Un homme de Tolleson, en Arizona, a été condamné hier à 30 ans de prison pour production de matériel pédopornographique. Selon les documents judiciaires, Ethan Roberts, 28 ans, a rencontré un mineur de 14 ans en ligne en janvier 2022. Le mineur vivait à Norfolk. Roberts a eu des conversations sexuellement explicites avec la mineure pendant sept mois, lui demandant à plusieurs reprises de créer et de lui envoyer des images sexuellement explicites d'elle-même. En août 2022, Roberts s'est rendu en bus de l'Arizona à Norfolk.



Il a récupéré la mineure et le couple est retourné à l'appartement de Roberts en Arizona. En Arizona, la mineure s'est connectée à son compte de jeu en ligne. L'ami de la mineure l'a remarquée en ligne et a informé les forces de l'ordre. En utilisant les informations de son compte de jeu en ligne, le FBI a pu localiser et sauver la jeune fille de l'appartement de Roberts.



Jessica D. Aber, procureur du district oriental de Virginie, Brian Dugan, agent spécial responsable du bureau local du FBI à Norfolk, et Michael C. Maslow, chef intérimaire de la police de Norfolk, ont fait cette annonce après le prononcé de la sentence par le juge principal du district de Virginie, Raymond A. Jackson. Roberts a été inculpé de quatre chefs d'accusation, dont incitation en ligne d'un mineur, transport d'un mineur et réception de matériel pédopornographique. Il a plaidé coupable et a été condamné à 30 ans de prison fédérale en avril dernier.

Les AirTags et les traceurs peuvent être utiles dans des situations spécifiques

Dans une horrible affaire d'enlèvement et d'exploitation sexuelle, une adolescente a été retrouvée et secourue uniquement après s'être connectée avec sa Nintendo Switch. En effet, le FBI a utilisé une console Nintendo Switch pour retrouver une jeune fille de 15 ans enlevée, qui avait disparu pendant 11 jours en août 2022. Selon sa famille et ses amis, l’adolescente est très casanière et ne risque pas de s'enfuir. Cependant, elle a rencontré un inconnu - Ethan Roberts, alors âgé de 28 ans - sur la plateforme de chat en ligne Omegle en janvier 2022, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Ils ont discuté pendant quelques jours, puis ont transféré leur conversation sur Discord et Snapchat.Roberts a envoyé des photos nues de lui à la jeune fille et lui a demandé des images explicites d'elle, ce qu'elle a fait. Plus tard, Roberts a parcouru 2 000 miles depuis son appartement de Tolleson, en Arizona, jusqu'à la ville natale de la jeune fille. Au terme de leur rencontre, Roberts a kidnappé la jeune fille et l'a ramenée en Arizona. Roberts a contraint l'adolescente, « insistant » pour qu'elle rencontre des inconnus sur Omegle afin de leur vendre des photos d’elle via Snapchat entre le 3 août 2022 et le 14 août 2022, selon les documents judiciaires consultés par Kotaku.Lorsque la jeune fille a disparu le 3 août, des habitants de Virginie ont affiché des affiches pour la localiser. Keitra Coleman, une bénévole de l'association locale Hear Their Voices (qui aide à retrouver les enfants disparus et exploités, les victimes de violences domestiques et les personnes sans domicile fixe), a déclaré qu'ils étaient sur l'affaire.« Nous avons immédiatement contacté sa famille et parlé avec sa grand-mère et son beau-père, et le lendemain, nous étions sur le terrain. Le lendemain, nous étions sur le terrain », a déclaré Coleman. « Elle a vécu beaucoup de choses en quelques jours [et] m'a beaucoup rappelé ma fille. »Malheureusement, personne n'a pu la localiser, jusqu'à ce que la jeune fille démarre sa Nintendo Switch pour regarder des vidéos sur YouTube et télécharger un jeu. Un ami a vu qu'elle était en ligne et a informé les autorités. Grâce à la coopération de Nintendo, le FBI a pu obtenir l'adresse IP de la Switch, localiser la jeune fille et arrêter Roberts.Frank Milstead, directeur du DPS de l'Arizona à la retraite, qui n'était pas impliqué dans l'affaire, a déclaré que les services de police utilisent souvent les informations de suivi des appareils numériques pour appréhender les criminels présumés et retrouver les personnes disparues.« Il est probable que personne n'y ait pensé à ce stade », a déclaré Milstead. Le fait que quelqu'un d'autre sur la route - un autre enfant - ait eu l'intelligence de dire « Hé, regardez, mon amie est en ligne, elle a disparu, et je dois le dire à quelqu'un ». Tout est connecté au Wi-Fi. Un téléphone portable, un iPad, une montre, peu importe ce que c'est, vous pouvez utiliser ces objets pour localiser des personnes. Les malfaiteurs doivent savoir que la police les surveille et qu'ils laissent une empreinte numérique partout où ils vont.Dans un courriel adressé à Kotaku, un représentant du FBI a déclaré que cette affaire est la preuve que personne ne peut échapper à la portée et aux ressources étendues de l'agence.« Grâce à la réaction rapide de la police locale et à l'ingéniosité de FBI Norfolk, nous avons pu localiser la victime disparue grâce à son compte de jeu et la réunir avec sa famille », a déclaré le représentant du FBI, qui renvoie à un communiqué de presse sur l'incident. « Le monde évolue, tout comme le FBI et la façon dont nous résolvons les affaires. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. »De nombreux parents utilisent des dispositifs de repérage, tels que les Apple AirTags, pour surveiller les allées et venues de leurs enfants dans les lieux publics - et certains les utilisent pour faciliter leur rôle de parent d'une autre manière.Dans un récent message viral sur TikTok, une mère explique comment elle « entraîne » ses deux jeunes enfants à l'aide de bracelets AirTag. « Vous pouvez les suivre à la trace et émettre un signal sonore, et vous pouvez apprendre à vos enfants à venir lorsqu'ils entendent le signal sonore », explique la créatrice dans la vidéo.Si le suivi peut être un outil de sécurité utile dans certains cas, les experts en développement de l'enfant affirment que les parents qui s'appuient trop sur la technologie de suivi pourraient, sans le savoir, interférer avec le développement de leurs enfants et même entraver leur relation avec eux.Certains parents les utilisent pour suivre leurs enfants en vacances ou dans des lieux très fréquentés où ils pourraient être facilement séparés. « Lorsque vous vous trouvez dans un endroit très fréquenté, il y a de réelles préoccupations en matière de sécurité et il serait certainement judicieux d'avoir un moyen de savoir où se trouve votre enfant », a déclaré Rebekah Diamond, professeur de pédiatrie à l'université de Columbia et auteur de « Parent Like a Pediatrician ».Il peut également être utile d'utiliser la technologie de localisation si vous avez un enfant ou un adolescent qui se faufile régulièrement hors de la maison et que vous avez de réelles inquiétudes quant à sa sécurité, a déclaré Meagan Turner, conseillère professionnelle agréée qui travaille régulièrement avec des enfants et des familles.L’affaire Ethan Roberts a été engagée dans le cadre du projet Safe Childhood, une initiative nationale lancée en mai 2006 par le ministère de la justice pour lutter contre l'épidémie croissante d'exploitation et d'abus sexuels des enfants. Mené par les bureaux des procureurs des États-Unis et la Child Exploitation and Obscenity Section (CEOS), le projet Safe Childhood mobilise les ressources fédérales, étatiques et locales pour mieux localiser, appréhender et poursuivre les individus qui exploitent les enfants via l'internet, ainsi que pour identifier et secourir les victimes.