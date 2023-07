Mastodon est un réseau social open source qui fonctionne de manière indépendante de ses serveurs hébergés. La plateforme est très similaire à Twitter et certains la considèrent même comme son alternative. Elle possède toutefois ses propres avantages et n'a pas la vocation de remplacer Twitter. Mastodon a enregistré des centaines de milliers de nouveaux utilisateurs entre novembre et décembre. Beaucoup ont en effet quitté Twitter pour le rival Mastodon afin de protester contre l'arrivée de Musk à la tête de Twitter et les politiques controversées qu'il a établies lors de ses premiers jours en tant que Chief Twit. La controverse se poursuit jusqu'à ce jour.Il y avait environ 500 000 utilisateurs actifs sur Mastodon avant que Musk ne prenne le contrôle de Twitter fin d'octobre. À la mi-novembre, ce nombre a grimpé à près de 2 millions d'utilisateurs actifs. Cette croissance s'est poursuivie pendant tout l'automne et de nouveaux rapports ont indiqué fin décembre que Mastodon comptait désormais 2,5 millions d'utilisateurs actifs. Mais cette croissance a été d'une courte durée, car le nombre d'utilisateurs actifs sur Mastodon a fortement chuté au début de cette année. Le nombre d'utilisateurs actifs était de 1,8 million au cours de la première semaine de janvier, contre plus de 2,5 millions fin décembre 2022.Pour beaucoup, ce constat s'explique par le fait que Mastodon ne remplit tout simplement pas le rôle particulier et basique de Twitter que beaucoup attendaient de lui. Selon de nombreux spécialistes, les utilisateurs ont eu du mal à comprendre Mastodon et à s'adapter, car il est tout simplement trop compliqué et ne pourrait pas être utilisé comme remplaçant de Twitter. « Twitter, dans sa forme la plus basique, est simple. Vous pouvez ouvrir une application ou un site Web, taper quelques mots, et vous avez terminé. Je veux dire, c'était une plateforme SMS de base », a déclaré Meg Coffey, une stratège en médias sociaux, pour expliquer la situation.Selon Coffey, certains sont peut-être retournés à Twitter, tandis que d'autres ont peut-être complètement abandonné les médias sociaux. « Tout le monde s'est inscrit sur Mastodon et a réalisé à quel point c'était difficile, puis est retourné sur Twitter et s'est dit : "Oh, c'est, c'est difficile. Peut-être que nous n'irons pas là-bas". C'est comme les gens qui ont dit "je déménage au Canada" quand Donald Trump a été élu. Ils n'ont jamais réellement déménagé au Canada », a-t-elle déclaré. Cependant, Mastodon semble être de nouveau en forte croissance. Du moins, c'est ce que révèlent les nouveaux chiffres publiés par un utilisateur du réseau social.Le nombre d'utilisateurs actifs par mois aurait dépassé la barre des 2 millions, avec plus de 8 800 instances opérationnelles. L'auteur de la publication indique qu'il y a un pic de croissance depuis que Twitter a limité le mois dernier le nombre de tweets que les utilisateurs pouvaient lire par jour. Musk s'est défendu en déclarant que cette décision est un moyen d'entraver l'activité "illégale" des startups d’IA qui grattent d’énormes quantités de données sur Twitter pour entraîner leurs modèles de langage. Bien sûr, cela a suscité un tollé et a de nouveau déclenché un exode de Twitter vers les plateformes concurrentes, comme Mastodon et Threads de Meta.Lancé le jeudi 6 juillet 2023, Threads a enregistré plus de 25 millions d'utilisateurs en 24 heures, à peu près au même moment où Musk suscitait la controverse en raison des nouvelles restrictions sur les tweets. Mais ce n'est pas tout. Threads pourrait s'avérer un véritable atout pour Meta, car il vient de détrôner ChatGPT en devant l'application à la croissance la plus rapide de tous les temps. Le réseau social a déjà franchi le cap des 100 millions d'utilisateurs enregistrés. La plateforme la plus récente et la plus recherchée est la nouvelle tendance du marché et, jusqu'à présent, nous voyons des résultats prometteurs qui ont choqué les propriétaires eux-mêmes.Dans le cas de Mastodon, les sceptiques se demandent si la croissance va se poursuivre, stagner ou chuter (comme cela a été le cas au début de l'année). Mais pour d'autres, ce n'est pas la croissance explosive qui indique qu'un réseau social est de meilleure qualité ou utile à ses utilisateurs. « Quand je suis passé de Twitter à Mastodon, j'ai été très surpris par le nombre de nouveaux types de personnes que je n'avais que très peu, ou pas du tout, vues auparavant : des passionnés de l'open source, des développeurs de jeux indépendants moins connus, des fabricants de matériel open source, des écrivains pas célèbres, mais de qualité, etc. », lit-on dans les commentaires.« Je suis vraiment satisfait de la qualité de mon flux et des discussions que j'ai. Cela me rappelle Twitter au moment de son lancement. Les gens peuvent se plaindre de l'interface utilisateur et de la lenteur de la croissance (en particulier par rapport à Threads), mais la vérité est que, pour l'instant, il y a suffisamment d'audience et de contenu pour rendre le site attrayant et utile. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de valeur dans la croissance explosive que certains veulent en tirer », ajouté cet utilisateur. La croissance explosive de Threads est jugée inquiétante et d'autres rappellent le passé scandaleux de Meta en matière de protection de la vie privée.« Je pense que nous entrons dans une nouvelle ère des réseaux sociaux avec des cohortes distinctes qui veulent faire les choses à leur manière, sans nécessairement se conformer aux normes établies pour les communautés du Web. Mastodon a peut-être connu une croissance lente, mais il s'agit bel et bien d'une communauté. Elle fonctionnera différemment. Elle n'évoluera pas rapidement et ne générera pas d'importants revenus publicitaires. Ce n'est pas grave. Mais c'est même très bien », a écrit un autre internaute qui suggère que Threads va essentiellement à accroître les revenus publicitaires de Meta et à collecter plus de données personnelles.En fait, Threads est lié à Instagram et une fois votre compte Threads créé, il est impossible de le supprimer sans supprimer votre compte Instagram également. Ainsi, cet utilisateur ajouté : « Threads est clairement un outil pour extraire autant de revenus publicitaires que possible du réseau social le plus engagé de Meta, Instagram ». Dans les commentaires, beaucoup indiquent que la croissance rapide de Mastodon n'est pas ce qui est souhaité, mais l'amélioration de la qualité du réseau social et de son utilité.Source : fil de discussion Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la hausse du nombre d'utilisateurs actifs sur Mastodon ?Selon vous, cette croissance va-t-elle se poursuivre, stagner ou baisser de nouveau ?Que pensez-vous des critiques sur la croissance explosive de Threads ?Selon vous, quels sont les avantages de Mastodon par rapport à Twitter ?