Le jeûne numérique, une solution pour réduire l’usage problématique des médias sociaux ?

Les touristes sont encouragés « à s'arrêter et à profiter réellement des îles », a déclaré Mats Selin, de l'office de tourisme Visit Kotka-Hamina, qui couvre l'île. « Nous encourageons les visiteurs à ranger volontairement leur téléphone et à concentrer leurs sens sur la nature plutôt que sur leur téléphone », a déclaré Joel Heino, de Parks and Wildlife Finland. « Il s'agit d'une excellente initiative qui pourrait être mise en œuvre dans d'autres destinations naturelles et récréatives. » Pour ceux qui hésitent à abandonner leurs appareils, le « jeûne numérique » est entièrement volontaire - l'île dispose d'un réseau de téléphonie mobile qui fonctionne parfaitement.Comme indiqué ci-dessus, la consultation fréquente du téléphone devraient être positivement liées au niveau inter-personnel. En effet, une enquête a révélé que les jeunes adultes qui envoient des SMS plus fréquemment le font également de manière plus automatique (r ≈ 0,45). Des corrélations modérées similaires entre les personnes ont été observées pour la fréquence et l'automaticité de l'utilisation des réseaux sociaux, ainsi que pour l'automaticité de la vérification du téléphone et la durée moyenne d'utilisation du téléphone chez les jeunes adultes.Les visiteurs de l’île d’Ulko-Tammio, située dans le parc national de l’est du golfe de Finlande sont encouragés à éteindre leur téléphone et à profiter de la nature, sans obligation. L’idée est de soulager l’anxiété et la dépression liées à l’usage excessif des médias sociaux, et de se reconnecter à soi-même et aux autres. La Finlande se présente comme le premier pays à proposer une île touristique sans téléphone au monde.On ignore encore si les adolescents qui utilisent les médias sociaux de façon plus automatique consultent aussi plus souvent leurs appareils mobiles. Cette preuve renforcerait les principes du concept d’habitude médiatique. Comme beaucoup partagent chaque instant de vacances et remplissent les moments creux par le défilement, faire des pauses dans les médias sociaux peut être bénéfique.« Les gens ne sont pas censés être collés aux écrans en permanence. Même un court jeûne numérique peut être utile, améliorer notre bien-être et contribuer à soulager les symptômes de l'anxiété et de la dépression », a déclaré Terhi Mustonen, psychologue et responsable des programmes « jeux sans limites » et « médias sociaux sans limites » à la Fondation Sosped, une ONG de protection sociale.Une étude réalisée avant la pandémie a révélé que près de la moitié des familles prévoyaient une « désintoxication numérique » estivale parce qu'elles craignaient que leurs enfants ne passent trop de temps sur des téléphones.Les habitudes médiatiques rendent extrêmement difficile l'autocontrôle de l'utilisation des téléphones, en particulier dans une société numérisée et toujours active. La consultation fréquente du téléphone et l'utilisation automatique des médias sociaux ont été considérées à maintes reprises comme des habitudes plutôt problématiques, malsaines, voire « addictives », qui entrent presque nécessairement en conflit avec de nombreuses tâches de la vie quotidienne, en particulier pour les jeunes.L'une des explications est que l'utilisation automatique amène les utilisateurs à négliger les conflits d'objectifs. L'utilisation automatique se fait en grande partie de manière inconsciente, sans s'assurer de la compatibilité avec d'autres tâches. En conséquence, la force de l'habitude des médias a été systématiquement liée à une autorégulation déficiente, bien qu'uniquement au niveau interpersonnel.Au Royaume-Uni, Unplugged propose des séjours de courte durée dans des cabines de luxe où les clients enferment leur téléphone dans une boîte pendant toute la durée de leur séjour. L'idée est que les gens seraient « plus heureux et plus productifs si nous prenions le temps de nous déconnecter quelques jours par an ». Sari Castrén, psychologue et responsable de la recherche à l'Institut finlandais pour la santé et le bien-être, a déclaré : « En prenant une courte pause, on a plus de temps à consacrer à de nouvelles expériences. J'aimerais voir plus d'initiatives de ce genre qui encouragent le jeûne numérique.Pour ceux qui ont envie de vivre hors réseau sur Ulko-Tammio, il y a des sentiers de randonnée, une tour d'observation des oiseaux qui offre une vue sur le parc national, et beaucoup d'animaux sauvages. Les visiteurs peuvent passer la nuit sur l'île, soit dans des tentes, soit dans une cabane.Une pause volontaire dans les médias sociaux et l’utilisation de son téléphone permettrait de se reconnecter à la nature et à soi-même. Cependant, il faut également noter les aspects positifs des téléphones qui peuvent aussi favoriser la communication.Sources : Euronews, Comment trouvez-vous cette proposition de se déconnecter de leur téléphone ?Quels peuvent être les effets réels du jeûne numérique sur le bien-être des touristes ?Quel serait l’impact environnemental et social de cette initiative sur l’île et ses habitants ?