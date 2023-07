Les clients de Comcast sont confus après les publicités sur son réseau 10G

Que se cache-t-il réellement derrière le terme 10G employé par Comcast ?

La 5G désigne la cinquième génération de la technologie cellulaire. Il s'agit d'une norme mondiale pour la téléphonie sans fil après les réseaux 1G, 2G, 3G et 4G. La 5G permet un nouveau type de réseau conçu pour connecter pratiquement tout le monde et tout ce qui existe, y compris les machines, les objets et les appareils. Elle est censée offrir à un plus grand nombre d'utilisateurs des débits de pointe de plusieurs gigaoctets par seconde, une faible latence, une plus grande fiabilité, une capacité de réseau massive, une disponibilité accrue, etc. En somme, le but est d'offrir aux utilisateurs de nouvelles expériences de connectivité et d'interactions en ligne.Au cours des cinq dernières années, la 5G a été présentée comme le Saint Graal de l'Internet sans fil. Parmi les applications promises par la 5G, citons les médecins spécialistes qui pratiquent des opérations chirurgicales complexes en dirigeant des bras robotisés en temps réel, et les applications de réalité virtuelle super-immersives qui permettront aux amateurs de sport d'avoir l'impression d'être assis à la tribune du Super Bowl. Toutefois, selon les experts, il faudra encore plusieurs années avant que ces types d'applications ne deviennent monnaie courante. Selon Counterpoint Research, la 5G ne sera pas omniprésente avant au moins 2028.Mais les consommateurs ont récemment été confrontés à des publicités du câblodistributeur Comcast sur une technologie 10G. En effet, ces publicités sont inutilement vagues et semblent être élaborées pour leurrer les utilisateurs à la recherche d'une connexion plus rapide, mais moins chère. Plusieurs publicités vantaient le réseau de Comcast comme la prochaine génération. Le terme 10G, tel qu'il est utilisé par Comcast et d'autres fournisseurs d'accès à l'Internet par câble, fait en fait référence à la vitesse de fourniture d'un service Internet - dix gigaoctets par seconde (Go/s). Le service n'est pas encore disponible pour les consommateurs.Il n'y a donc littéralement aucune comparaison entre la 5G et la 10G. En 2023, nous vivons toujours dans un monde 5G. De nombreuses régions du monde, y compris d'Amérique du Nord et d'Europe, sont encore équipées de réseaux 4G, malgré les progrès considérables réalisés par les fournisseurs dans le déploiement des réseaux 5G. Le terme 10G de Comcast fait référence à la vitesse à laquelle les données peuvent pénétrer dans les foyers par le biais de connexions filaires et par fibre optique. Beaucoup ont épinglé Comcast pour avoir fait la promotion d'un réseau 10G alors qu'il n'offre pas de plans avec une vitesse de dix gigaoctets par seconde.Des critiques affirment que la publicité est contre-productive, car elle introduit des questions non pertinentes qui ne contribuent pas à une meilleure compréhension de l'une ou l'autre technologie par les consommateurs. Comcast fournit un service cellulaire par le biais de sa filiale Xfinity Mobile. Mais Xfinity Mobile est un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNA), et lorsque vous l'utilisez, vous utilisez le réseau cellulaire de Verizon. Xfinity Mobile serait une simple 5G avec la 4G comme solution de repli. « Le réseau Xfinity de Comcast a pris le nom de Xfinity 10G, mais il n'offre pas une vitesse proche de 10 Go/s », lit-on sur les sites Web spécialisés.D'autres sources indiquent que le service Internet le plus rapide de Xfinity dans certaines régions du monde, comme à Margate en Angleterre, n'offre qu'une vitesse de 1,2 Go/s. Pourtant, sur la page d'accueil officielle de Xfinity, la réponse à la question "qu'est-ce que le réseau Xfinity 10G ? est : « le réseau Xfinity 10G est la nouvelle marque de notre réseau de nouvelle génération. Le réseau Xfinity 10G offre à nos clients une connexion puissante qui continuera à devenir plus intelligente, plus rapide, plus fiable et plus sûre. C'est le réseau que nos clients utilisent aujourd'hui et le réseau qui alimentera leur expérience de connectivité à l'avenir ».Les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) par câble utilisent des modems conformes à la norme DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) et disposent d'un système d'acheminement du dernier kilomètre conforme à cette norme. Pourquoi cela est-il important ? Parce que les limites d'une génération donnée de DOCSIS et les améliorations introduites par son successeur déterminent la rapidité d'une connexion par câble, la prise en charge ou non de vitesses symétriques, etc. La norme DOCSIS 3.0 a été introduite en 2006 et est restée la version dominante de DOCSIS pendant des années (même après l'introduction de DOCSIS 3.1 en 2013).Vous pouvez lire plus en détail les différences entre DOCSIS 3.0 et DOCSIS 3.1, mais la différence la plus importante est la vitesse globale et la symétrie. DOCSIS 3.0 peut prendre en charge une bande passante maximale théorique de 1 Go/s en téléchargement et de 200 Mo/s en upload. Cependant, dans des conditions réelles, ces débits sont limités à environ 800 Mo/s et 100 Mo/s, respectivement. De son côté, DOCSIS 3.1 peut prendre en charge une bande passante maximale théorique de 10 Go/s en téléchargement et de 1,5 Gb/s en téléversement. DOCSIS 4.0 est la prochaine génération de DOCSIS, mais il n'y a pas encore de date de sortie.DOCSIS 4.0 s'appuie sur les améliorations apportées par DOCSIS 3.1. Il conserve la vitesse maximale de téléchargement de 10 Gb/s et augmente la vitesse maximale théorique de téléversement à 6 Gb/s. Ainsi, le 10 dans "Xfinity 10G Network" n'est pas une notation générationnelle, mais une référence à la bande passante théorique maximale d'un réseau câblé moderne basé sur la nouvelle DOCSIS 4.0. Lors d'une récente interview, Dan Friedman, premier vice-président des communications d'entreprise de Comcast, a refusé, de donner plus de détails et la date à laquelle les vitesses de 10 Go/s seront disponibles pour les consommateurs.Certains critiques estiment que le site de Comcast ne promet pas spécifiquement des vitesses de 10 Go/s. « Comcast ne trompe pas intentionnellement ses clients en leur faisant croire qu'ils obtiennent une vitesse de 10 Go/s, mais il ne fait rien non plus pour leur faire comprendre que ce n'est pas le cas », affirme un critique. Mais Friedman a réfuté ces allégations et a rétorqué que le site de Comcast "est très clair sur les vitesses que nous offrons". « Comcast a développé le nom de marque 10G Network, pour reconnaître ce que nous avons fait et ce que nous allons faire à l'avenir », a déclaré le cadre de Comcast lors de son interview.Le nom "10G Network" est censé représenter non seulement la vitesse, mais aussi l'offre complète de services de l'entreprise. Cela comprend les progrès des passerelles Wi-Fi qui augmentent la couverture du signal dans les maisons et, bientôt, un modem avec une batterie de secours qui maintiendra l'accès à Internet pendant les pannes d'électricité. Le nom du nouveau produit fait plus de mal que de bien à Comcast. Lorsque la publicité de Comcast dit que tout le monde est sur le nouveau réseau 10G amélioré, cela signifie en réalité que l'entreprise met continuellement son réseau à niveau pour répondre aux exigences de la prochaine norme DOCSIS 4.0.Source : Xfinity 10G Network Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la polémique autour de la publicité de Comcast ?Pensez-vous que la publicité est faite dans le but de tromper les consommateurs ?