innovations telles que les publicités désactivables. Ces outils aident non seulement les gens, mais en renforçant la confiance, favorisent la durabilité de l'internet libre et ouvert.« Nous avons travaillé pour être ouverts et directs avec le secteur sur les améliorations que nous apportons à nos technologies. Nous essayons de faire ce qu'il faut en équilibrant les préoccupations des éditeurs, des annonceurs et des personnes qui utilisent nos services. Nos rivaux en technologie publicitaire et nos grands partenaires peuvent ne pas toujours aimer chaque décision que nous prenons. Nous ne pourrons jamais plaire à tout le monde. Mais ce n’est guère une preuve d’actes répréhensibles et certainement pas une base crédible pour une action en justice antitrust. »Source : Reuters